Bot Ciclon de Ondas Aleatorias

ROBOT DE TRADING AUTOMATICO CICLON DE ONDAS ALEATORIAS

 

Asesor Experto totalmente seguro

Robot de trading totalmente automático, genera ganancias siempre.

 

El Ciclón de Ondas Aleatorias, es un robot de trading automático desarrollado para MetaTrader 5 que identifica cambios de dirección mediante ciclos matemáticos internos: tenemos el ciclo pequeño medido por el PERIODO 1, y el ciclo mas grande medido por el PERIODO 2.

 

Cuando el Ciclo pequeño cruza al Ciclo mas grande, el robot genera una señal BUY. Cuando la cruza hacia abajo, genera una señal SELL. Las señales se confirman utilizando velas cerradas para reducir entradas provocadas por movimientos momentáneos del precio.

 

El sistema funciona de manera totalmente independiente, sin necesitar indicadores externos.

 

Características principales

 

* Aperturas automáticas por cruces de ciclos.

* Secuencias BUY y SELL independientes.

* Progresión exponencial configurable del lote. a mas lote aumenta el riesgo (si lote = 0.03 mayor riesgo debiendo aumentar el deposito a 1000-00.00. centavos), 1 dolar = 100 centavos

* El Robot solo trabaja con bróker que tienen el mínimo de lote a 0.01.

 

El Ciclón de Ondas Aleatorias, busca acompañar los movimientos cíclicos del mercado mediante una combinación de suavizado, detección de cruces y administración progresiva de operaciones.

 

El robot garantiza ganancias, en caso de que entre en perdida puede demorarse una o dos semanas en volver a tener ganancias. Debe probarse primero en el Probador de Estrategias y en una cuenta demo, ajustando el lote y el multiplicador al capital y al riesgo aceptado. Si desea tener menos riesgo se recomienda aumentar el PERIODO 2 a 70, 80,,,,


