Z TradeInfo

Close Buttons Utility — компактная и гибкая MQL5-утилита для ручного управления позициями и отложенными ордерами прямо с графика. Панель позволяет в один клик закрыть группы ордеров и позиций на текущем или группе выбранных символов. Может работать как со всеми ордерами, так и с заданным списом Меджик номеров или ручными ордерами. Панель можно минимизировать или передвигать по всему экрану. Поддерживаются светлая и тёмная темы, настраиваемые размеры, высота строк и число колонок кнопок, а для ка