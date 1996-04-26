Bullish Bearish Tick Volume with Averages

Этот инструмент упрощает отслеживание объема, сопровождающего ценовые движения. Он разделяет тиковый объем на «бычий» и «медвежий» и отображает их с помощью двух отдельных скользящих средних. Теперь любой трейдер может легко отслеживать соотношение объема и цены. Это позволит вам действовать синхронно с маркетмейкерами и участниками рынка, формирующими ценовое движение. Объем — не единственный фактор, влияющий на цену, но он играет важную роль, а значит, обладает прогностической ценностью. Преобладание «бычьего» объема указывает на вероятный рост цены. Преобладание «медвежьего» объема указывает на вероятное снижение цены. Пересечение линий (скользящих средних) объема может служить сигналом о смене тренда. Вы можете настраивать период и тип скользящих средних для тикового объема (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Большинство трейдеров редко используют тиковый объем, так как его анализ и практическое применение сопряжены с трудностями. Как известно, каждый столбец тикового объема отражает количество сделок, совершенных за время формирования одной свечи. Чем больше сделок приходится на свечу, тем выше объем; если при этом свеча закрывается ниже уровня открытия, это свидетельствует о силе продавцов и вероятном снижении цены. Данный индикатор усредняет показатели объема сделок, формируя отдельные линии для «медвежьего» и «бычьего» объемов. На приложенных скриншотах для скользящих средних тикового объема (бычьего и медвежьего) установлен период, равный 12 барам (стандартная настройка с использованием простой скользящей средней — SMA). Период и тип скользящей средней можно изменить.