Z TradeInfo

Z TradeInfo — торговая панель с виртуальными TP/SL и линией безубытка

Z TradeInfo — удобная торговая панель, которая совмещает контроль позиций, быструю торговлю одной кнопкой и наглядное управление рисками прямо на графике.

Информационная панель

  • Баланс и прибыль дня (рассчитывается по истории сделок за текущий день, включая комиссию и своп);
  • Текущий спред и цена символа (цена окрашивается в зелёный/красный в зависимости от направления движения);
  • Настраиваемые цвета, шрифт и прозрачность;
  • Панель свободно перемещается мышью, её позиция запоминается между запусками.

Быстрая торговля

  • Кнопки BUY и SELL открывают позиции выбранным лотом;
  • Кнопки +/− изменяют объём лота с заданным шагом;
  • Кнопка CLOSE ALL закрывает все позиции по символу;
  • Фильтрация сделок по Magic Number.

Линия безубытка (BE)

  • Рассчитывается как средневзвешенная цена входа всех открытых позиций (с учётом обоих направлений);
  • Отображается пунктирной линией на графике;
  • Виртуальные TP и SL автоматически выставляются от линии BE на заданное число пунктов.

Виртуальные TP/SL

  • Уровни не отправляются на сервер — контроль полностью на стороне советника;
  • Линии TP и SL перетаскиваются мышью (всегда выделены, снабжены всплывающими подсказками);
  • При достижении цены советник сам закрывает позиции (BUY — по BID, SELL — по ASK);
  • Проверка уровней каждые 100 мс с защитой от ложного срабатывания при перетаскивании;
  • При slW = 0 линия SL создаётся на уровне BE и активируется после ручного сдвига.

Подписи у линий

  • У каждой линии — надпись: расстояние от BE в пунктах и расчётная прибыль/убыток в валюте депозита;
  • Сумма рассчитывается по суммарному объёму открытых позиций с учётом направления нетто-позиции (BUY/SELL);
  • Для BUY подпись TP — над линией, SL — под линией; для SELL — наоборот.

Входные параметры

Параметр По умолч. Описание
lotStart 0.01 Стартовый лот
lotStepIn 0.01 Шаг изменения лота
tpW 300 TP от BE, пункты
slW 0 SL от BE, пункты (0 — линия на BE, активируется ручным сдвигом)
magicW 0 Magic Number
sizeFont 20 Размер шрифта панели
clrBG C'0,0,50' Цвет фона панели
alfa 200 Прозрачность фона (255 — непрозрачный)
clrTxt clrSilver Цвет текста панели
clProf clrLime Цвет прибыли
clLoss clrCrimson Цвет убытка
showSpread true Показывать спред
showPrice true Показывать цену
showPoints false Показывать пункты
showBE true Показывать линию BE
clBE clrGoldenrod Цвет линии BE
styleBE STYLE_DASH Стиль линии BE
widthBE 1 Толщина линии BE
clVtp clrDodgerBlue Цвет виртуального TP
clVsl clrOrangeRed Цвет виртуального SL
styleVtp STYLE_DOT Стиль линии TP
styleVsl STYLE_DOT Стиль линии SL
widthV 1 Толщина линий TP/SL
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Sergey Zhilinskiy
Experts
Советник случайной торговли для статистических данных. Направление входа всегда случайное. Можно задать диапазоны случайного выбора объема сделки, тейкпрофита, стоплосса, задержки открытия следующей сделки и размера трейлинга. Если минимальное и максимальное значения равны, то этот параметр будет фиксированным. В тестере на каждом запуске вы будете получать совершенно разные результаты с одними и теми же настройками. Внимание! Советник не для торговли на реальных счетах!
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