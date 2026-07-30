Odyssey BOT UK100

Odyssey UK100 Bot — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный для алгоритмической торговли индексом UK100.

Это не сетка, не мартингейл и не робот, который открывает сделки без логики. Odyssey UK100 Bot работает по заранее заданной модели Smart Money: анализирует структуру рынка, зоны Imbalance, FVG, BOS и реакцию цены во время активных торговых сессий.

Бот устанавливается на график 3м  


По дополнительным вопросам можно писать  https://t.me/whltetrader


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Основная идея

Odyssey UK100 Bot не пытается торговать каждое движение рынка.

Алгоритм ждёт конкретный торговый сценарий, где совпадают несколько условий: структура рынка, зона интереса, реакция цены и подтверждение движения.

Сделка открывается только тогда, когда рынок формирует подходящий сетап по заранее заданной логике.

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Smart Money логика

Советник использует:

FVG — Fair Value Gap
Imbalance
структуру HH / HL
BOS — Break of Structure
micro BOS на таймфрейме входа
реакцию цены от ключевых зон
подтверждение движения после удержания FVG

Бот не работает по одному случайному сигналу. Он анализирует комбинацию факторов, чтобы отсеивать слабые входы и не заходить в рынок без подтверждения.

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Торговые сетапы

Советник проверяет несколько моделей входа:

● повторный тест свежей FVG
● движение от свежей Imbalance
● повторный тест ранее найденной bullish FVG
● continuation после удержания цены выше FVG
● полное покрытие FVG
● реакцию цены от FVG-зоны

После формирования сигнала дополнительно применяется M3 BOS-фильтр для подтверждения BUY-сделки.

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Торговые сессии

Odyssey UK100 Bot учитывает основные рыночные сессии:

Asia
Frankfurt
London
New York

Азиатская сессия используется как часть рыночного контекста и для построения диапазона.

Основной фокус торговли — активные периоды после Азии: Frankfurt, London и New York. Именно в это время на рынке чаще появляется ликвидность, импульс и формируются основные движения.

Также в советнике предусмотрена автоматическая настройка времени сессий с учётом перехода между летним и зимним временем.

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Риск-менеджмент

Риск на одну сделку рассчитывается автоматически от баланса счёта.

По умолчанию риск составляет 1% на сделку.

Также в советнике установлено ограничение: максимум 1 сделка в день. Это помогает избегать переторговки, лишних входов и хаотичной торговли.

При открытии позиции бот автоматически рассчитывает:

размер лота
Stop Loss
Take Profit
Risk / Reward
минимальную дистанцию Stop Loss
максимальную дистанцию Stop Loss

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Сопровождение сделки

После открытия позиции бот не оставляет сделку без контроля.

Советник использует многоуровневую защиту прибыли по RR. Когда цена проходит нужное расстояние в сторону сделки, Stop Loss постепенно переносится в прибыльную зону.

Дополнительно используется Stretch-логика:

● при достижении 5 RR Stop Loss переносится на 4 RR, а Take Profit расширяется до 6.6 RR
● при достижении 6.5 RR Stop Loss переносится на 6 RR, а Take Profit расширяется до 8 RR

Такая система позволяет защищать уже полученную прибыль и при этом оставлять сделке пространство для продолжения сильного движения.

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Без агрессивных методов

Odyssey UK100 Bot не использует:

мартингейл
сетку ордеров
агрессивное усреднение
хаотичные входы в рынок

Логика построена на точечных входах, контроле риска, дневном лимите сделок и автоматическом сопровождении позиции.

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Статистика

С ноября 2025 года, по торговой статистике, Odyssey UK100 Bot показал результат +195%.

Этот результат был получен за счёт системной алгоритмической торговли с фиксированным риск-менеджментом, ограниченным количеством сделок и автоматическим сопровождением позиции.

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Кому подойдёт Odyssey UK100 Bot

Советник создан для трейдеров, которые хотят использовать алгоритмическую торговлю на индексе UK100 и убрать эмоции из процесса.

Odyssey UK100 Bot может быть полезен тем, кто не хочет постоянно сидеть перед графиком, вручную искать сетапы и принимать решения под давлением рынка.

Алгоритм делает это автоматически — по заранее заданной торговой системе.

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Важная информация

Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его в Strategy Tester MetaTrader 5 и на демо-счёте.

Результаты автоматической торговли зависят от рыночных условий, настроек советника, торговых условий брокера, спреда, качества исполнения ордеров и выбранного уровня риска.

Прошлая доходность не гарантирует будущий результат. Советник не исключает возможность убытков.



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SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
PivotStorm
Li Yin Fang
Эксперты
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Эксперты
Простите за выдающуюся доходность 340% годовых! Да, вы всё правильно прочитали: такие результаты тестирования в 340% годовых почти что неприлично хороши. Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно — это не маркетинговый трюк, а результат чистого программирования и честных бэктестов. Конечно, такие "сказочные" доходности не могут сохраняться вечно, ведь через несколько лет любой советник в тесте сталкивается с ограничениями по объёму лота. Тем не менее: Stealth 150 DE40 показывает, на что
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
Эксперты
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
Эксперты
Стартова пропозиція. Ціна поступово зростає зі збільшенням кількості продажів. Кожна покупка містить усі майбутні оновлення через MQL5 Market. Mercaria Unicorn — це адаптивна сіткова торгова система для золота (XAUUSD) на MetaTrader 5, створена практикуючими трейдерами для будь-якого рівня досвіду. Огляд Mercaria Unicorn — це адаптивна торгова система для золота (XAUUSD) та інших CFD-інструментів. На відміну від звичайних сіткових роботів із фіксованими параметрами, вона автоматично налаштовує к
XAU Sovereign Quantum AI
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU SOVEREIGN QUANTUM AI  God-Tier MTF S/R + Grid Recovery Engine XAU Sovereign Quantum AI  is an entirely new breed of trading engine, born from the fusion of two proven institutional strategies: Multi-Timeframe Support and Resistance Analysis- and Institutional Volume Spike Detection. While the vast majority of Expert Advisors use lagging price indicators to chase entries, Sovereign waits patiently at the exact price zones where the biggest money moves happen, and only strikes when confirmed
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
Эксперты
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
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