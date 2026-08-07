Prop Firm Challenge Tracker

Prop Firm Challenge Tracker

Prop Firm Challenge Tracker 是一款将资金公司（Prop Firm）考核规则应用到您自己的 MetaTrader 5 账户的工具。它能够实时跟踪盈利目标、每日回撤和最大回撤，并直接在图表上显示当前状态。该工具适用于希望在购买真实 Prop Firm 挑战之前，提前训练和遵守资金公司考核纪律的交易者。

该工具不会自行开仓、修改或生成任何交易。它仅监控账户中已经发生的交易活动（手动交易或其他 EA 执行的交易），并根据您配置的规则进行评估。它会监控账户中的所有交易品种，而不仅仅是所附加图表对应的品种。

工作原理

将工具加载到任意图表后，它会记录当前账户余额作为考核的初始余额。从此开始，它会持续比较当前的 Balance 和 Equity 与您设置的限制。如果每日回撤或最大回撤超过限制，它可以自动平掉所有持仓，并阻止之后的新仓位。如果达到盈利目标，则会提示考核已成功通过。

考核状态（余额、每日亏损、回撤、通过/失败状态以及交易天数）会自动保存并恢复，因此重新启动 MetaTrader 5 或切换图表周期不会重置考核进度。

挑战规则

  • 初始余额：使用启动时账户余额，或您指定的固定金额。
  • 盈利目标（%）：通过考核所需达到的总体收益率。
  • 每日回撤（%）：单个交易日允许的最大亏损。
  • 最大回撤（%）：整个考核期间允许的最大亏损。
  • 回撤类型：可基于固定初始余额计算，也可基于历史最高权益（Equity）进行动态计算。
  • 最低交易天数：可选要求，在达到盈利目标之前，必须至少有若干天完成过一笔已平仓交易。

一致性规则

可选规则，用于检查某一天的盈利是否占总盈利比例过高。这与许多资金公司的考核要求一致，即不能仅依靠某一天的巨大盈利通过考核。

违规处理

  • 违规时自动平掉所有持仓。
  • 自动关闭并阻止违规后新开的任何仓位。
  • 可选择在达到盈利目标后停止交易。

通知

状态变化（每日重置、交易平仓、违规、达到盈利目标）可通过图表提示、Experts 日志以及 MetaTrader 手机推送通知中的任意组合进行提醒。

图表面板

图表面板显示当前状态、盈利进度、每日亏损和回撤，并使用彩色进度条进行显示。面板可放置于图表四个角中的任意位置，无需重新编译程序即可移动。

交易日志

所有已平仓交易都会记录到 CSV 文件中（日期、交易品种、方向、手数、价格、盈亏、平仓后的余额与权益，以及当时的考核状态），方便后续分析或导入电子表格。

注意事项

本工具并不保证能够通过任何资金公司的考核。不同公司的规则存在差异，本工具仅允许您通过自定义参数进行模拟，请始终以目标资金公司的官方规则为准。本工具不会连接任何外部服务，也不会将账户数据发送到 MetaTrader 终端之外。


