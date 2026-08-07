PositionPilot MQ5

PositionPilot — Менеджер позиций в один клик

PositionPilot размещает исполнение сделок и управление позициями прямо на вашем графике. Один клик — и ваша сделка под защитой. В отличие от большинства советников, которые обрабатывают только собственные ордера, PositionPilot работает со ВСЕМИ позициями — открытыми вручную, другими советниками или через его панель.

⚡ Исполнение в один клик

Кнопки BUY/SELL с автоматическим лотом по проценту риска

Горячие клавиши F1–F6 для торговли с клавиатуры

для торговли с клавиатуры Авто SL/TP с настраиваемым соотношением

🛡️ Умное управление рисками

Расчёт лота на основе баланса или эквити

Фиксированный лот для полного контроля

Защита от спреда: блокирует входы при слишком широком спреде

📊 Активное управление позициями

Трейлинг-стоп Стартовая дистанция + шаг, полностью настраиваемый Безубыток Автоперемещение SL на уровень входа + отступ при срабатывании Частичное закрытие Фиксация прибыли на выбранном вами % Усреднение Наращивание позиции с рассчитанным лотом Разворот Мгновенное переключение направления

👁️ Режим невидимости

Скрывайте реальные SL/TP от брокера

Внутреннее отслеживание стопов с мобильными оповещениями

📈 Живая панель

P/L сессии, процент прибыльных сделок, максимальная просадка

В реальном времени: спред, рассчитанный лот, количество открытых позиций

Визуальные линии входа/SL/TP на графике

Размещение панели слева или справа

ПОЧЕМУ PositionPilot

Функция Типичный советник PositionPilot Управляет всеми ордерами ❌ ✅ Визуальная панель на графике ❌ ✅ Скрытые SL/TP ❌ ✅ Статистика сессии ❌ ✅ Горячие клавиши ❌ ✅

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Управление рисками

Процент риска на сделку / Фиксированный лот

Стоп-лосс (пункты)

Соотношение тейк-профита (1:X)

Трейлинг-стоп

Включить, Старт трейлинга (пункты), Шаг трейлинга (пункты)

Безубыток

Включить, Триггер БУ (пункты), Отступ БУ (пункты)

Частичное закрытие

Включить, Процент закрытия

Усреднение и разворот

Включить, Процент лота усреднения от изначального

Визуал

Показывать линии, показывать панель статистики

Цвет панели, прозрачность, позиция (Слева/Справа)

Область ордеров

Управлять ВСЕМИ ордерами или только своими

Система

Магическое число (авто/вручную)

Макс. проскальзывание, макс. спред

ТРЕБОВАНИЯ

MetaTrader 4, билд 600+

Любой счёт: демо или реальный

Любой символ: Forex, CFD, крипто

Любой таймфрейм

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

v1.00 — Первый релиз

Полный набор функций

Доступно бесплатное демо

ПОДДЕРЖКА

Вопросы и предложения: Профиль на MQL5

⚠️ Важно: PositionPilot — это торговый помощник, а не стратегический робот. Вы решаете, когда входить — PositionPilot берёт на себя исполнение и защиту.