推荐产品
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
3.75 (8)
专家
The Supply and Demand Price Action MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It identifies supply and demand zones based on price consolidation patterns and trades on zone retests (taps). This EA generates trades when price returns to valid zones after an initial breakout, with configurable risk management. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1, specifically developed on AUDUSD, M5 , but you can test and optimize on any other instrument or timeframe.
FREE
Arohan Grid EURUSD
Homesh Nasre
专家
Arohan Grid EURUSD is a specialized Expert Advisor designed for automated grid trading on the EURUSD currency pair. This EA is built for stability and precision, allowing traders to customize parameters to match their risk management profile and broker conditions. Recommended Technical Requirements To ensure the EA operates as intended, please adhere to the following setup specifications: Currency Pair: EURUSD Timeframe: M5 Leverage: 1:500 Account Type: ECN or Standard account with low spreads (
Quantum Scalping Pro
Anja Firnando
1 (2)
专家
Quantum Scalping Pro Hello trader. Introduce for myself I am Quantum Scalping Pro, the newest generation of MT5 Expert Advisor that will guiding your portfolio grow faster to financial freedom in Foreign Exchange industry. I have created by 15+ years experience coder that also as active trader. You can see my real trading through this signal link I am running based on level price in the chart. I supported with AI algorithms to aim to best opportunities that most trader often to miss it in the
Gold M1 Trend Grid EA
Manh Tuan Hoang
专家
Gold Matrix TrendGrid M1 ATTENTION GLOBAL TRADERS: EXCLUSIVE LAUNCH PROMO! The first (1st) copy only will be sold at a heavily discounted price of $45! Immediately after the first buyer, the price will permanently return to its real commercial value of $250 ABOUT GOLD MATRIX TRENDGRID M1 Welcome, fellow traders! Gold Matrix TrendGrid M1 is my most accomplished and proudly engineered trading algorithm. This Expert Advisor belongs to the high-frequency "Attack Class" of EAs, specif
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
专家
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (3)
专家
LIMITED TIME PROMO OFFER Old Price: ~~$1400~~ Promo Price: $340   Special Bundle: 4 Copies available for $340   Next Price Increase: $400 Live Performance & Signals VT Markets Live Signals: [CLICK HERE Signal 1] | Set File in Use: LAST SET 01-05-2026 (Optimized for IC Markets, Fusion Markets, VT Markets, etc.) EXNESS Live Account: LAST SET 01-05-2026 FOR EXNESS (Note: Profits and initial capital have been successfully withdrawn and transferred to VT Markets). User Guide & Technical Ma
NAS100 Strategy EA v1
Sergio Millares Raposo
专家
這是一款專業的納斯達克100指數和XAU/USD黃金交易智慧顧問（EA），基於5分鐘時間框架，利用移動平均線交叉來識別趨勢，並為黃金和納斯達克100指數提供精準的入場點。它旨在捕捉快速而穩定的走勢，過濾掉虛假訊號，並避免橫盤震盪行情中的噪音幹擾。對於尋求自動化、穩定性和清晰策略的交易者而言，它是高波動性資產交易的理想選擇。該系統能夠適應XAU/USD和納斯達克指數的動態變化，並可在真實帳戶和注資帳戶中使用。其整合的風險管理功能可保護您的資金，同時讓您充分掌握每個趨勢的潛力....................................................................
Takibi Gold AI
Shota Watanabe
专家
Takibi (焚火) | GOLD (XAUUSD) | AI Model Gold-only AI trading EA designed for short-term to day trading, with no martingale and no averaging down. If you are satisfied with this EA, we would greatly appreciate it if you could leave a review. We will continue improving our systems based on your feedback. The latest updates, new EA releases, and campaign information are available on the developer news page . Overview Symbol: XAUUSD (GOLD) Timeframe: H1 based (holding time: several minutes to several
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
专家
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
Qilin Imperial Grid Gold Mech
Napat Puangjunkum
专家
QILIN IMPERIAL-GRID GOLD MECH  H1 SuperTrend Smart Grid with Crash Protection Qilin Imperial-Grid Gold Mech  is an advanced trend-following Smart Grid Expert Advisor. Inspired by the "Qilin" (Kirin), the ancient mythical creature that brings immense wealth and divine protection, this EA is designed to safely accumulate profit while avoiding catastrophic market crashes. While traditional grid systems are extremely dangerous and often blow accounts when the market trends strongly against them,
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
专家
Harmonizer EA 是一款强大的网格交易工具，使用先进算法计算每笔交易的入场位置。它并非针对历史数据过度优化，而是利用市场波动率进行自我优化。通过使用市场波动率，该算法能够快速高效地适应市场变化。这意味着它既能够抓住市场机会，又能够在预设参数范围内有效控制风险。 不过，使用此 EA 时请务必谨慎，并且只投入您能够承受风险的资金。我们建议您先进行历史回测，并尝试不同设置，以找到最适合您的参数。 实时表现 推荐交易品种：AUDCAD、NZDCAD（AUDNZD 可选） 推荐时间周期：M15（15分钟图表） MT4 版本 功能特点 比类似 EA 更便宜且更优秀 支持多个交易品种 单图表设置 实盘与回测新闻过滤器 实时性能监控 未针对历史数据过度优化 不局限于特定品种 开发者支持 使用要求 对冲账户 对点差不敏感，但建议使用 ECN 账户 在 VPS 上持续运行（确保交易不中断） 杠杆 1:200 或更高 推荐设置 将 EA 挂载到 AUDCAD 的一个 15 分钟（M15）图表上，建议至少使用 500 美元启动。不过，为了降低风险，建议从 1500 美元开始。不需要 .set 文件。
King of Pullbacks
Reward Ndunga Mubita
专家