推荐产品
Auto sl tp manual trades
Jaroslav Cerny
实用工具
Auto SL & TP for Manual Trades – MT5 Application Overview Auto SL & TP for Manual Trades is a simple and practical Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform that automatically applies Stop Loss and Take Profit levels to manually opened trades as well as pending orders. The EA is designed primarily for traders who execute trades manually but want the assurance that every position is immediately protected with predefined Stop Loss and Take Profit levels. The Expert Advisor works in points and
Trade Assistant EA
Andras Bessenyei
实用工具
介绍 Trade Assistant EA，这是一款为寻求高级控制的交易者设计的综合工具。通过这个管理器，您可以轻松地在点数或 ATR（平均真实波幅）上设置止损和止盈，并方便地确定盈亏平衡和追踪止损的大小。享受在蜡烛收盘时或实时进行追踪的灵活性，利用基于点数或 ATR 的追踪距离。在进场之前，您可以根据百分比或手数调整止损和止盈的预览线，并使用自动或手动的盈亏平衡按钮来保障头寸。Trade Assistant EA 还可作为头寸管理器，完美集成了多种指标和时间框架，适合手动和自动交易，并允许个性化的交易时间和禁交易区设置，实现量身定制的交易策略。 该 EA 推荐给有经验的交易者，与技术分析相结合使用。 EA 的工作原理 EA 使用点数、ATR（平均真实波幅）、移动平均线（MA）、DEMA（双指数移动平均线）和 MACD（移动平均收敛发散）等技术指标组合来识别潜在的交易机会。用户可以为每个指标设置特定的输入值，以适应他们的交易风格和偏好。 止损、止盈、盈亏平衡和追踪止损可以基于点数距离和 ATR 测量来设置，所有这些都可以在输入菜单中配置。 所有交易的入场点都基于点数或 ATR
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
实用工具
Boleta RTrader - A Boleta Mais Completa para MetaTrader 5 A ferramenta definitiva para traders que buscam precisão, agilidade e controle total sobre suas operações no MetaTrader 5. **IMPORTANTE**: É aconselhável desabilitar no gráfico do MT5 o histórico de negociações somente quando for usar saídas parcias e precisar movimentar a ordem parcial para evitar delay. --- PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES: EXECUÇÃO DE ORDENS **Compra e Venda Instantâneas**: Execute ordens a mercado com um único clique **
Professional Trade Management
Ayman Ishaq Jundi Tawadros
实用工具
Take your trading to the next level with Professional Trade Management , a comprehensive tool for managing your trades on MetaTrader 5. Designed for traders who want precise control, enhanced safety, and intelligent automation of daily trading tasks. Key Features: Smart Trailing Stop: Automatically protects profits when targets are reached. Auto Breakeven: Adjusts stop-loss to secure profits once a threshold is hit. Partial Close: Close portions of your trades at predefined profit levels. News
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
指标
The idea behind this indicator is very simple , First it contains 2 mechanisms to place your trades: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels. 2- Automatically let the indicator specify the largest Buy / Sell Volume Candle and place duplicated levels based on the candle itself. How it works: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels:    1- once the indicator is loaded you will need first to Specify the number of pips in the indicator Configuration window ,you can g
Prop Guard Pro Ultimate Daily Loss Breaker for MT5
A Muhibbuddin Firdaus
实用工具
ZF Equity Protector Premium v2.0 The Ultimate Daily Loss Breaker for Smart Traders & Prop Firm Hunters Have you ever blown a Prop Firm account just because of "one bad day"? Or has emotional revenge trading destroyed weeks of hard-earned profits in a matter of hours? Put an end to account destruction right now. ZF Equity Protector Premium v2.0 is an advanced automated safety system (EA) specifically engineered to be your capital's ultimate line of defense. This EA acts as a cold, calculated circ
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
指标
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
指标
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
FX Vol 20 Titan
Angel Torres
专家
VIEW THE LIVE TRACKING SIGNAL HERE REGISTER AN ACCOUNT WITH THE BROKER HERE ACCESS THE OFFICIAL COPYTRADING INVESTMENT OFFER HERE Fx Vol 20 Titan -- Professional Expert Advisor for Weltrade (H1) Fx Vol 20 Titan is a high-precision automated algorithmic trading system designed exclusively for the Weltrade broker, natively optimized for the Fx Vol 20 synthetic index on the one-hour (H1) timeframe. The algorithm utilizes an advanced mathematical engine based on the recognition of volatility patte
