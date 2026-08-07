Z TradeInfo
- Utilities
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- Version: 1.2
- Updated: 7 August 2026
- Activations: 10
Z TradeInfo — торговая панель с виртуальными TP/SL и линией безубытка
Z TradeInfo — удобная торговая панель, которая совмещает контроль позиций, быструю торговлю одной кнопкой и наглядное управление рисками прямо на графике.
Информационная панель
- Баланс и прибыль дня (рассчитывается по истории сделок за текущий день, включая комиссию и своп);
- Текущий спред и цена символа (цена окрашивается в зелёный/красный в зависимости от направления движения);
- Настраиваемые цвета, шрифт и прозрачность;
- Панель свободно перемещается мышью, её позиция запоминается между запусками.
Быстрая торговля
- Кнопки BUY и SELL открывают позиции выбранным лотом;
- Кнопки +/− изменяют объём лота с заданным шагом;
- Кнопка CLOSE ALL закрывает все позиции по символу;
- Фильтрация сделок по Magic Number.
Линия безубытка (BE)
- Рассчитывается как средневзвешенная цена входа всех открытых позиций (с учётом обоих направлений);
- Отображается пунктирной линией на графике;
- Виртуальные TP и SL автоматически выставляются от линии BE на заданное число пунктов.
Виртуальные TP/SL
- Уровни не отправляются на сервер — контроль полностью на стороне советника;
- Линии TP и SL перетаскиваются мышью (всегда выделены, снабжены всплывающими подсказками);
- При достижении цены советник сам закрывает позиции (BUY — по BID, SELL — по ASK);
- Проверка уровней каждые 100 мс с защитой от ложного срабатывания при перетаскивании;
- При slW = 0 линия SL создаётся на уровне BE и активируется после ручного сдвига.
Подписи у линий
- У каждой линии — надпись: расстояние от BE в пунктах и расчётная прибыль/убыток в валюте депозита;
- Сумма рассчитывается по суммарному объёму открытых позиций с учётом направления нетто-позиции (BUY/SELL);
- Для BUY подпись TP — над линией, SL — под линией; для SELL — наоборот.
Входные параметры
|Параметр
|По умолч.
|Описание
|lotStart
|0.01
|Стартовый лот
|lotStepIn
|0.01
|Шаг изменения лота
|tpW
|300
|TP от BE, пункты
|slW
|0
|SL от BE, пункты (0 — линия на BE, активируется ручным сдвигом)
|magicW
|0
|Magic Number
|sizeFont
|20
|Размер шрифта панели
|clrBG
|C'0,0,50'
|Цвет фона панели
|alfa
|200
|Прозрачность фона (255 — непрозрачный)
|clrTxt
|clrSilver
|Цвет текста панели
|clProf
|clrLime
|Цвет прибыли
|clLoss
|clrCrimson
|Цвет убытка
|showSpread
|true
|Показывать спред
|showPrice
|true
|Показывать цену
|showPoints
|false
|Показывать пункты
|showBE
|true
|Показывать линию BE
|clBE
|clrGoldenrod
|Цвет линии BE
|styleBE
|STYLE_DASH
|Стиль линии BE
|widthBE
|1
|Толщина линии BE
|clVtp
|clrDodgerBlue
|Цвет виртуального TP
|clVsl
|clrOrangeRed
|Цвет виртуального SL
|styleVtp
|STYLE_DOT
|Стиль линии TP
|styleVsl
|STYLE_DOT
|Стиль линии SL
|widthV
|1
|Толщина линий TP/SL