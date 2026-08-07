Prop Firm Challenge Tracker

Prop Firm Challenge Tracker 是一款将资金公司（Prop Firm）考核规则应用到您自己的 MetaTrader 5 账户的工具。它能够实时跟踪盈利目标、每日回撤和最大回撤，并直接在图表上显示当前状态。该工具适用于希望在购买真实 Prop Firm 挑战之前，提前训练和遵守资金公司考核纪律的交易者。

该工具不会自行开仓、修改或生成任何交易。它仅监控账户中已经发生的交易活动（手动交易或其他 EA 执行的交易），并根据您配置的规则进行评估。它会监控账户中的所有交易品种，而不仅仅是所附加图表对应的品种。

工作原理

将工具加载到任意图表后，它会记录当前账户余额作为考核的初始余额。从此开始，它会持续比较当前的 Balance 和 Equity 与您设置的限制。如果每日回撤或最大回撤超过限制，它可以自动平掉所有持仓，并阻止之后的新仓位。如果达到盈利目标，则会提示考核已成功通过。

考核状态（余额、每日亏损、回撤、通过/失败状态以及交易天数）会自动保存并恢复，因此重新启动 MetaTrader 5 或切换图表周期不会重置考核进度。

挑战规则

初始余额：使用启动时账户余额，或您指定的固定金额。

盈利目标（%）：通过考核所需达到的总体收益率。

每日回撤（%）：单个交易日允许的最大亏损。

最大回撤（%）：整个考核期间允许的最大亏损。

回撤类型：可基于固定初始余额计算，也可基于历史最高权益（Equity）进行动态计算。

最低交易天数：可选要求，在达到盈利目标之前，必须至少有若干天完成过一笔已平仓交易。

一致性规则

可选规则，用于检查某一天的盈利是否占总盈利比例过高。这与许多资金公司的考核要求一致，即不能仅依靠某一天的巨大盈利通过考核。

违规处理

违规时自动平掉所有持仓。

自动关闭并阻止违规后新开的任何仓位。

可选择在达到盈利目标后停止交易。

通知

状态变化（每日重置、交易平仓、违规、达到盈利目标）可通过图表提示、Experts 日志以及 MetaTrader 手机推送通知中的任意组合进行提醒。

图表面板

图表面板显示当前状态、盈利进度、每日亏损和回撤，并使用彩色进度条进行显示。面板可放置于图表四个角中的任意位置，无需重新编译程序即可移动。

交易日志

所有已平仓交易都会记录到 CSV 文件中（日期、交易品种、方向、手数、价格、盈亏、平仓后的余额与权益，以及当时的考核状态），方便后续分析或导入电子表格。

注意事项

本工具并不保证能够通过任何资金公司的考核。不同公司的规则存在差异，本工具仅允许您通过自定义参数进行模拟，请始终以目标资金公司的官方规则为准。本工具不会连接任何外部服务，也不会将账户数据发送到 MetaTrader 终端之外。