DayRange Pro
Noel Anjao Alube
指标
DayRange Pro — Know Your Boundaries Before Price Does Every trading session has a ceiling and a floor it statistically respects — most of the time. DayRange Pro is a precision MT5 indicator built to calculate, visualize, and alert you to that session's Expected Daily Range (EDR) before price gets there, not after. Instead of guessing where today's high or low might form, DayRange Pro combines two of the most respected volatility and structure concepts in technical trading — the previous day's Hi
Auto resistance support LINE
Jeong Gyubeom
实用工具
标题: Auto Multi Support & Resistance Pro - 智能多重支撑阻力线 [说明] 停止手动绘制支撑和阻力线！“Auto Multi Support & Resistance Pro”的算法会自动为您寻找最准确的剥头皮和日内交易关键点。专为黄金（XAUUSD）和指数等高波动性且假突破频繁的资产的短周期（M1、M5、M15）完美优化。 [主要功能] 1. 自动生成多条S/R线：根据您的设置，自动绘制多条具有重大意义的支撑和阻力线。 2. 智能间距过滤器 (Smart Distance Filter)：防止线条在震荡行情中重叠密集，保持图表清晰整洁。 3. 灵敏度可调：通过调整峰值查找周期，寻找符合您交易风格的高点/低点。 4. 超轻量逻辑：几乎不占用电脑资源，图表绝对不会出现卡顿或延迟。 立即下载，为您的交易设定真正的标准！
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
指标
Introduction Harmonic Patterns are best used to predict potential turning point. Traditionally, Harmonic Pattern was identified manually connecting peaks and troughs points in the chart. Manual harmonic pattern detection is painfully tedious and not suitable for everyone. You are often exposed under subjective pattern identification with manual pattern detection. To avoid these limitations, Harmonic Pattern Plus was designed to automate your harmonic pattern detection process. The functionality
Simple Replay
Akhmad Rivai
实用工具
Simple Replay Simple Replay Bar-by-Bar Historical Price Action Replay for MetaTrader 5 Simple Replay is a utility Expert Advisor that lets you replay historical price bars one at a time on your MT5 chart. A curtain hides future bars so you only see what happened up to the current position — perfect for practicing price action and backtesting discretionary strategies. Features Play / Pause — Auto-play bars at adjustable speed (0.5x to 64x) Step Forward / Back — Move one bar at a time in either di
FREE
Chart Patterns Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
专家
The Chart Patterns Builder Premium expert advisor is an extension of the freely available Chart Patterns Builder Basic :         it provides 1 new chart pattern: the rectangle breakout (besides the double top & bottom pattern already provided in the basic edition);         in most configurations, backtesting usually shows more than double (2x) average yearly return rate;         the account growth curve is also smoother, due to approximately double number of trades,  compared to the free version
Scalper Terminal S30
Kenan Ozkarakas
实用工具
黃牛終端介面軟體是一個指標，它不從事自動買賣交易。 此指標顯示當前交易區域，當出現剝頭皮交易機會時可以進入交易。 當出現倒賣訊號時，相關交易對的右側，綠松石色燈亮起，並在其上方寫有確切的交易方向。 之後，點擊綠松石按鈕即可進入交易。 將開啟一個新分頁。 隨後，預計蠟燭收盤，這是進入倒賣交易的條件。 為了透過黃牛終端進行成功的黃牛交易； 請務必觀看說明部分中的影片。 像士兵一樣堅持使用黃牛終端軟體 。 每個交易對的右側有 5M、15M 和 DIRECTION 欄。 首先，點擊“通知”按鈕並將其設為綠色。 您無需一直注視著螢幕。 只需等待綠松石燈訊號或 Metatrader 警報訊息聲音即可。 閱讀上面寫的確切操作方向（也是方向欄文字），它是綠松石色的。 在確切的交易方向上，點擊綠松石按鈕進行倒賣。 在為剝頭皮交易打開的新選項卡中，像獵人一樣等待 pinbar 或吞噬蠟燭關閉。 當 pinbar 或吞沒蠟燭收盤是建倉條件時，按照黃牛終端指示的方向建倉。 在與持倉入場方向相反的一側添加止損單。 （例如，如果是多頭交易，則止損單的位置是最後收盤蠟燭的最低價位。） 然後，將您的止盈訂單新增
Daily Vertical Lines
Nima Kian
实用工具
Assets can behave based on repetitive patterns on specific times of the day, for example at the opens and closes of the sessions. Daily Vertical Lines helps us draw vertical lines at any given time of the day as many days as required, as simple as sliding a vertical line. This free version only draws vertical lines, while the paid version (to be published) collects and presents technical and statistical information regarding the price behavior at that time of the day.
