AAA: Investment Managers Series Trust II AXS First Priority CLO Bond
25.08 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAA hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.04 bis zu einem Hoch von 25.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Investment Managers Series Trust II AXS First Priority CLO Bond-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.04 25.09
Jahresspanne
24.33 25.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.06
- Eröffnung
- 25.05
- Bid
- 25.08
- Ask
- 25.38
- Tief
- 25.04
- Hoch
- 25.09
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- 0.64%
- Jahresänderung
- 0.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K