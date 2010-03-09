Gold Institutional Entry EA MT5

Gold Institutional Entry EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 开发的专业自动化交易系统。该系统围绕高成交量的交易集市开盘时间设计，结合动态波动率过滤与机构动能机制，严格控制每笔交易的风险。

⚙️ 使用说明与快速设置指南

1️⃣ 图表设置： • 交易品种：XAUUSD (黄金) • 时间帧：H1 (1小时图) — 准确计算会话区间所必需。 • 账户类型：对冲 (Hedging) 或 净额 (Netting)（推荐使用 ECN / 低点差账户）。

2️⃣ 开箱即用： 该 EA 已经预先配置了针对 XAUUSD 会话突破的优化默认设置。您可以直接将其附加到图表中运行，也可以调整核心参数以符合您的个人风险偏好：

3️⃣ 核心可自定义参数： • RiskPercent (默认值: 1.5%): 根据您的账户余额自动计算手数。如果您喜欢固定手动手数，请设置为 0。 • ManualLot (默认值: 0.01): 当 RiskPercent 设置为 0 时使用的备用手数。 • RewardRatio (默认值: 2.0): 根据您的风险距离设置止盈目标（例如 2.0 = 1:2 的盈亏比）。 • UseBreakeven (默认值: true): 当价格达到 1:1 风险距离时，自动将止损移动至开仓价以锁定利润。 • MaxSpreadAllowed (默认值: 35): 在高波动新闻事件期间防止滑点，如果点差飙升超过 $0.35 黄金则跳过交易。 • AutoCloseFriday (默认值: true): 在周末前自动删除挂单并平仓，以规避周日开盘跳空的风险。

🔑 核心优势与策略

机构会话突破逻辑： 利用伦敦和纽约两大交易时段开盘时的流动性扩张捕捉趋势突破。

自适应波动率过滤： 基于 Daily ATR 自动评估市场环境，在低成交量盘整或过度拉升时自动跳过交易。

自动化资金管理： 根据用户设定的账户风险百分比，自动精确计算每笔交易的手数。

智能订单管理与保本机制： 具有自动追踪止损保本功能，当价格达到目标时将止损平价推至开仓价之上，锁定利润。

周末风险避险： 在周五休市前自动平仓并撤销所有挂单，规避周一开盘跳空风险。

实时点差保护： 在下单前实时检测交易商点差，防止在高滑点条件下开仓。

⚙️ 主要参数说明

RiskPercent — 每笔交易承担的账户余额风险百分比（例如 1.5%）。设为 0 则使用固定手数。

ManualLot — 当 RiskPercent 设为 0 时使用的固定手数。

LondonHour / LondonMinute — 伦敦时段触发的服务器时间。

NYHour / NYMinute — 纽约时段触发的服务器时间。

UseATRFilter — 开启/关闭动态波动率过滤器。

MaxSpreadAllowed — 允许下单的最大点差（点）。

RewardRatio — 目标风报比（默认 1:2）。

UseBreakeven — 开启自动移动止损至保本价。

BreakevenBufferPoints — 触发保本时额外加上的点数（用于覆盖手续费和点差）。

AutoCloseFriday — 开启周五自动平仓风控。

📌 推荐设置

交易品种： XAUUSD / GOLD

时间图表： H1 (1小时)

账户类型： ECN / RAW / 低点差账户