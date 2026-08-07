PositionPilot MQ5
- 实用工具
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- 版本: 1.0
PositionPilot — Менеджер позиций в один клик
PositionPilot размещает исполнение сделок и управление позициями прямо на вашем графике. Один клик — и ваша сделка под защитой. В отличие от большинства советников, которые обрабатывают только собственные ордера, PositionPilot работает со ВСЕМИ позициями — открытыми вручную, другими советниками или через его панель.
⚡ Исполнение в один клик
- Кнопки BUY/SELL с автоматическим лотом по проценту риска
- Горячие клавиши F1–F6 для торговли с клавиатуры
- Авто SL/TP с настраиваемым соотношением
🛡️ Умное управление рисками
- Расчёт лота на основе баланса или эквити
- Фиксированный лот для полного контроля
- Защита от спреда: блокирует входы при слишком широком спреде
📊 Активное управление позициями
|Трейлинг-стоп
|Стартовая дистанция + шаг, полностью настраиваемый
|Безубыток
|Автоперемещение SL на уровень входа + отступ при срабатывании
|Частичное закрытие
|Фиксация прибыли на выбранном вами %
|Усреднение
|Наращивание позиции с рассчитанным лотом
|Разворот
|Мгновенное переключение направления
👁️ Режим невидимости
- Скрывайте реальные SL/TP от брокера
- Внутреннее отслеживание стопов с мобильными оповещениями
📈 Живая панель
- P/L сессии, процент прибыльных сделок, максимальная просадка
- В реальном времени: спред, рассчитанный лот, количество открытых позиций
- Визуальные линии входа/SL/TP на графике
- Размещение панели слева или справа
ПОЧЕМУ PositionPilot
|Функция
|Типичный советник
|PositionPilot
|Управляет всеми ордерами
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|Визуальная панель на графике
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|Скрытые SL/TP
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|Статистика сессии
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|Горячие клавиши
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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Управление рисками
- Процент риска на сделку / Фиксированный лот
- Стоп-лосс (пункты)
- Соотношение тейк-профита (1:X)
Трейлинг-стоп
- Включить, Старт трейлинга (пункты), Шаг трейлинга (пункты)
Безубыток
- Включить, Триггер БУ (пункты), Отступ БУ (пункты)
Частичное закрытие
- Включить, Процент закрытия
Усреднение и разворот
- Включить, Процент лота усреднения от изначального
Визуал
- Показывать линии, показывать панель статистики
- Цвет панели, прозрачность, позиция (Слева/Справа)
Область ордеров
- Управлять ВСЕМИ ордерами или только своими
Система
- Магическое число (авто/вручную)
- Макс. проскальзывание, макс. спред
ТРЕБОВАНИЯ
- MetaTrader 4, билд 600+
- Любой счёт: демо или реальный
- Любой символ: Forex, CFD, крипто
- Любой таймфрейм
ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
v1.00 — Первый релиз
- Полный набор функций
- Доступно бесплатное демо
ПОДДЕРЖКА
Вопросы и предложения: Профиль на MQL5
⚠️ Важно: PositionPilot — это торговый помощник, а не стратегический робот. Вы решаете, когда входить — PositionPilot берёт на себя исполнение и защиту.