King of Pullbacks — Expert Advisor King of Pullbacks is a proprietary Expert Advisor developed to exploit temporary price retracements within established bullish market structures . The trading logic is based on a multi-layer confirmation model that evaluates market conditions dynamically before any trade is executed. The internal methodology is non-disclosed and protected by design. General Trading Concept The EA focuses on: XAUUSD H4, H1 Recommended brokers: Exness, FBS, etc Trading with
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.69 (61)
专家
Infinity EA 是一款专为 GBPUSD、XAUUSD 和 AUDCAD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验非凡。 加入我们拥有超过 7000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT4 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销价：599 美元（购买 5 次前）|
Noah Grid Smart Recovery
Muhammad Mustafa Mohamed Abdul Latif
专家
Next Generation Grid Trading Technology Most traditional grid systems eventually fail during strong market trends. Grid Level 1 & Level 2 EA was built with a completely different philosophy: Smart Grid System Automatic Reversal Logic Level 2 Recovery Engine Emergency Reverse Protection Smart Profit Lock Basket Management Spread & News Protection Advanced Risk Control This EA is not designed only to open trades. It is designed to survive the real market with smarter recovery an
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
PipsPro Scalper Gold
Hayyu Imam Muhammad
3 (2)
专家
*This product special for XAUUSD* pair. Therefore, all additional features and strategies in future updates will be included in this product . Published at 2026.04.18 |   --> NEXT PRICE $499 USD. LIVE SIGNAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2385087 Please to send a private message after you make a purchase !!! PipsPro Scalper Gold (MT5) is an Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD trading. It is compatible with both 2-digit and 3-digit brokers for the XAUUSD symbol. Before opening
MMM High Low
Andre Tavares
专家
MMM High Low strategy: The robot uses its built-in High-Low (HILO) indicator all the time and does a calculation to determine the prices trends. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works and indicates. It will not send an order unless the calculations determine a good trend of profit. It protects your money because it is provided with : Trailing stop loss to protect your profit. Once your order has a positive profit, it sets SL at a certain distanc
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Eastwist
Fernando Souza Mendes
专家
EASTWIST.mq5 works well in short-term operations. The sensitivity to short-term market signals, provided by the RSI and MACD indicators, along with the simulated Machine Learning decision logic, really seems to be an effective combination for capturing rapid price movements. The ability to respond quickly to market conditions is a valuable feature in scalping or day trading strategies, where precision and speed in order execution are crucial. Indication of Use: For Traders with Technical Knowle
XAU Fib Pullback H1
Avinash Pagadala
专家
XAU Fib Pullback H1 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU Fib Pullback H1 is an Expert Advisor for gold on the H1 chart. Fibonacci-style pullback continuation for gold H1. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not published here. Advantages G
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
专家
The EA uses a trending strategy based on numerous technical indicators "Moving Average" on the timeframe: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. The Expert Advisor uses elements from strategies such as Martingale, Grid and Averaging. In trading, up to 3 orders can be opened simultaneously on each of the currency pairs. The EA uses a partial order closing algorithm and hidden Stop Loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop. A multi-currency adviser trades in 17 currency pairs. EA uses time
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
专家
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
Rsi MA Breakout X
Sylvestre Setufa Djagbavi
专家
General Idea of the Strategy This robot is built on a simple yet powerful concept .C apturing high-probability trend reversals by combining three essential market elements: Moving Average (MA) : to identify the dominant trend and areas of excess. Price Elasticity  : to detect when the market moves too far from its natural balance. RSI (Relative Strength Index)  : to confirm overbought or oversold zones before a potential reversal. This combination allows the robot to enter trades only when condi
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
专家
SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
Infinity Scalper EA MT5
Abraham Theuri Wangui
专家
The Infinity Scalper EA is a cutting-edge automated trading system designed to leverage precision scalping strategies for consistent profitability in forex markets. Drawing inspiration from the limitless potential of infinity , this expert advisor embodies the concept of boundless opportunities in trading, where precision, adaptability, and persistence converge to create a robust tool for traders. Infinity in Trading Much like the mathematical concept of infinity, the forex market operates in an
