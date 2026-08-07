Prop Firm Challenge Tracker

Prop Firm Challenge Tracker

Prop Firm Challenge Tracker — это утилита, которая применяет правила оценки проп-трейдинговых компаний к вашему счету MetaTrader 5. Она отслеживает целевой уровень прибыли, дневную просадку и общую просадку в режиме реального времени, отображая текущий статус непосредственно на графике. Инструмент предназначен для трейдеров, которые хотят отработать дисциплину, необходимую для успешного прохождения проверки проп-компании, прежде чем оплачивать реальное испытание.

Инструмент не открывает, не изменяет и не генерирует сделки самостоятельно. Он только отслеживает торговую активность, уже происходящую на счете (ручные сделки или сделки, открытые другим советником), и применяет настроенные вами правила. Он работает со всеми символами, торгуемыми на счете, а не только с графиком, к которому прикреплен.

Как это работает

Прикрепите инструмент к любому графику. В этот момент он сохраняет баланс счета как начальную точку оценки. После этого он постоянно сравнивает текущие значения Equity и Balance с установленными вами лимитами. Если превышен дневной лимит просадки или общий лимит просадки, инструмент может закрыть все открытые позиции и заблокировать открытие новых. Если достигнута целевая прибыль, инструмент сообщит, что проверка считается успешно пройденной.

Состояние оценки (баланс, дневной убыток, просадка, статус прохождения, количество торговых дней) автоматически сохраняется и восстанавливается, поэтому перезапуск MetaTrader 5 или смена таймфрейма не сбрасывают прогресс.

Правила проверки

  • Начальный баланс: используется баланс счета на момент запуска либо фиксированное значение, указанное пользователем.
  • Целевая прибыль (%): общий прирост капитала, необходимый для успешного прохождения проверки.
  • Дневная просадка (%): максимально допустимый убыток за один торговый день.
  • Максимальная просадка (%): максимально допустимый убыток за весь период проверки.
  • Тип просадки: рассчитывается либо относительно фиксированного начального баланса, либо как плавающая величина от максимального достигнутого Equity.
  • Минимальное количество торговых дней: при необходимости можно задать минимальное число дней, в течение которых должна быть закрыта хотя бы одна сделка, прежде чем проверка может считаться успешно пройденной.

Правило последовательности (Consistency Rule)

Дополнительное правило проверяет, не составляет ли прибыль за один день слишком большую долю общей прибыли. Это соответствует требованиям некоторых проп-компаний, которые не допускают прохождение проверки за счет одного исключительно прибыльного дня.

Действия при нарушении правил

  • Автоматически закрыть все открытые позиции при нарушении правил.
  • Блокировать и автоматически закрывать любые новые позиции, открытые после нарушения.
  • При необходимости прекратить торговлю после достижения целевой прибыли.

Уведомления

Изменения состояния (сброс дневных значений, закрытие сделок, нарушение правил, достижение целевой прибыли) могут отображаться с помощью уведомлений на экране, записей в журнал Experts и push-уведомлений MetaTrader на телефон в любой комбинации.

Панель на графике

Панель отображает текущий статус, прогресс достижения прибыли, дневной убыток и просадку, используя цветные индикаторы выполнения. Панель можно разместить в любом из четырех углов графика и перемещать без перекомпиляции программы.

Журнал сделок

Каждая закрытая сделка записывается в CSV-файл (дата, символ, направление, объем, цены, прибыль, итоговый баланс и Equity, а также состояние проверки на момент закрытия сделки), что позволяет позже просматривать историю или импортировать ее в электронную таблицу.

Примечания

Этот инструмент не гарантирует успешное прохождение проверки какой-либо проп-компании. Правила различных компаний отличаются, поэтому инструмент позволяет настроить собственные параметры лишь для приблизительного соответствия этим требованиям. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с официальными правилами выбранной программы. Инструмент не подключается к внешним сервисам и не передает данные торгового счета за пределы терминала MetaTrader.


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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
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