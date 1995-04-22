Bot Ciclon de Ondas Aleatorias

ROBOT DE TRADING AUTOMATICO CICLON DE ONDAS ALEATORIAS

Asesor Experto totalmente seguro

Robot de trading totalmente automático, genera ganancias siempre.

El Ciclón de Ondas Aleatorias, es un robot de trading automático desarrollado para MetaTrader 5 que identifica cambios de dirección mediante ciclos matemáticos internos: tenemos el ciclo pequeño medido por el PERIODO 1, y el ciclo mas grande medido por el PERIODO 2.

Cuando el Ciclo pequeño cruza al Ciclo mas grande, el robot genera una señal BUY. Cuando la cruza hacia abajo, genera una señal SELL. Las señales se confirman utilizando velas cerradas para reducir entradas provocadas por movimientos momentáneos del precio.

El sistema funciona de manera totalmente independiente, sin necesitar indicadores externos.

Características principales

* Aperturas automáticas por cruces de ciclos.

* Secuencias BUY y SELL independientes.

* Progresión exponencial configurable del lote. a mas lote aumenta el riesgo (si lote = 0.03 mayor riesgo debiendo aumentar el deposito a 1000-00.00. centavos), 1 dolar = 100 centavos

* El Robot solo trabaja con bróker que tienen el mínimo de lote a 0.01.

El Ciclón de Ondas Aleatorias, busca acompañar los movimientos cíclicos del mercado mediante una combinación de suavizado, detección de cruces y administración progresiva de operaciones.

El robot garantiza ganancias, en caso de que entre en perdida puede demorarse una o dos semanas en volver a tener ganancias. Debe probarse primero en el Probador de Estrategias y en una cuenta demo, ajustando el lote y el multiplicador al capital y al riesgo aceptado. Si desea tener menos riesgo se recomienda aumentar el PERIODO 2 a 70, 80,,,,