SmartTrading Intraday Levels and Session Ranges

Центр SmartTrading — Внутридневные уровни и диапазоны торговых сессий

Описание / Основной опис :

SmartTrading Hub — это легкий, высокооптимизированный инструмент для построения внутридневных графиков, разработанный для трейдеров, использующих ICT, концепцию «умных денег» (SMC) и анализ ценового действия. Он автоматически отображает ключевые дневные уровни открытия, равновесные диапазоны недельного/дневного диапазона и диапазоны открытия сессий непосредственно на графике MetaTrader 5.

Автоматизируя маркировку торговых сессий и ключевых ценовых уровней, SmartTrading Hub поддерживает порядок на графике и исключает ручную обработку данных, позволяя вам полностью сосредоточиться на исполнении сделок.

Основные характеристики:

  • Линии открытия дня (DO): Четкие горизонтальные уровни, представляющие цену открытия дня, для точной оценки влияния торговой сессии.
  • Диапазоны открытия за 15 минут (ИЛИ): Автоматически отображает верхний, нижний и 50%-ный уровни равновесия ключевых 15-минутных периодов открытия (07:00, 10:00, 16:30 или заданное время). Дополнительное заполнение фоновой зоны.
  • Еженедельные и ежедневные диапазоны цен: отображают еженедельные (с понедельника по пятницу) и ежедневные диапазоны цен со встроенными уровнями 25%, 50% (равновесный) и 75% по кварталам.
  • Настраиваемые временные уровни: Дополнительные настраиваемые открытые линии, которые можно включать/выключать по мере необходимости для конкретных брокеров или сессий открытия.
  • Таймер закрытия активной свечи и спреда: отображение в верхнем углу в режиме реального времени текущего спреда и точного времени, оставшегося до закрытия активной свечи.
  • Отсутствие задержек процессора: разработано с учетом высокой производительности — ресурсоемкие графические вычисления обновляются строго при открытии новых баров, что гарантирует отсутствие микрозависаний во время событий с высокой волатильностью новостей.

Основные входные параметры:

  • Таймер отображения разброса и свечей: включение/отключение отображения разброса в реальном времени, настройка размера шрифта, цвета и угловых привязок.
  • Уровни открытия (DO и недельный BO): Установите конкретное время сервера/брокера (ЧЧ:ММ), стили линий, цвета и глубину истории (в днях или неделях).
  • Еженедельные и ежедневные блоки: настройте время начала, цвет границ блоков и цвет линий на уровне кварталов.
  • Диапазоны открытия 15 м (ИЛИ 1, 2, 3): Настройте время начала, стиль линий, цвет заливки фона зоны и ограничения истории.
  • Настраиваемые уровни: Включение/выключение дополнительных горизонтальных открытых линий, зависящих от времени.

Почему стоит выбрать SmartTrading Hub?

  • Сверхлегкий: использует минимальное количество системной памяти и вычислительной мощности. Идеально подходит для одновременной обработки нескольких графиков.
  • Полностью настраиваемый: отрегулируйте стиль, толщину, цвет и глубину истории каждой линии, чтобы они подходили как для темных, так и для светлых шаблонов диаграмм.
  • Отсутствие проблем с перерисовкой: Аккуратная обработка объектов гарантирует, что ваш график останется чистым и без лишних элементов при переключении графиков или изменении временного интервала.

Рекомендуемые сроки:

Оптимизировано для диаграмм M1, M5, M15 и H1 .


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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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