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AUDDKK: Australian Dollar vs Danish Krona
Курс AUDDKK за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.55500, а максимальная — 4.56998.
Следите за динамикой Australian Dollar vs Danish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс Australian Dollar vs Danish Krona?
Курс AUDDKK основан на 4.56664 и 4.56694, отражая спрос в DKK. Колебания показаны в 0.09% и 4.36522 - 4.70141. Смотрите график Australian Dollar vs Danish Krona в реальном времени.
Как я могу торговать AUDDKK?
Торговля AUDDKK осуществляется по 4.56664 или 4.56694. Отслеживайте 4.56664, 4.55500 - 4.56998 и 40459 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике AUDDKK в реальном времени.
К какому типу инструментов относится Australian Dollar vs Danish Krona?
AUDDKK — валютная пара, котируемая в DKK. Его цена — 4.56664, а волатильность отражается в 0.09% и -0.43%. Откройте график для отслеживания движений Australian Dollar vs Danish Krona в реальном времени.
Какова волатильность AUDDKK?
Волатильность AUDDKK отображается в 4.55500 - 4.56998 и 4.36522 - 4.70141. Аналитики также отслеживают 0.09% и 0.87% в сравнении с 4.56664. Отслеживайте цену AUDDKK на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 4.5649 6
- Open
- 4.5623 1
- Bid
- 4.5666 4
- Ask
- 4.5669 4
- Low
- 4.5550 0
- High
- 4.5699 8
- Объем
- 40.459 K
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- 0.87%
- Годовое изменение
- -0.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
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- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.35%