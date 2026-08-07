Z TradeInfo

Z TradeInfo — торговая панель с виртуальными TP/SL и линией безубытка

Z TradeInfo — удобная торговая панель, которая совмещает контроль позиций, быструю торговлю одной кнопкой и наглядное управление рисками прямо на графике.

Информационная панель

  • Баланс и прибыль дня (рассчитывается по истории сделок за текущий день, включая комиссию и своп);
  • Текущий спред и цена символа (цена окрашивается в зелёный/красный в зависимости от направления движения);
  • Настраиваемые цвета, шрифт и прозрачность;
  • Панель свободно перемещается мышью, её позиция запоминается между запусками.

Быстрая торговля

  • Кнопки BUY и SELL открывают позиции выбранным лотом;
  • Кнопки +/− изменяют объём лота с заданным шагом;
  • Кнопка CLOSE ALL закрывает все позиции по символу;
  • Фильтрация сделок по Magic Number.

Линия безубытка (BE)

  • Рассчитывается как средневзвешенная цена входа всех открытых позиций (с учётом обоих направлений);
  • Отображается пунктирной линией на графике;
  • Виртуальные TP и SL автоматически выставляются от линии BE на заданное число пунктов.

Виртуальные TP/SL

  • Уровни не отправляются на сервер — контроль полностью на стороне советника;
  • Линии TP и SL перетаскиваются мышью (всегда выделены, снабжены всплывающими подсказками);
  • При достижении цены советник сам закрывает позиции (BUY — по BID, SELL — по ASK);
  • Проверка уровней каждые 100 мс с защитой от ложного срабатывания при перетаскивании;
  • При slW = 0 линия SL создаётся на уровне BE и активируется после ручного сдвига.

Подписи у линий

  • У каждой линии — надпись: расстояние от BE в пунктах и расчётная прибыль/убыток в валюте депозита;
  • Сумма рассчитывается по суммарному объёму открытых позиций с учётом направления нетто-позиции (BUY/SELL);
  • Для BUY подпись TP — над линией, SL — под линией; для SELL — наоборот.

Входные параметры

Параметр По умолч. Описание
lotStart 0.01 Стартовый лот
lotStepIn 0.01 Шаг изменения лота
tpW 300 TP от BE, пункты
slW 0 SL от BE, пункты (0 — линия на BE, активируется ручным сдвигом)
magicW 0 Magic Number
sizeFont 20 Размер шрифта панели
clrBG C'0,0,50' Цвет фона панели
alfa 200 Прозрачность фона (255 — непрозрачный)
clrTxt clrSilver Цвет текста панели
clProf clrLime Цвет прибыли
clLoss clrCrimson Цвет убытка
showSpread true Показывать спред
showPrice true Показывать цену
showPoints false Показывать пункты
showBE true Показывать линию BE
clBE clrGoldenrod Цвет линии BE
styleBE STYLE_DASH Стиль линии BE
widthBE 1 Толщина линии BE
clVtp clrDodgerBlue Цвет виртуального TP
clVsl clrOrangeRed Цвет виртуального SL
styleVtp STYLE_DOT Стиль линии TP
styleVsl STYLE_DOT Стиль линии SL
widthV 1 Толщина линий TP/SL
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5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
实用工具
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易面板,旨在直接从图表准备、执行和管理仓位,并在每个步骤中实现对风险的可视化控制。 该工具在单一界面中整合了订单准备、根据风险自动计算仓位大小、Entry、Stop Loss 和 Take Profit 交互区域,以及执行后的多项交易管理功能。 版本 2.0 更新 2.0 版本引入了多项改进以优化执行工作流: 自动方向反转:将 Take Profit 或 Stop Loss 拖动到入场价格的另一侧会自动切换设置方向并重新计算另一个级别 轻盈虚线将 SL 和 TP 级别延伸到历史中,以便对照之前的高点和低点进行校准 执行单元格根据方向着色,中央显示计算出的手数 手动输入跟踪距离(以点为单位)或 ATR 乘数 SL 和 TP 区域的点击区域扩大,使拖动更可靠 自动适应高分辨率屏幕(DPI 缩放) 紧凑的最小化模式以释放图表空间 主要功能 Trade Panel PRO MT5 允许您在执行前以结构化方式准备交易。面板根据所选风险模式自动计算手数,显示估计风险、潜在利
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
实用工具
UTM Manager 是一款直观且易于使用的工具，可提供快速高效的交易执行。其中一项突出的功能是“忽略价差”模式，该模式使您能够以蜡烛的价格进行交易，完全忽略价差（例如，允许在 LTF 上交易更高价差的货币对，避免因价差而退出交易）。 UTM Manager 的另一个关键方面是其独特的本地交易复印机，允许在每个经纪商中灵活地运行不同的交易策略和设置，例如不同的 TP、BE 和风险规则。 交易执行： 快速高效的交易执行：通过点击图表上的入场价格和止损价格或使用一键固定止损尺寸功能轻松进入交易。 自动手数计算：根据预定义的风险设置计算手数，当通过拖动修改仓位时会重新计算手数。 能够同时处理一个或多个职位。 止盈和盈亏平衡： 灵活的止盈设置：通过特定的风险回报 (RR) 比率设置灵活的部分止盈水平。 可配置的自动盈亏平衡功能：当达到一定的利润水平时，将止损移至盈亏平衡点。 用户友好的界面： 用户友好的图形界面 (GUI)，可轻松保存和加载设置。 内置帮助工具提示来解释其他功能。 职位定制： 仓位定制和调整：经理将所有仓位绘制在图表上，通过拖动线条即可轻松定制和调整。 图表上的按钮： 图表
作者的更多信息
Z RandomTrade MT5
Sergey Zhilinskiy
专家
Советник случайной торговли для статистических данных. Направление входа всегда случайное. Можно задать диапазоны случайного выбора объема сделки, тейкпрофита, стоплосса, задержки открытия следующей сделки и размера трейлинга. Если минимальное и максимальное значения равны, то этот параметр будет фиксированным. В тестере на каждом запуске вы будете получать совершенно разные результаты с одними и теми же настройками. Внимание! Советник не для торговли на реальных счетах!
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