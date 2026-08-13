AAAA: Amplius Aggressive Asset Allocation ETF
今日AAAA汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点30.79和高点30.85进行交易。
关注Amplius Aggressive Asset Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AAAA股票今天的价格是多少？
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF股票今天的定价为30.79。它在30.79 - 30.85范围内交易，昨天的收盘价为30.87，交易量达到4。AAAA的实时价格图表显示了这些更新。
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF股票是否支付股息？
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF目前的价值为30.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.51%和USD。实时查看图表以跟踪AAAA走势。
如何购买AAAA股票？
您可以以30.79的当前价格购买Amplius Aggressive Asset Allocation ETF股票。订单通常设置在30.79或31.09附近，而4和-0.19%显示市场活动。立即关注AAAA的实时图表更新。
如何投资AAAA股票？
投资Amplius Aggressive Asset Allocation ETF需要考虑年度范围25.55 - 30.98和当前价格30.79。许多人在以30.79或31.09下订单之前，会比较1.89%和。实时查看AAAA价格图表，了解每日变化。
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplius Aggressive Asset Allocation ETF的最高价格是30.98。在25.55 - 30.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplius Aggressive Asset Allocation ETF的绩效。
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF股票的最低价格是多少？
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF（AAAA）的最低价格为25.55。将其与当前的30.79和25.55 - 30.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AAAA股票是什么时候拆分的？
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.87和20.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.87
- 开盘价
- 30.85
- 卖价
- 30.79
- 买价
- 31.09
- 最低价
- 30.79
- 最高价
- 30.85
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 1.89%
- 6个月变化
- 10.52%
- 年变化
- 20.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%