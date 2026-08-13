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ESP35: IBEX 35

20170.6 EUR 25.2 (0.13%)
版块: 指数 基础: 欧元 盈利货币: 欧元

今日ESP35价格已更改0.13%。当日，以低点20105.3 EUR和高点20235.6 EUR进行交易。

关注IBEX 35指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
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常见问题解答

如何投资ESP35指数？

投资IBEX 35指数意味着分析14639.3 - 20283.2和当前20170.6。34.90%和2641也显示了市场表现。请立即关注ESP35的实时图表更新。

今天IBEX 35的价格是多少？

ESP35指数目前为20170.6。它在20105.3 - 20235.6范围内交易，而与20145.4的比较显示了方向。探索IBEX 35实时价格图表，了解每日变化。

IBEX 35指数有史以来的最高值是多少？

ESP35指数达到最高点20283.2。在14639.3 - 20283.2内，比较20170.6和0.02%有助于了解动量。使用实时图表跟踪ESP35表现。

ESP35指数有史以来的最低值是多少？

ESP35指数在14639.3 - 20283.2内跌至14639.3的低点。与20170.6和12.19%一起，它反映了长期风险。观看IBEX 35在图表上的实时移动以了解更多详细信息。

日范围
20105.3 20235.6
年范围
14639.3 20283.2
前一天收盘价
20145.4
开盘价
20166.6
卖价
20170.6
买价
20173.6
最低价
20105.3
最高价
20235.6
交易量
2.641 K
日变化
0.13%
月变化
1.53%
6个月变化
12.19%
年变化
34.90%
13 八月, 星期四
07:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
预测值
3.5%
前值
3.5%
07:00
EUR
HICP年率y/y
实际值
预测值
3.8%
前值
3.8%
09:00
EUR
工业生产指数月率m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
-0.2%