FREE
PredatorEA
Dragan Drenjanin
5 (1)
专家
Predator EA 简介 Predator是一款适用于MetaTrader 5 (MT5)平台的尖端智能交易系统(EA)，旨在简化和提升外汇交易体验。该EA已针对多种货币对和时间周期进行预优化，因此非常适合寻求可靠自动化交易解决方案的交易者。 规格 平台 ：MT5 账户类型 ：建议使用对冲账户以获得最佳效果。 测试对于释放 Predator 的潜力至关重要： 使用 MT5 的策略测试器评估所有可用货币对的表现，找出表现最佳的货币对，例如 XAUUSD-H1。 根据经纪商的条件调整设置，因为业绩会因账户和市场环境而异。 为什么选择《铁血战士》？ Predator 的优势在于其简洁易用的操作和先进的自动化功能，预先优化以提高效率，并可适应各种交易策略。其未来的升级和专属支持使其成为寻求稳定收益的交易者的长期投资之选。 如有任何疑问或需要帮助，请随时直接联系我们。 关键引用 Predator EA开发者简介 查看“最新动态”部分 >> 最新资讯 << 查看 >> 评论     << 各部分内容，解压缩文件，并阅读用户手册了解操作方法。另附两组文件。 如果您现在购买，您将保留拥有该机器
Levels Map
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
实用工具
Levels Map See the market through its most important price levels. Levels Map is a professional MetaTrader utility that automatically identifies and displays significant market price levels directly on your chart. Designed to help traders visualize key areas of support, resistance, and market structure, Levels Map provides a clearer understanding of where price is likely to react before making trading decisions. Instead of manually drawing horizontal lines and constantly updating your charts, Le
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
指标
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
FibExtender
Syed Oarasul Islam
指标
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
指标
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – 回撤、扩展和枢轴点 (Pivot Points) Fibonacci Auto Levels Pro MT5 是一款先进的技术分析工具，可自动检测市场摆动点，并在图表上绘制完整的斐波那契回撤、扩展和枢轴点结构。 该指标将几个独立的系统组合成一个统一的分析工具： 枢轴点 (Fibonacci 模式) 枢轴点用于根据前一期的价格范围确定潜在的支撑和阻力区域。 该指标使用 斐波那契枢轴点 ，这些点是应用斐波那契比率计算得出的，并应用于前期的最高价 (High)、最低价 (Low) 和收盘价 (Close)。 枢轴点的时间周期可以手动设置，也可以根据以下逻辑自动设置： 日内交易 ≤ 5 分钟 → 4 小时 5–45 分钟 → 1 日 45 分钟–4 小时 → 1 周 日线 → 1 月 周线 → 3 月 月线 → 12 月 用户也可以手动选择任何更高的时间周期。 斐波那契回撤水平 (自动) 斐波那契回撤可帮助交易者在回调期间确定潜在的支撑/阻力区域。 该指标自动扫描图表，检测摆动低点/高点，并绘制所有主要回撤水平： 23.6%、38
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
指标
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai
FREE
Harmonic Trader V4 Premium
Ahmet Gokcen Sirma
专家
Harmonic Trader V4 Premium Professional Harmonic Pattern Trading System for MetaTrader 5 Overview Harmonic Trader V4 Premium is a fully automated trading system designed to identify and trade high-quality harmonic reversal structures. The robot continuously scans the market and evaluates pattern quality before opening any position. Unlike many pattern-based systems, Harmonic Trader does not trade every detected structure. Additional confirmation and filtering layers are applied before any order
UTrailingMinMT5
Viktor Shpakovskiy
专家
The EA for manual trading to manage open positions.The built-in trailing stop has five modes and seven instruments. There is a virtual stop loss and a virtual take profit, which can be freely moved around the chart. With the help of the built-in trading simulator, you can check how the EA works in the strategy tester. Guide to UTrailingMinMT5 can be found in the "Comments" section. In the MT5 strategy tester, manual movement of virtual SL and TP lines according to the schedule does not work! Ben
PropPass Master MT5
Janet Abu Khalil
实用工具
PropPass – EA для проп-фирм челленджей Система автоматизации проп-фирм челленджей и управления рисками Стартовое предложение Только 5 лицензий доступны по этой цене. После продажи первых 5 копий цена будет увеличена. Основная цель Основная цель PropPass — организовать торговлю таким образом, чтобы: • если челлендж не пройден на любом этапе, сторона восстановления на реальном счёте может помочь компенсировать стоимость челленджа и помочь трейдеру продолжить путь к проп-фирме • если челлендж про
AI Forecast MT5
Leonardo Antonio Camacaro Armas
指标