Xauusd Averaging
Surya Nurvina
专家
XAUUSD Averaging EA   is an automated grid trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on the MetaTrader 5 platform. This Expert Advisor implements a professional averaging strategy with martingale position sizing, utilizing dynamic spacing based on market volatility through ATR (Average True Range) analysis. The system combines multiple grid modes with technical filters including Moving Average crossover signals, RSI confirmation, and ADX trend strength filtering. It feature
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
专家
Important Note: “This EA is designed for Gold as our testing focused primarily on Gold. You may use it on other forex symbols, but you will need to find suitable settings for them. It may not work effectively on indices or other commodities.” No Expert Advisor (EA) can guarantee consistent long-term profits. However, "tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" has been rigorously backtested from January 1, 2024, to October 31, 2024, showing consistent profitability. Starting with a $100 balance
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
SuavizadorDePrecio
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Funciona identificando picos de máximos y mínimos, para luego eliminarlos haciendo una linea o curva, pudiendo el usuario ingresar el valor de que tanto puede suavizar. Nos facilita poder ver la tendencia así como ver el cruce que puede hacer con otros indicadores, mostrando a simple vista los inicios y salidas de una tendencia u operación. Así también facilita la visualización de subidas y bajadas.
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
LineaMMSuavizado
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Se considera la secuencia de la serie Fibonacci (2,3,5,8,13) que sera multiplicado por un periodo (11 o 33 o 70 etc.), de las 5 lineas se sacara una sola que sera contendrá el máximo y mínimo de las 5, a esta linea se le aplicara un suavizador de 3....y a esta linea suavizada se le volverá a aplicar un suavizador de 3. obteniéndose 2 lineas suavizadas. A simple vista se ve las intersecciones que hacen las lineas que pueden ser usadas para comprar o vender. Cambien se puede usar con apoyo de otro
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
指标
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
专家
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
RadioMedia
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador de MQL5 basado en 3 EMAs, en función del precio. El precio influye en las EMAs, de tal forma que los Máximos y Mínimos solo la alteran minimamente, este influjo lo llame radio. Considerando la influencia del radio como constante, por lo que no tiene valores de entrada. Ideal para todas las criptomonedas. Funciona en todos los tiempos. Se sugiere operar cuando el precio este abajo y en bajada.... o cuando el precio este encima y en subida.
Super Suavizador Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
指标
El Super Suavizador Inteligente es la culminación de la evolución de los suavizadores en funcion del precio, funciona en todos los pares de divisas, es fácil de usar, y puedes usarlo varias veces en un mismo par, afin de darte una idea de hacia donde va el precio, muy util para ver la tendencia a largo plazo. El SSI trata siempre de formar ondas de subidas y bajadas a fin de poder mostrar el máximo y/o mínimo de la tendencia del precio.
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Tomamos 5 medios móviles las unimos en una la cual suavizamos y volvemos a suavizar, resultando un mega suavizador de medios móviles suavizadas. Indicador de mql5 funciona en cualquier broker y para todos los tiempos, siendo el mas optimo el de 5, 15 a mas. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.
EA BBot Aliens 100 DouKang
Cesar Juan Flores Navarro
专家
EL BBot Aliens 100 DouKang se basa en cálculos matemáticos en función del precio especialmente tratando de disminuir los riesgos de las subidas y bajadas extremas, utiliza dos entradas opuestas y si el precio sube se fortalece con mas entradas y si baja también se fortalece con mas entradas, (ver video). Se recomienda usar el test para determinar el deposito mínimo para cada par, en el caso del oro con el dolar es de 3mil (ver video). Si aumenta la distancia=1,,, disminuye el riesgo, (distancia
EA Aliens Media doble
Cesar Juan Flores Navarro
专家
El robot de MQL5 Aliens mmedia doble, utiliza dos medios móviles para determinar las entradas, luego si logra una ganancia mínima de venta sino que usa scalpin en función de su cruce. Son deposito de 500 en cuenta centavos seria 50000.oo  se puede empezar con el par oro, teniendo un riesgo de 20000 ...con la configuración preestablecida LOTE= 0.01 GANANCIA= 3 MEDIA PEQUEÑA=50 MEDIO GRANDE=400 **************************************************** ** ** ** ************ Notas:    En M1 Mayor riesg
