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AUDDKK: Australian Dollar vs Danish Krona

4.57161 DKK 0.00145 (0.03%)
版块: 货币 基础: 澳元 盈利货币: 丹麦克朗

今日AUDDKK汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点4.56230和高点4.57402进行交易。

关注Australian Dollar vs Danish Krona动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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AUDDKK新闻

常见问题解答

Australian Dollar vs Danish Krona汇率是如何计算的？

AUDDKK汇率基于4.57161和4.57191，反映了DKK的需求。波动显示在0.08%和4.36522 - 4.70141中。请查看Australian Dollar vs Danish Krona的实时图表。

我如何交易AUDDKK？

交易AUDDKK以4.57161或4.57191完成。观察4.57161、4.56230 - 4.57402和46072以评估市场状况。AUDDKK的实时价格图表显示了这些更新。

Australian Dollar vs Danish Krona是什么类型的组合？

AUDDKK是以DKK报价的货币对。其价格为4.57161，波动性反映在0.08%和-0.32%中。实时查看图表以跟踪Australian Dollar vs Danish Krona走势。

什么是AUDDKK波动性？

AUDDKK波动性在4.56230 - 4.57402和4.36522 - 4.70141中可见。分析师还跟踪了0.08%和0.98%与4.57161的对比。查看实时图表上的AUDDKK价格。

日范围
4.56230 4.57402
年范围
4.36522 4.70141
前一天收盘价
4.5701 6
开盘价
4.5677 4
卖价
4.5716 1
买价
4.5719 1
最低价
4.5623 0
最高价
4.5740 2
交易量
46.072 K
日变化
0.03%
月变化
0.45%
6个月变化
0.98%
年变化
-0.32%
13 八月, 星期四