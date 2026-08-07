PositionPilot MQ5

PositionPilot — Менеджер позиций в один клик

PositionPilot размещает исполнение сделок и управление позициями прямо на вашем графике. Один клик — и ваша сделка под защитой. В отличие от большинства советников, которые обрабатывают только собственные ордера, PositionPilot работает со ВСЕМИ позициями — открытыми вручную, другими советниками или через его панель.

⚡ Исполнение в один клик

  • Кнопки BUY/SELL с автоматическим лотом по проценту риска
  • Горячие клавиши F1–F6 для торговли с клавиатуры
  • Авто SL/TP с настраиваемым соотношением

🛡️ Умное управление рисками

  • Расчёт лота на основе баланса или эквити
  • Фиксированный лот для полного контроля
  • Защита от спреда: блокирует входы при слишком широком спреде

📊 Активное управление позициями

Трейлинг-стоп Стартовая дистанция + шаг, полностью настраиваемый
Безубыток Автоперемещение SL на уровень входа + отступ при срабатывании
Частичное закрытие Фиксация прибыли на выбранном вами %
Усреднение Наращивание позиции с рассчитанным лотом
Разворот Мгновенное переключение направления

👁️ Режим невидимости

  • Скрывайте реальные SL/TP от брокера
  • Внутреннее отслеживание стопов с мобильными оповещениями

📈 Живая панель

  • P/L сессии, процент прибыльных сделок, максимальная просадка
  • В реальном времени: спред, рассчитанный лот, количество открытых позиций
  • Визуальные линии входа/SL/TP на графике
  • Размещение панели слева или справа

ПОЧЕМУ PositionPilot

Функция Типичный советник PositionPilot
Управляет всеми ордерами
Визуальная панель на графике
Скрытые SL/TP
Статистика сессии
Горячие клавиши

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Управление рисками

  • Процент риска на сделку / Фиксированный лот
  • Стоп-лосс (пункты)
  • Соотношение тейк-профита (1:X)

Трейлинг-стоп

  • Включить, Старт трейлинга (пункты), Шаг трейлинга (пункты)

Безубыток

  • Включить, Триггер БУ (пункты), Отступ БУ (пункты)

Частичное закрытие

  • Включить, Процент закрытия

Усреднение и разворот

  • Включить, Процент лота усреднения от изначального

Визуал

  • Показывать линии, показывать панель статистики
  • Цвет панели, прозрачность, позиция (Слева/Справа)

Область ордеров

  • Управлять ВСЕМИ ордерами или только своими

Система

  • Магическое число (авто/вручную)
  • Макс. проскальзывание, макс. спред

ТРЕБОВАНИЯ

  • MetaTrader 4, билд 600+
  • Любой счёт: демо или реальный
  • Любой символ: Forex, CFD, крипто
  • Любой таймфрейм

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

v1.00 — Первый релиз

  • Полный набор функций
  • Доступно бесплатное демо

ПОДДЕРЖКА

Вопросы и предложения: Профиль на MQL5

⚠️ Важно: PositionPilot — это торговый помощник, а не стратегический робот. Вы решаете, когда входить — PositionPilot берёт на себя исполнение и защиту.


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