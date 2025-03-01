Валюты / AAA
AAA: Investment Managers Series Trust II AXS First Priority CLO Bond
25.06 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAA за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.97, а максимальная — 25.08.
Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II AXS First Priority CLO Bond. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.97 25.08
Годовой диапазон
24.33 25.29
- Предыдущее закрытие
- 25.09
- Open
- 25.05
- Bid
- 25.06
- Ask
- 25.36
- Low
- 24.97
- High
- 25.08
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 0.56%
- Годовое изменение
- 0.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.