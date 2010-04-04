Dynamic Sweet Spots Grid MT5

Вот перевод предоставленного описания на русский язык:

Рынок движется по круглым числам.

Индикатор Dynamic Sweet Spots Grid (разработанный Ghost Writer) автоматически отображает эти институциональные зоны. В отличие от устаревших сеточных индикаторов, которые требуют ручного подбора правильного шага в пунктах для каждого отдельного графика, этот индикатор оснащен динамическим движком "Ghost Writer". Он мгновенно определяет торгуемый актив и масштабирует сетку так, чтобы она идеально соответствовала его размерности.

Трехуровневая институциональная система

Индикатор разбивает стандартные ценовые движения на 4 отдельные четверти, выстраивая строгую трехуровневую психологическую иерархию:

Основные уровни ("00"): Главные психологические барьеры (например, 15000 для US100, 1.10000 для EURUSD). По умолчанию: Сплошная линия цвета Tomato.

Средние уровни ("50"): Зоны внутридневной борьбы. По умолчанию: Штриховая линия цвета Tomato.

Второстепенные уровни ("25 / 75"): Промежуточные этапы и краткосрочные цели. По умолчанию: Пунктирная линия цвета Tomato.

Как адаптируется динамический движок (Классы активов)

Перенесите индикатор на любой график, и движок сделает все остальное:

Индексы (US100, US30, DAX): Автоматически разбивает движение в 1000 пунктов на четверти по 250 пунктов.

Металлы (Gold/XAUUSD): Автоматически разбивает движение в $100 на четверти по $25.

Криптовалюты (BTC/ETH): Безопасно изолирует Bitcoin и Ethereum для корректного масштабирования без сбоев в работе терминала.

Стандартный Форекс (EUR/USD, GBP/JPY): Автоматически создает стандартную коробку в 100 пунктов, разбитую на четверти по 25 пунктов.

Сценарий с экзотическими валютами (USD/SEK, USD/MXN и т.д.)

Торговля экзотическими парами связана с совершенно другими ценовыми шкалами (например, цены в районе 9.00 или 17.00). Чтобы сохранить визуальную геометрию чистой и интуитивно понятной, индикатор использует эти целые числа в качестве базовой линии.

Например, для актива с ценой 9.00 сетка будет отрисована на уровнях 9.00 (Основной), 9.25 (Второстепенный), 9.50 (Средний) и 9.75 (Второстепенный). Индикатор фактически рассматривает это движение от 9.00 до 9.25 как вашу визуальную коробку в 25 пунктов. Я предоставляю идеально масштабированную институциональную сетку; как вы переведете это в свои конкретные расчеты соотношения риска и прибыли (Risk-to-Reward) — решать вам.

100% безопасность для проп-компаний (FTMO, Funding Pips и т.д.)

Никакой автоторговли: Это исключительно пользовательский индикатор ( .mq5 ), а не советник (EA). Он не совершает сделок и не содержит вызовов OrderSend() .

Никаких DLL: Работает исключительно на нативном коде MQL5.

Он полностью безопасен и соответствует всем правилам крупных проп-компаний, касающимся визуальных торговых инструментов.

Сверхлегкий и эффективный по памяти

Устаревшие сеточные индикаторы рисуют тысячи горизонтальных линий от нуля до бесконечности, вызывая зависания вашего терминала MT5. Этот кастомный движок запрашивает видимое окно вашего графика и рисует только те 10-20 линий, которые вы можете видеть в данный момент. При масштабировании или прокрутке он мгновенно пересчитывает и перерисовывает уровни, обеспечивая нулевую нагрузку на ваш процессор или оперативную память (RAM).

Входные параметры (Полностью настраиваемые)

У вас есть полный контроль над эстетикой вашего графика. Для каждого из 3 уровней (Основной, Средний, Второстепенный) вы можете настроить:

Цвет линии: Подберите его под ваш темный или светлый шаблон.

Стиль линии: Сплошная (Solid), Штриховая (Dashed), Пунктирная (Dotted), Штрихпунктирная (Dash-Dot).

Толщина линии: От 1 до 5 уровней толщины.

Код концептуально разработан и спроектирован Ghost Writer.