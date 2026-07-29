Стоимость ESP35 за сегодня изменилась на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20091.4 EUR, а максимальная — 20125.4 EUR.

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