Gold Institutional Entry EA MT5

Gold Institutional Entry EA — это специализированная торговая система, разработанная исключительно для XAUUSD (Gold). Торговля ведется на открытии торговых сессий с высокой ликвидностью с использованием динамической фильтрации волатильности и институциональных механик импульса.

⚙️ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ И РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ НАСТРОЙКЕ

1️⃣ Настройка графика: • Символ: XAUUSD (Gold) • Таймфрейм: H1 (1-часовой график) — требуется для точного расчета сессионных диапазонов. • Тип счета: Хеджирование или Неттинг (рекомендуется ECN / с низким спредом).

2️⃣ Готов к работе «из коробки»: Советник поставляется с предварительно настроенными и оптимизированными параметрами по умолчанию для пробоя сессий на XAUUSD. Вы можете просто подключить его к графику и запустить, либо настроить ключевые параметры под ваш личный профиль риска:

3️⃣ Основные настраиваемые параметры: • RiskPercent (по умолчанию: 1.5%): автоматически рассчитывает размер лота на основе баланса вашего счета. Установите 0, если предпочитаете фиксированный ручной размер лота. • ManualLot (по умолчанию: 0.01): резервный размер лота, используемый при RiskPercent = 0. • RewardRatio (по умолчанию: 2.0): задает уровень Take Profit относительно расстояния риска (например, 2.0 = соотношение Риск/Прибыль 1:2). • UseBreakeven (по умолчанию: true): автоматически переносит Stop Loss в безубыток для фиксации прибыли, как только цена достигает соотношения риска 1:1. • MaxSpreadAllowed (по умолчанию: 35): защищает от проскальзывания во время высоковолатильных новостей, пропуская сделки, если спред превышает $0.35 по Gold. • AutoCloseFriday (по умолчанию: true): автоматически удаляет отложенные ордера и закрывает открытые сделки перед выходными, чтобы предотвратить риск ценового разрыва (гэпа) при открытии в воскресенье.

🔑 Ключевые особенности

  • Логика институциональных сессий: Использует всплески волатильности на открытии основных торговых сессий (Лондон и Нью-Йорк).

  • Адаптивный фильтр волатильности: Автоматически оценивает рыночные условия на основе дневного ATR, пропуская сделки во время флэта или аномальных скачков цен.

  • Автоматическое управление риском: Динамически рассчитывает объем позиции (лот) в зависимости от заданного процента риска от депозита.

  • Умная система ордеров и безубыток: Автоматически переводит Stop Loss в безубыток при достижении заданной прибыли.

  • Защита от переноса через выходные: Автоматически закрывает все позиции и удаляет отложенные ордера перед закрытием рынка в пятницу.

  • Защита от высокого спреда: Проверяет текущий спред брокера перед входом в рынок для предотвращения проскальзываний.

⚙️ Основные параметры

  • RiskPercent — Процент риска на сделку от баланса счета. Установите 0 для фиксированного лота.

  • ManualLot — Фиксированный лот, если RiskPercent равен 0.

  • LondonHour / LondonMinute — Время сервера брокера для открытия сессии в Лондоне.

  • NYHour / NYMinute — Время сервера брокера для открытия сессии в Нью-Йорке.

  • UseATRFilter — Включение/выключение фильтра волатильности.

  • MaxSpreadAllowed — Максимально допустимый спред в пунктах.

  • RewardRatio — Целевое соотношение риска и прибыли (по умолчанию 1:2).

  • UseBreakeven — Включение автоматического безубытка.

  • BreakevenBufferPoints — Пункты защиты поверх цены открытия для покрытия комиссии брокера.

  • AutoCloseFriday — Автоматическое закрытие всех сделок перед выходными.

📌 Рекомендуемая конфигурация

  • Символ: XAUUSD / GOLD

  • Таймфрейм: H1

  • Тип счета: ECN / RAW / С низким спредом

⚠️ Предупреждение о рисках: Торговля на рынке Forex и металлами сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности.


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4.31 (113)
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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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