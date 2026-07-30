Odyssey BOT UK100
- Эксперты
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Roman PerevalovSmartMoney | Algorithmic Trading
Создатель того самого бота 🤖
Рынок — это риски. Прошлые результаты не гарантируют будущий доход.
- Версия: 1.1
- Активации: 5
Odyssey UK100 Bot — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный для алгоритмической торговли индексом UK100.
Это не сетка, не мартингейл и не робот, который открывает сделки без логики. Odyssey UK100 Bot работает по заранее заданной модели Smart Money: анализирует структуру рынка, зоны Imbalance, FVG, BOS и реакцию цены во время активных торговых сессий.
Бот устанавливается на график 3м
По дополнительным вопросам можно писать https://t.me/whltetrader
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● Основная идея
Odyssey UK100 Bot не пытается торговать каждое движение рынка.
Алгоритм ждёт конкретный торговый сценарий, где совпадают несколько условий: структура рынка, зона интереса, реакция цены и подтверждение движения.
Сделка открывается только тогда, когда рынок формирует подходящий сетап по заранее заданной логике.
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● Smart Money логика
Советник использует:
● FVG — Fair Value Gap
● Imbalance
● структуру HH / HL
● BOS — Break of Structure
● micro BOS на таймфрейме входа
● реакцию цены от ключевых зон
● подтверждение движения после удержания FVG
Бот не работает по одному случайному сигналу. Он анализирует комбинацию факторов, чтобы отсеивать слабые входы и не заходить в рынок без подтверждения.
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● Торговые сетапы
Советник проверяет несколько моделей входа:
● повторный тест свежей FVG
● движение от свежей Imbalance
● повторный тест ранее найденной bullish FVG
● continuation после удержания цены выше FVG
● полное покрытие FVG
● реакцию цены от FVG-зоны
После формирования сигнала дополнительно применяется M3 BOS-фильтр для подтверждения BUY-сделки.
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● Торговые сессии
Odyssey UK100 Bot учитывает основные рыночные сессии:
● Asia
● Frankfurt
● London
● New York
Азиатская сессия используется как часть рыночного контекста и для построения диапазона.
Основной фокус торговли — активные периоды после Азии: Frankfurt, London и New York. Именно в это время на рынке чаще появляется ликвидность, импульс и формируются основные движения.
Также в советнике предусмотрена автоматическая настройка времени сессий с учётом перехода между летним и зимним временем.
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● Риск-менеджмент
Риск на одну сделку рассчитывается автоматически от баланса счёта.
По умолчанию риск составляет 1% на сделку.
Также в советнике установлено ограничение: максимум 1 сделка в день. Это помогает избегать переторговки, лишних входов и хаотичной торговли.
При открытии позиции бот автоматически рассчитывает:
● размер лота
● Stop Loss
● Take Profit
● Risk / Reward
● минимальную дистанцию Stop Loss
● максимальную дистанцию Stop Loss
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● Сопровождение сделки
После открытия позиции бот не оставляет сделку без контроля.
Советник использует многоуровневую защиту прибыли по RR. Когда цена проходит нужное расстояние в сторону сделки, Stop Loss постепенно переносится в прибыльную зону.
Дополнительно используется Stretch-логика:
● при достижении 5 RR Stop Loss переносится на 4 RR, а Take Profit расширяется до 6.6 RR
● при достижении 6.5 RR Stop Loss переносится на 6 RR, а Take Profit расширяется до 8 RR
Такая система позволяет защищать уже полученную прибыль и при этом оставлять сделке пространство для продолжения сильного движения.
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● Без агрессивных методов
Odyssey UK100 Bot не использует:
● мартингейл
● сетку ордеров
● агрессивное усреднение
● хаотичные входы в рынок
Логика построена на точечных входах, контроле риска, дневном лимите сделок и автоматическом сопровождении позиции.
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● Статистика
С ноября 2025 года, по торговой статистике, Odyssey UK100 Bot показал результат +195%.
Этот результат был получен за счёт системной алгоритмической торговли с фиксированным риск-менеджментом, ограниченным количеством сделок и автоматическим сопровождением позиции.
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● Кому подойдёт Odyssey UK100 Bot
Советник создан для трейдеров, которые хотят использовать алгоритмическую торговлю на индексе UK100 и убрать эмоции из процесса.
Odyssey UK100 Bot может быть полезен тем, кто не хочет постоянно сидеть перед графиком, вручную искать сетапы и принимать решения под давлением рынка.
Алгоритм делает это автоматически — по заранее заданной торговой системе.
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● Важная информация
Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его в Strategy Tester MetaTrader 5 и на демо-счёте.
Результаты автоматической торговли зависят от рыночных условий, настроек советника, торговых условий брокера, спреда, качества исполнения ордеров и выбранного уровня риска.
Прошлая доходность не гарантирует будущий результат. Советник не исключает возможность убытков.