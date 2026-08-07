PositionPilot MQ5

PositionPilot — Менеджер позиций в один клик

PositionPilot размещает исполнение сделок и управление позициями прямо на вашем графике. Один клик — и ваша сделка под защитой. В отличие от большинства советников, которые обрабатывают только собственные ордера, PositionPilot работает со ВСЕМИ позициями — открытыми вручную, другими советниками или через его панель.

⚡ Исполнение в один клик

  • Кнопки BUY/SELL с автоматическим лотом по проценту риска
  • Горячие клавиши F1–F6 для торговли с клавиатуры
  • Авто SL/TP с настраиваемым соотношением

🛡️ Умное управление рисками

  • Расчёт лота на основе баланса или эквити
  • Фиксированный лот для полного контроля
  • Защита от спреда: блокирует входы при слишком широком спреде

📊 Активное управление позициями

Трейлинг-стоп Стартовая дистанция + шаг, полностью настраиваемый
Безубыток Автоперемещение SL на уровень входа + отступ при срабатывании
Частичное закрытие Фиксация прибыли на выбранном вами %
Усреднение Наращивание позиции с рассчитанным лотом
Разворот Мгновенное переключение направления

👁️ Режим невидимости

  • Скрывайте реальные SL/TP от брокера
  • Внутреннее отслеживание стопов с мобильными оповещениями

📈 Живая панель

  • P/L сессии, процент прибыльных сделок, максимальная просадка
  • В реальном времени: спред, рассчитанный лот, количество открытых позиций
  • Визуальные линии входа/SL/TP на графике
  • Размещение панели слева или справа

ПОЧЕМУ PositionPilot

Функция Типичный советник PositionPilot
Управляет всеми ордерами
Визуальная панель на графике
Скрытые SL/TP
Статистика сессии
Горячие клавиши

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Управление рисками

  • Процент риска на сделку / Фиксированный лот
  • Стоп-лосс (пункты)
  • Соотношение тейк-профита (1:X)

Трейлинг-стоп

  • Включить, Старт трейлинга (пункты), Шаг трейлинга (пункты)

Безубыток

  • Включить, Триггер БУ (пункты), Отступ БУ (пункты)

Частичное закрытие

  • Включить, Процент закрытия

Усреднение и разворот

  • Включить, Процент лота усреднения от изначального

Визуал

  • Показывать линии, показывать панель статистики
  • Цвет панели, прозрачность, позиция (Слева/Справа)

Область ордеров

  • Управлять ВСЕМИ ордерами или только своими

Система

  • Магическое число (авто/вручную)
  • Макс. проскальзывание, макс. спред

ТРЕБОВАНИЯ

  • MetaTrader 4, билд 600+
  • Любой счёт: демо или реальный
  • Любой символ: Forex, CFD, крипто
  • Любой таймфрейм

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

v1.00 — Первый релиз

  • Полный набор функций
  • Доступно бесплатное демо

ПОДДЕРЖКА

Вопросы и предложения: Профиль на MQL5

⚠️ Важно: PositionPilot — это торговый помощник, а не стратегический робот. Вы решаете, когда входить — PositionPilot берёт на себя исполнение и защиту.


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FarmedHedge Pair Trading Dashboard
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Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
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Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
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4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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Egor Legotin
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PositionPilot — Менеджер позиций в один клик PositionPilot размещает исполнение сделок и управление позициями прямо на вашем графике. Один клик — и ваша сделка под защитой. В отличие от большинства советников, которые обрабатывают только собственные ордера, PositionPilot работает со ВСЕМИ позициями — открытыми вручную, другими советниками или через его панель. Исполнение в один клик Кнопки BUY/SELL с автоматическим лотом по проценту риска Горячие клавиши F1–F6 для торговли с клавиатуры Авто SL
FREE
DailyBreakout Indicator
Egor Legotin
Индикаторы
DailyBreakout Indicator — визуальный индикатор для трейдеров, торгующих на пробое дневных уровней. Автоматически отображает ключевые границы предыдущего торгового дня, скользящие средние EMA и временную разметку сессий — всё обновляется в реальном времени без ручной настройки. Идеально подходит для стратегий Daily Breakout , London Open , New York Open и любых пробойных систем на основе High/Low предыдущего дня. Функции: Автоматический расчёт и отображение максимума и минимума прошлого дн Дина
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