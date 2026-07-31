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AUDDKK: Australian Dollar vs Danish Krona

4.56664 DKK 0.00168 (0.04%)
Сектор: Валюта Базовая: Австралийский доллар Валюта прибыли: Датская крона

Курс AUDDKK за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.55500, а максимальная — 4.56998.

Следите за динамикой Australian Dollar vs Danish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс Australian Dollar vs Danish Krona?

Курс AUDDKK основан на 4.56664 и 4.56694, отражая спрос в DKK. Колебания показаны в 0.09% и 4.36522 - 4.70141. Смотрите график Australian Dollar vs Danish Krona в реальном времени.

Как я могу торговать AUDDKK?

Торговля AUDDKK осуществляется по 4.56664 или 4.56694. Отслеживайте 4.56664, 4.55500 - 4.56998 и 40459 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике AUDDKK в реальном времени.

К какому типу инструментов относится Australian Dollar vs Danish Krona?

AUDDKK — валютная пара, котируемая в DKK. Его цена — 4.56664, а волатильность отражается в 0.09% и -0.43%. Откройте график для отслеживания движений Australian Dollar vs Danish Krona в реальном времени.

Какова волатильность AUDDKK?

Волатильность AUDDKK отображается в 4.55500 - 4.56998 и 4.36522 - 4.70141. Аналитики также отслеживают 0.09% и 0.87% в сравнении с 4.56664. Отслеживайте цену AUDDKK на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
4.55500 4.56998
Годовой диапазон
4.36522 4.70141
Предыдущее закрытие
4.5649 6
Open
4.5623 1
Bid
4.5666 4
Ask
4.5669 4
Low
4.5550 0
High
4.5699 8
Объем
40.459 K
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
0.87%
Годовое изменение
-0.43%
11 августа, вторник
04:30
AUD
Заявление Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике
Акт.
Прог.
Пред.
04:30
AUD
Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
04:30
AUD
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.35%