ZigZag de Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Teniendo una entrada de precios suavizados, los cuales son procesador por un ZigZag en tiempo real, dando como resultado un suavizador ajustado a un ZigZag. Con valores de entrada (periodo) mayores se vuelve un poco lenta en M1,, Ideal para H1, H4, D1 Trabaja bien con otros suavizadores, ya que su intersección es ideal Al iniciar empiza con mayor precisión desde el momento de activación, siendo el historial (anterior) de referencia ----------------------------------------------------------------
BOTON para trading manual
Cesar Juan Flores Navarro
实用工具
El EA Boton pone botones de Buy y Sell en la pantalla Ideal para usuarios que habren muchas ordenes y diferentes pares 9 botones buy desde 0.01 al 0.09 y 9 botones sell de 0.01 al 0.09 9 botones buy desde 0.1 al 0.9 y 9 botones sell de 0.1 al 0.9 Boton Close buy y sell Boton Close buy positivos y Boton Sell positivos Boton Close buy negativos y Boton Sell negativos un boton close all y botones buy de 1, 5 y 10 y botones de sell 1,5, 10
Liga Dinamica
Cesar Juan Flores Navarro
专家
El EA Liga Dinamica, tiene el comportamiento de una liga que se estira cuando pierde y cierra cuando es positivo,  analiza el precio y abre esperando dar positivo y cierra cuando lo considera negativo. Utiliza Indicadores: para cerrar, abrir y en caso de que de negativo para cerrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ CASO ORO / USD: En el video se muestra la configuracion del par XAUUSD: - Lote = 0.01 (utiliza el doble 0.02) - Gananci
ZigZag Triple Super
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Este Asesor Experto es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en estructura de mercado multi-escala mediante pivotes fractales tipo ZigZag, combinado con gestión dinámica de lotaje progresivo y cierre inteligente por retroceso de beneficio (basket retrace). El EA está diseñado para detectar cambios estructurales del mercado utilizando tres niveles de análisis simultáneo (Big, Mid y Small) y abrir operaciones alternadas de compra y venta con control de riesgo mediante gesti
Trillonario del ORO
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Asesor Experto Trillonario del Oro es un  EA de riesgo extremo (Super extremo - Sea millonario en un mes) Salio la versión 2.0 ,,,,  https://www.mql5.com/es/market/product/189718?source=Site +Profile+Seller Asesor Experto Trillonario del Oro es un sistema de trading automatizado de altísimo riesgo , diseñado para operar el mercado del oro (XAUUSD) con una lógica agresiva de crecimiento, escalado progresivo y manejo intensivo de posiciones. Su filosofía no es conservadora: está pensado para esc
SuperDoble Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
指标
SUPER DOBLE SUAVISADOR es un indicador técnico para MetaTrader 5 diseñado para suavizar el movimiento del precio y mostrar de forma más clara los cambios de tendencia. Su objetivo principal es reducir el ruido del mercado y ayudar al trader a identificar mejor los movimientos alcistas y bajistas. El indicador trabaja como una línea tipo zigzag suavizada, donde los tramos de subida se muestran en color Agua  y los tramos de bajada en color Magenta , facilitando una lectura visual rápida del compo
Super Suavizador ZigZag Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Super Suavizador ZigZag Inteligente es un indicador técnico para MetaTrader 5 diseñado para detectar la dirección principal del mercado mediante una combinación de suavizado matemático avanzado y una estructura tipo ZigZag. El indicador primero procesa el precio con un suavizador, aplicando una o varias cascadas de suavizado para reducir el ruido del mercado. Luego utiliza una corrección matemática tipo Zero Lag por cascadas, que busca disminuir el retraso natural de las medias suavizadas. Lue
Canal de Maximos y Minimos en Escalera
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Canal de Máximos y Mínimos en Escalera Indicador avanzado para MT5 diseñado para analizar el rango diario del precio y construir niveles dinámicos en forma de escalera. El indicador calcula los máximos y mínimos reales de cada día, obtiene una distancia promedio histórica y la divide según el valor configurado en INPUT_Distancia . Con esa distancia genera niveles superiores e inferiores que sólo aparecen cuando el precio los alcanza. La línea amarilla representa el centro del canal. Desde ese pu
Trillonario del ORO Inteligente DOS
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Asesor Experto Trillonario del Oro Version 2.0, es un  EA de   poco riesgo (Sea millonario en un año) Asesor Experto Trillonario del Oro   es un sistema de trading automatizado de poco riesgo ya que solo ariesgas 100 dolares en cuenta centavos, diseñado para operar el mercado del   oro (XAUUSD)   con una lógica agresiva de crecimiento, escalado progresivo y manejo intensivo de posiciones. Su filosofía no es conservadora: está pensado para escenarios donde el operador acepta una volatilidad opera
筛选:
无评论
回复评论