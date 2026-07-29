SmartTrading Intraday Levels and Session Ranges

Центр SmartTrading — Внутридневные уровни и диапазоны торговых сессий

Описание / Основной опис :

SmartTrading Hub — это легкий, высокооптимизированный инструмент для построения внутридневных графиков, разработанный для трейдеров, использующих ICT, концепцию «умных денег» (SMC) и анализ ценового действия. Он автоматически отображает ключевые дневные уровни открытия, равновесные диапазоны недельного/дневного диапазона и диапазоны открытия сессий непосредственно на графике MetaTrader 5.

Автоматизируя маркировку торговых сессий и ключевых ценовых уровней, SmartTrading Hub поддерживает порядок на графике и исключает ручную обработку данных, позволяя вам полностью сосредоточиться на исполнении сделок.

Основные характеристики:

  • Линии открытия дня (DO): Четкие горизонтальные уровни, представляющие цену открытия дня, для точной оценки влияния торговой сессии.
  • Диапазоны открытия за 15 минут (ИЛИ): Автоматически отображает верхний, нижний и 50%-ный уровни равновесия ключевых 15-минутных периодов открытия (07:00, 10:00, 16:30 или заданное время). Дополнительное заполнение фоновой зоны.
  • Еженедельные и ежедневные диапазоны цен: отображают еженедельные (с понедельника по пятницу) и ежедневные диапазоны цен со встроенными уровнями 25%, 50% (равновесный) и 75% по кварталам.
  • Настраиваемые временные уровни: Дополнительные настраиваемые открытые линии, которые можно включать/выключать по мере необходимости для конкретных брокеров или сессий открытия.
  • Таймер закрытия активной свечи и спреда: отображение в верхнем углу в режиме реального времени текущего спреда и точного времени, оставшегося до закрытия активной свечи.
  • Отсутствие задержек процессора: разработано с учетом высокой производительности — ресурсоемкие графические вычисления обновляются строго при открытии новых баров, что гарантирует отсутствие микрозависаний во время событий с высокой волатильностью новостей.

Основные входные параметры:

  • Таймер отображения разброса и свечей: включение/отключение отображения разброса в реальном времени, настройка размера шрифта, цвета и угловых привязок.
  • Уровни открытия (DO и недельный BO): Установите конкретное время сервера/брокера (ЧЧ:ММ), стили линий, цвета и глубину истории (в днях или неделях).
  • Еженедельные и ежедневные блоки: настройте время начала, цвет границ блоков и цвет линий на уровне кварталов.
  • Диапазоны открытия 15 м (ИЛИ 1, 2, 3): Настройте время начала, стиль линий, цвет заливки фона зоны и ограничения истории.
  • Настраиваемые уровни: Включение/выключение дополнительных горизонтальных открытых линий, зависящих от времени.

Почему стоит выбрать SmartTrading Hub?

  • Сверхлегкий: использует минимальное количество системной памяти и вычислительной мощности. Идеально подходит для одновременной обработки нескольких графиков.
  • Полностью настраиваемый: отрегулируйте стиль, толщину, цвет и глубину истории каждой линии, чтобы они подходили как для темных, так и для светлых шаблонов диаграмм.
  • Отсутствие проблем с перерисовкой: Аккуратная обработка объектов гарантирует, что ваш график останется чистым и без лишних элементов при переключении графиков или изменении временного интервала.

Рекомендуемые сроки:

Оптимизировано для диаграмм M1, M5, M15 и H1 .


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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
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