The "AI Forecast" indicator is the result of a unique experiment in which I asked an AI how to create the best indicator to anticipate the market. The AI suggested measuring the past history of the price and its reactions to different levels, and then calculating the probabilities of the price reaction in the future. With this idea, I designed with the help of another AI the "AI Forecast" indicator, which adapts to any MetaTrader chart and shows you three lines: one for entry and two for possi
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
实用工具
Account Risk Hedge Bot                                                                                  ...hedge your trades with confidence. Safeguard Your Investments with Account Risk Hedge Bot, stay ahead of market volatility with our cutting-edge risk management solution. Account Risk Hedge Bot is designed to safeguard your investments with automated precision, helping you navigate market uncertainty, ensuring you minimize losses and maximize returns. Note: Account Risk Hedge Bot does
Account X Ray Pro MT5
Gema Mahardhika
实用工具
See what your broker statement never shows. Test it before you buy. An on-chart analytics panel that reads your account history and your open positions, and turns them into a compact table right on the chart. No external file, no third-party service, no upload of your trading data anywhere. Around that, four things you will not find in your terminal report. Try it for real, before you buy Download the free demo and run it in the Strategy Tester in visual mode. This is not a stripped-down previe
Voenix Chart Pattern Scanner MT5
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
专家
谐波模式 EA 如果您宁愿在实时图表上看到它而不是阅读描述， 您可以立即在此处下载免费演示。 包括的模式： ABCD 模式 加特利模式 蝙蝠图案 密码模式 3驱动模式 黑天鹅图案 白天鹅图案 Quasimodo 模式或 Over Under 模式 替代蝙蝠图案 蝴蝶图案 深蟹纹 蟹纹 鲨鱼纹 五O型 头肩形态 上升三角形图案 一二三模式 和 8 种自定义模式 Voenix 是一款多时间框架和多对谐波模式扫描仪，支持 25 种图表和斐波那契模式。它采用自定义块光学算法，无需重新绘制，无需依赖确认步骤即可迅速发现可能的模式（与锯齿形计算不同）。 它可以自动交易您选择的模式、发送通知或只是将它们收集在一个表格中以便于访问和评估。 交易最多可以有 3 个利润目标，并且，在每个目标关闭的订单百分比方面的差异。 还提供了一个简单的步进跟踪功能。 每种形态都可以用自己的止损、目标、止损计算模式、警报设置、交易设置进行调整，并且可以在交易（或通知）之前接受额外的过滤器 这些过滤器是 rsi、macd、布林带、随机震荡指标和基本支撑和阻力解决方案的基本指标。 模式被收集在一个快速访问表上，并且可以
RiskAnalyzerMT5
Tolga Duyen
实用工具
=== RISK ANALYZER MT5 === Professional position sizing and margin calculator for serious traders. MAIN FEATURES: • LOT SIZE CALCULATOR - Calculate optimal position size based on your risk • MARGIN CALCULATOR - See required margin, free margin, and margin level BEFORE trade • TRADING STATISTICS - Win rate, profit factor, expected payoff analysis • DRAWDOWN MONITORING - Track absolute and maximal drawdown • REAL-TIME RISK ANALYSIS - All metrics update automatically CALCULATE BEFORE YOU TRADE:
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (670)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
实用工具
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易面板,旨在直接从图表准备、执行和管理仓位,并在每个步骤中实现对风险的可视化控制。 该工具在单一界面中整合了订单准备、根据风险自动计算仓位大小、Entry、Stop Loss 和 Take Profit 交互区域,以及执行后的多项交易管理功能。 版本 2.0 更新 2.0 版本引入了多项改进以优化执行工作流: 自动方向反转:将 Take Profit 或 Stop Loss 拖动到入场价格的另一侧会自动切换设置方向并重新计算另一个级别 轻盈虚线将 SL 和 TP 级别延伸到历史中,以便对照之前的高点和低点进行校准 执行单元格根据方向着色,中央显示计算出的手数 手动输入跟踪距离(以点为单位)或 ATR 乘数 SL 和 TP 区域的点击区域扩大,使拖动更可靠 自动适应高分辨率屏幕(DPI 缩放) 紧凑的最小化模式以释放图表空间 主要功能 Trade Panel PRO MT5 允许您在执行前以结构化方式准备交易。面板根据所选风险模式自动计算手数,显示估计风险、潜在利
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
作者的更多信息
Position Desk
Zeljko Stankovic
实用工具
Position Desk — MT5 风险管理交易面板 无需再手动计算手数。设置您的风险百分比，让 Position Desk 自动完成 SL、TP、手数计算以及下单操作，全部集中在一个简洁的图表面板中。 Position Desk 是一款轻量而强大的 MetaTrader 5 交易助手。与普通的“点击买入/卖出”面板不同，它以 风险管理为核心 ：每笔交易的仓位大小会根据您愿意承担的账户风险百分比自动计算，而不是依赖固定手数。 核心功能 基于风险的仓位计算 设置风险百分比和目标 SL（点数），Position Desk 会在下单前实时计算准确的交易手数。支持外汇、黄金和加密货币 CFD，并内置保护机制，防止 SL 距离小于当前点差，从而避免在高波动品种上出现因止损距离过近而导致的即时止损。 交易品种预设（EU / GU / XU / BTC / AUTO） 一键预设可根据不同交易品种自动调整点值定义。每个预设都会独立保存自己的 Risk %、SL 和 Risk:Reward 设置。比如从 EURUSD 切换到 BTC 时，BTC 的设置会自动恢复到之前保存的状态。 Split M
筛选:
无评论
回复评论