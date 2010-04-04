Dynamic Sweet Spots Grid MT5

Вот перевод предоставленного описания на русский язык:

Рынок движется по круглым числам.

Индикатор Dynamic Sweet Spots Grid (разработанный Ghost Writer) автоматически отображает эти институциональные зоны. В отличие от устаревших сеточных индикаторов, которые требуют ручного подбора правильного шага в пунктах для каждого отдельного графика, этот индикатор оснащен динамическим движком "Ghost Writer". Он мгновенно определяет торгуемый актив и масштабирует сетку так, чтобы она идеально соответствовала его размерности.

Трехуровневая институциональная система

Индикатор разбивает стандартные ценовые движения на 4 отдельные четверти, выстраивая строгую трехуровневую психологическую иерархию:

  • Основные уровни ("00"): Главные психологические барьеры (например, 15000 для US100, 1.10000 для EURUSD). По умолчанию: Сплошная линия цвета Tomato.

  • Средние уровни ("50"): Зоны внутридневной борьбы. По умолчанию: Штриховая линия цвета Tomato.

  • Второстепенные уровни ("25 / 75"): Промежуточные этапы и краткосрочные цели. По умолчанию: Пунктирная линия цвета Tomato.

Как адаптируется динамический движок (Классы активов)

Перенесите индикатор на любой график, и движок сделает все остальное:

  • Индексы (US100, US30, DAX): Автоматически разбивает движение в 1000 пунктов на четверти по 250 пунктов.

  • Металлы (Gold/XAUUSD): Автоматически разбивает движение в $100 на четверти по $25.

  • Криптовалюты (BTC/ETH): Безопасно изолирует Bitcoin и Ethereum для корректного масштабирования без сбоев в работе терминала.

  • Стандартный Форекс (EUR/USD, GBP/JPY): Автоматически создает стандартную коробку в 100 пунктов, разбитую на четверти по 25 пунктов.

Сценарий с экзотическими валютами (USD/SEK, USD/MXN и т.д.)

Торговля экзотическими парами связана с совершенно другими ценовыми шкалами (например, цены в районе 9.00 или 17.00). Чтобы сохранить визуальную геометрию чистой и интуитивно понятной, индикатор использует эти целые числа в качестве базовой линии.

Например, для актива с ценой 9.00 сетка будет отрисована на уровнях 9.00 (Основной), 9.25 (Второстепенный), 9.50 (Средний) и 9.75 (Второстепенный). Индикатор фактически рассматривает это движение от 9.00 до 9.25 как вашу визуальную коробку в 25 пунктов. Я предоставляю идеально масштабированную институциональную сетку; как вы переведете это в свои конкретные расчеты соотношения риска и прибыли (Risk-to-Reward) — решать вам.

100% безопасность для проп-компаний (FTMO, Funding Pips и т.д.)

  • Никакой автоторговли: Это исключительно пользовательский индикатор ( .mq5 ), а не советник (EA). Он не совершает сделок и не содержит вызовов OrderSend() .

  • Никаких DLL: Работает исключительно на нативном коде MQL5.

Он полностью безопасен и соответствует всем правилам крупных проп-компаний, касающимся визуальных торговых инструментов.

Сверхлегкий и эффективный по памяти

Устаревшие сеточные индикаторы рисуют тысячи горизонтальных линий от нуля до бесконечности, вызывая зависания вашего терминала MT5. Этот кастомный движок запрашивает видимое окно вашего графика и рисует только те 10-20 линий, которые вы можете видеть в данный момент. При масштабировании или прокрутке он мгновенно пересчитывает и перерисовывает уровни, обеспечивая нулевую нагрузку на ваш процессор или оперативную память (RAM).

Входные параметры (Полностью настраиваемые)

У вас есть полный контроль над эстетикой вашего графика. Для каждого из 3 уровней (Основной, Средний, Второстепенный) вы можете настроить:

  • Цвет линии: Подберите его под ваш темный или светлый шаблон.

  • Стиль линии: Сплошная (Solid), Штриховая (Dashed), Пунктирная (Dotted), Штрихпунктирная (Dash-Dot).

  • Толщина линии: От 1 до 5 уровней толщины.

Код концептуально разработан и спроектирован Ghost Writer.


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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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