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ESP35: IBEX 35

20112.4 EUR 11.1 (0.06%)
Сектор: Индекс Базовая: Евро Валюта прибыли: Евро

Стоимость ESP35 за сегодня изменилась на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20091.4 EUR, а максимальная — 20125.4 EUR.

Следите за динамикой цен на Индекс IBEX 35. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс ESP35?

Инвестирование в индекс IBEX 35 (ESP35) подразумевает анализ 14639.3 - 20283.2 и текущей 20112.4. 34.51% и 47 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения ESP35 на графике в реальном времени.

Какова цена IBEX 35 сегодня?

Индекс ESP35 в настоящее время составляет 20112.4. Торгуется в пределах 20091.4 - 20125.4, сравнение с 20101.3 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены IBEX 35 на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса IBEX 35 за всю историю?

Индекс ESP35 достигал 20283.2 на пике. В пределах 14639.3 - 20283.2 сравнение 20112.4 и 0.10% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику ESP35 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса ESP35 за всю историю?

Индекс ESP35 достигал минимума в 14639.3 в пределах 14639.3 - 20283.2. Он отражает долгосрочные риски наряду с 20112.4 и 11.86%. Детально движение IBEX 35 можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
20091.4 20125.4
Годовой диапазон
14639.3 20283.2
Предыдущее закрытие
20101.3
Open
20091.4
Bid
20112.4
Ask
20115.4
Low
20091.4
High
20125.4
Объем
47
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
1.24%
6-месячное изменение
11.86%
Годовое изменение
34.51%
11 августа, вторник