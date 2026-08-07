Prop Firm Challenge Tracker

Prop Firm Challenge Tracker — это утилита, которая применяет правила оценки проп-трейдинговых компаний к вашему счету MetaTrader 5. Она отслеживает целевой уровень прибыли, дневную просадку и общую просадку в режиме реального времени, отображая текущий статус непосредственно на графике. Инструмент предназначен для трейдеров, которые хотят отработать дисциплину, необходимую для успешного прохождения проверки проп-компании, прежде чем оплачивать реальное испытание.

Инструмент не открывает, не изменяет и не генерирует сделки самостоятельно. Он только отслеживает торговую активность, уже происходящую на счете (ручные сделки или сделки, открытые другим советником), и применяет настроенные вами правила. Он работает со всеми символами, торгуемыми на счете, а не только с графиком, к которому прикреплен.

Как это работает

Прикрепите инструмент к любому графику. В этот момент он сохраняет баланс счета как начальную точку оценки. После этого он постоянно сравнивает текущие значения Equity и Balance с установленными вами лимитами. Если превышен дневной лимит просадки или общий лимит просадки, инструмент может закрыть все открытые позиции и заблокировать открытие новых. Если достигнута целевая прибыль, инструмент сообщит, что проверка считается успешно пройденной.

Состояние оценки (баланс, дневной убыток, просадка, статус прохождения, количество торговых дней) автоматически сохраняется и восстанавливается, поэтому перезапуск MetaTrader 5 или смена таймфрейма не сбрасывают прогресс.

Правила проверки

Начальный баланс: используется баланс счета на момент запуска либо фиксированное значение, указанное пользователем.

Целевая прибыль (%): общий прирост капитала, необходимый для успешного прохождения проверки.

Дневная просадка (%): максимально допустимый убыток за один торговый день.

Максимальная просадка (%): максимально допустимый убыток за весь период проверки.

Тип просадки: рассчитывается либо относительно фиксированного начального баланса, либо как плавающая величина от максимального достигнутого Equity.

Минимальное количество торговых дней: при необходимости можно задать минимальное число дней, в течение которых должна быть закрыта хотя бы одна сделка, прежде чем проверка может считаться успешно пройденной.

Правило последовательности (Consistency Rule)

Дополнительное правило проверяет, не составляет ли прибыль за один день слишком большую долю общей прибыли. Это соответствует требованиям некоторых проп-компаний, которые не допускают прохождение проверки за счет одного исключительно прибыльного дня.

Действия при нарушении правил

Автоматически закрыть все открытые позиции при нарушении правил.

Блокировать и автоматически закрывать любые новые позиции, открытые после нарушения.

При необходимости прекратить торговлю после достижения целевой прибыли.

Уведомления

Изменения состояния (сброс дневных значений, закрытие сделок, нарушение правил, достижение целевой прибыли) могут отображаться с помощью уведомлений на экране, записей в журнал Experts и push-уведомлений MetaTrader на телефон в любой комбинации.

Панель на графике

Панель отображает текущий статус, прогресс достижения прибыли, дневной убыток и просадку, используя цветные индикаторы выполнения. Панель можно разместить в любом из четырех углов графика и перемещать без перекомпиляции программы.

Журнал сделок

Каждая закрытая сделка записывается в CSV-файл (дата, символ, направление, объем, цены, прибыль, итоговый баланс и Equity, а также состояние проверки на момент закрытия сделки), что позволяет позже просматривать историю или импортировать ее в электронную таблицу.

Примечания

Этот инструмент не гарантирует успешное прохождение проверки какой-либо проп-компании. Правила различных компаний отличаются, поэтому инструмент позволяет настроить собственные параметры лишь для приблизительного соответствия этим требованиям. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с официальными правилами выбранной программы. Инструмент не подключается к внешним сервисам и не передает данные торгового счета за пределы терминала MetaTrader.