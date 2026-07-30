Odyssey BOT UK100

Odyssey UK100 Bot — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный для алгоритмической торговли индексом UK100.

Это не сетка, не мартингейл и не робот, который открывает сделки без логики. Odyssey UK100 Bot работает по заранее заданной модели Smart Money: анализирует структуру рынка, зоны Imbalance, FVG, BOS и реакцию цены во время активных торговых сессий.

Бот устанавливается на график 3м





По дополнительным вопросам можно писать https://t.me/whltetrader





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● Основная идея

Odyssey UK100 Bot не пытается торговать каждое движение рынка.

Алгоритм ждёт конкретный торговый сценарий, где совпадают несколько условий: структура рынка, зона интереса, реакция цены и подтверждение движения.

Сделка открывается только тогда, когда рынок формирует подходящий сетап по заранее заданной логике.

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● Smart Money логика

Советник использует:

● FVG — Fair Value Gap

● Imbalance

● структуру HH / HL

● BOS — Break of Structure

● micro BOS на таймфрейме входа

● реакцию цены от ключевых зон

● подтверждение движения после удержания FVG

Бот не работает по одному случайному сигналу. Он анализирует комбинацию факторов, чтобы отсеивать слабые входы и не заходить в рынок без подтверждения.

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● Торговые сетапы

Советник проверяет несколько моделей входа:

● повторный тест свежей FVG

● движение от свежей Imbalance

● повторный тест ранее найденной bullish FVG

● continuation после удержания цены выше FVG

● полное покрытие FVG

● реакцию цены от FVG-зоны

После формирования сигнала дополнительно применяется M3 BOS-фильтр для подтверждения BUY-сделки.

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● Торговые сессии

Odyssey UK100 Bot учитывает основные рыночные сессии:

● Asia

● Frankfurt

● London

● New York

Азиатская сессия используется как часть рыночного контекста и для построения диапазона.

Основной фокус торговли — активные периоды после Азии: Frankfurt, London и New York. Именно в это время на рынке чаще появляется ликвидность, импульс и формируются основные движения.

Также в советнике предусмотрена автоматическая настройка времени сессий с учётом перехода между летним и зимним временем.

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● Риск-менеджмент

Риск на одну сделку рассчитывается автоматически от баланса счёта.

По умолчанию риск составляет 1% на сделку.

Также в советнике установлено ограничение: максимум 1 сделка в день. Это помогает избегать переторговки, лишних входов и хаотичной торговли.

При открытии позиции бот автоматически рассчитывает:

● размер лота

● Stop Loss

● Take Profit

● Risk / Reward

● минимальную дистанцию Stop Loss

● максимальную дистанцию Stop Loss

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● Сопровождение сделки

После открытия позиции бот не оставляет сделку без контроля.

Советник использует многоуровневую защиту прибыли по RR. Когда цена проходит нужное расстояние в сторону сделки, Stop Loss постепенно переносится в прибыльную зону.

Дополнительно используется Stretch-логика:

● при достижении 5 RR Stop Loss переносится на 4 RR, а Take Profit расширяется до 6.6 RR

● при достижении 6.5 RR Stop Loss переносится на 6 RR, а Take Profit расширяется до 8 RR

Такая система позволяет защищать уже полученную прибыль и при этом оставлять сделке пространство для продолжения сильного движения.

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● Без агрессивных методов

Odyssey UK100 Bot не использует:

● мартингейл

● сетку ордеров

● агрессивное усреднение

● хаотичные входы в рынок

Логика построена на точечных входах, контроле риска, дневном лимите сделок и автоматическом сопровождении позиции.

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● Статистика

С ноября 2025 года, по торговой статистике, Odyssey UK100 Bot показал результат +195%.

Этот результат был получен за счёт системной алгоритмической торговли с фиксированным риск-менеджментом, ограниченным количеством сделок и автоматическим сопровождением позиции.

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● Кому подойдёт Odyssey UK100 Bot

Советник создан для трейдеров, которые хотят использовать алгоритмическую торговлю на индексе UK100 и убрать эмоции из процесса.

Odyssey UK100 Bot может быть полезен тем, кто не хочет постоянно сидеть перед графиком, вручную искать сетапы и принимать решения под давлением рынка.

Алгоритм делает это автоматически — по заранее заданной торговой системе.

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● Важная информация

Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его в Strategy Tester MetaTrader 5 и на демо-счёте.

Результаты автоматической торговли зависят от рыночных условий, настроек советника, торговых условий брокера, спреда, качества исполнения ордеров и выбранного уровня риска.

Прошлая доходность не гарантирует будущий результат. Советник не исключает возможность убытков.



