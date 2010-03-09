Gold Institutional Entry EA MT5
- Эксперты
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- Версия: 4.10
- Активации: 5
Gold Institutional Entry EA — это специализированная торговая система, разработанная исключительно для XAUUSD (Gold). Торговля ведется на открытии торговых сессий с высокой ликвидностью с использованием динамической фильтрации волатильности и институциональных механик импульса.
⚙️ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ И РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ НАСТРОЙКЕ
1️⃣ Настройка графика: • Символ: XAUUSD (Gold) • Таймфрейм: H1 (1-часовой график) — требуется для точного расчета сессионных диапазонов. • Тип счета: Хеджирование или Неттинг (рекомендуется ECN / с низким спредом).
2️⃣ Готов к работе «из коробки»: Советник поставляется с предварительно настроенными и оптимизированными параметрами по умолчанию для пробоя сессий на XAUUSD. Вы можете просто подключить его к графику и запустить, либо настроить ключевые параметры под ваш личный профиль риска:
3️⃣ Основные настраиваемые параметры: • RiskPercent (по умолчанию: 1.5%): автоматически рассчитывает размер лота на основе баланса вашего счета. Установите 0, если предпочитаете фиксированный ручной размер лота. • ManualLot (по умолчанию: 0.01): резервный размер лота, используемый при RiskPercent = 0. • RewardRatio (по умолчанию: 2.0): задает уровень Take Profit относительно расстояния риска (например, 2.0 = соотношение Риск/Прибыль 1:2). • UseBreakeven (по умолчанию: true): автоматически переносит Stop Loss в безубыток для фиксации прибыли, как только цена достигает соотношения риска 1:1. • MaxSpreadAllowed (по умолчанию: 35): защищает от проскальзывания во время высоковолатильных новостей, пропуская сделки, если спред превышает $0.35 по Gold. • AutoCloseFriday (по умолчанию: true): автоматически удаляет отложенные ордера и закрывает открытые сделки перед выходными, чтобы предотвратить риск ценового разрыва (гэпа) при открытии в воскресенье.
🔑 Ключевые особенности
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Логика институциональных сессий: Использует всплески волатильности на открытии основных торговых сессий (Лондон и Нью-Йорк).
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Адаптивный фильтр волатильности: Автоматически оценивает рыночные условия на основе дневного ATR, пропуская сделки во время флэта или аномальных скачков цен.
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Автоматическое управление риском: Динамически рассчитывает объем позиции (лот) в зависимости от заданного процента риска от депозита.
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Умная система ордеров и безубыток: Автоматически переводит Stop Loss в безубыток при достижении заданной прибыли.
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Защита от переноса через выходные: Автоматически закрывает все позиции и удаляет отложенные ордера перед закрытием рынка в пятницу.
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Защита от высокого спреда: Проверяет текущий спред брокера перед входом в рынок для предотвращения проскальзываний.
⚙️ Основные параметры
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RiskPercent — Процент риска на сделку от баланса счета. Установите 0 для фиксированного лота.
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ManualLot — Фиксированный лот, если RiskPercent равен 0.
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LondonHour / LondonMinute — Время сервера брокера для открытия сессии в Лондоне.
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NYHour / NYMinute — Время сервера брокера для открытия сессии в Нью-Йорке.
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UseATRFilter — Включение/выключение фильтра волатильности.
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MaxSpreadAllowed — Максимально допустимый спред в пунктах.
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RewardRatio — Целевое соотношение риска и прибыли (по умолчанию 1:2).
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UseBreakeven — Включение автоматического безубытка.
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BreakevenBufferPoints — Пункты защиты поверх цены открытия для покрытия комиссии брокера.
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AutoCloseFriday — Автоматическое закрытие всех сделок перед выходными.
📌 Рекомендуемая конфигурация
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Символ: XAUUSD / GOLD
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Таймфрейм: H1
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Тип счета: ECN / RAW / С низким спредом
⚠️ Предупреждение о рисках: Торговля на рынке Forex и металлами сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности.