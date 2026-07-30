Odyssey BOT UK100

UK100 Bot 是一款适用于 MetaTrader 5 的自动交易智能交易系统（Expert Advisor），专为 UK100 指数 的算法交易而设计。

这不是 网格交易系统，不是 马丁格尔策略，也不是没有逻辑就随意开仓的 EA。UK100 Bot 基于预设的 Smart Money 交易模型 运行：它会分析市场结构、失衡区域、FVG、BOS，以及价格在活跃交易时段中的反应。





机器人安装在 3分钟图表 上。

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● 核心理念

UK100 Bot 不会试图交易市场中的每一次波动。

算法会等待特定的交易场景，当多个条件同时出现时才会考虑入场：市场结构、关键区域、价格反应以及行情确认。

只有当市场形成符合预设逻辑的有效交易模型时，EA 才会开仓。

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● Smart Money 逻辑

该智能交易系统使用以下逻辑：

● FVG — Fair Value Gap（公允价值缺口）

● Imbalance（失衡区域）

● HH / HL 市场结构

● BOS — Break of Structure（结构突破）

● 入场周期上的 micro BOS

● 价格对关键区域的反应

● 价格站稳 FVG 后的行情确认

机器人并不是依靠单一信号交易，而是分析多个因素的组合。这有助于过滤较弱的入场机会，并避免在没有确认的情况下进入市场。

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● 交易模型

EA 会检查多种入场模型：

● 新形成 FVG 的回踩

● 从新 Imbalance 区域产生的行情推动

● 此前识别到的 bullish FVG 回踩

● 价格站稳 FVG 上方后的延续行情

● FVG 区域的完整覆盖

● 价格对 FVG 区域的反应

当信号形成后，系统还会使用额外的 M3 BOS 过滤器 来确认 BUY 交易。

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● 交易时段

UK100 Bot 会考虑主要市场交易时段：

● Asia

● Frankfurt

● London

● New York

亚洲时段主要用于市场背景分析和区间构建。

主要交易重点放在亚洲时段之后的活跃阶段：Frankfurt、London 和 New York。在这些时段中，市场通常更容易出现流动性、动能以及主要行情波动。

EA 还支持根据夏令时和冬令时自动调整交易时段。

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● 风险管理

每笔交易的风险会根据账户余额自动计算。

默认情况下，每笔交易风险为 1%。

EA 同时限制 每天最多只开 1 笔交易。这有助于避免过度交易、无意义入场以及混乱交易。

开仓时，机器人会自动计算：

● 交易手数

● Stop Loss（止损）

● Take Profit（止盈）

● Risk / Reward（风险回报比）

● 最小止损距离

● 最大止损距离

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● 交易管理

开仓后，机器人不会让交易处于无人管理状态。

EA 使用 基于 RR 的多级利润保护系统。当价格朝着交易方向运行到指定距离后，Stop Loss 会逐步移动到盈利区域。

系统还使用额外的 Stretch 逻辑：

● 当价格达到 5 RR 时，Stop Loss 移动到 4 RR，Take Profit 延伸至 6.6 RR

● 当价格达到 6.5 RR 时，Stop Loss 移动到 6 RR，Take Profit 延伸至 8 RR

这种系统可以在保护已获得利润的同时，继续给强势行情留下更大的运行空间。

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● 不使用激进方法

UK100 Bot 不使用：

● 马丁格尔

● 网格交易

● 激进加仓摊平

● 混乱开仓

整个逻辑建立在 精准入场、风险控制、每日交易限制以及自动持仓管理 之上。

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● 交易统计

自 2025 年 11 月 起，根据交易统计，UK100 Bot 的结果为 +195%。

该结果来自系统化的算法交易，并结合了 固定风险管理、有限交易次数以及自动持仓管理。

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● UK100 Bot 适合谁？

该智能交易系统适合希望在 UK100 指数 上使用算法交易，并希望减少交易过程中情绪影响的交易者。

UK100 Bot 适合不想整天盯盘、不想手动寻找交易模型，也不想在市场压力下临时做决定的用户。

算法会根据预设交易系统自动完成这些工作。

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● 重要信息

在真实账户使用该 EA 之前，建议先在 MetaTrader 5 策略测试器 和 模拟账户 中进行测试。

自动交易结果取决于 市场条件、EA 设置、经纪商交易环境、点差、订单执行质量以及所选择的风险水平。

过去的表现并不保证未来结果。该 EA 不能完全排除亏损的可能性。