Z TradeInfo

Советник случайной торговли для статистических данных. Направление входа всегда случайное. Можно задать диапазоны случайного выбора объема сделки, тейкпрофита, стоплосса, задержки открытия следующей сделки и размера трейлинга. Если минимальное и максимальное значения равны, то этот параметр будет фиксированным. В тестере на каждом запуске вы будете получать совершенно разные результаты с одними и теми же настройками. Внимание! Советник не для торговли на реальных счетах!

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