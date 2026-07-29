- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESP35: IBEX 35
Стоимость ESP35 за сегодня изменилась на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20091.4 EUR, а максимальная — 20125.4 EUR.
Следите за динамикой цен на Индекс IBEX 35. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESP35
- Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,03%
- Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,03%
- Обзор европейских рынков: IBEX 35, DAX, FTSE 100 и CAC 40
- Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,62%
- Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,17%
- Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,21%
- Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 1,01%
- Почему акции Merlin Properties падают сегодня?
- Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,13%
- Почему акции Amadeus IT растут сегодня?
- Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 1,78%
- Рынок акций Испании закрылся падением, IBEX 35 снизился на 1,71%
- Почему акции Aena падают сегодня?
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс ESP35?
Инвестирование в индекс IBEX 35 (ESP35) подразумевает анализ 14639.3 - 20283.2 и текущей 20112.4. 34.51% и 47 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения ESP35 на графике в реальном времени.
Какова цена IBEX 35 сегодня?
Индекс ESP35 в настоящее время составляет 20112.4. Торгуется в пределах 20091.4 - 20125.4, сравнение с 20101.3 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены IBEX 35 на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса IBEX 35 за всю историю?
Индекс ESP35 достигал 20283.2 на пике. В пределах 14639.3 - 20283.2 сравнение 20112.4 и 0.10% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику ESP35 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса ESP35 за всю историю?
Индекс ESP35 достигал минимума в 14639.3 в пределах 14639.3 - 20283.2. Он отражает долгосрочные риски наряду с 20112.4 и 11.86%. Детально движение IBEX 35 можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 20101.3
- Open
- 20091.4
- Bid
- 20112.4
- Ask
- 20115.4
- Low
- 20091.4
- High
- 20125.4
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- 11.86%
- Годовое изменение
- 34.51%