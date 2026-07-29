Supply y Demand MT5

¿Qué hace exactamente?

Este Indicador  rastrea el gráfico de forma automática para calcular y dibujar Zonas de Oferta (Supply) y Zonas de Demanda (Demand) basándose puramente en la acción del precio.

  • Identifica puntos clave: Busca patrones estructurales (swings de 3 velas) donde el precio ha marcado un máximo o un mínimo importante.

  • Filtra por volatilidad: Utiliza el ATR (Average True Range) para medir la fuerza del movimiento y asegurarse de que la zona trazada tiene un tamaño lógico y no es solo ruido temporal.

  • Detecta pausas de continuación: Además de detectar giros bruscos, identifica zonas donde el precio hizo una pausa fuerte antes de continuar su tendencia (usando una media móvil EMA y bandas tipo Keltner ocultas).

  • Gestión inteligente (Limpieza): Vigila el movimiento del precio en tiempo real y borra automáticamente cualquier rectángulo en el instante exacto en que el precio lo atraviesa o lo "rompe", manteniendo el gráfico actualizado.

¿Para qué sirve en el trading?

Es una herramienta visual fundamental para los traders que operan conceptos de Acción del Precio (Price Action) o Smart Money Concepts (SMC). En la práctica, te sirve para:

  • Zonas de Alta Probabilidad (Entradas): Te marca las áreas donde históricamente hubo un fuerte desequilibrio entre compradores y vendedores. Sirven para buscar rebotes (comprar al tocar una zona verde de demanda o vender al tocar una zona roja de oferta).

  • Ubicación del Stop Loss: Al darte una caja con un límite superior e inferior, te proporciona un nivel técnico exacto para esconder tu Stop Loss (justo por fuera del rectángulo).

  • Lectura del Contexto: Como el indicador borra las zonas que ya fueron rotas y deja únicamente las zonas "frescas" (sin mitigar), te permite abrir un gráfico y ver en un segundo quién tiene el control real del mercado sin distracciones visuales del pasado.

En pocas palabras: Automatiza el trabajo manual de trazar soportes y resistencias institucionales, manteniéndote enfocado solo en los niveles que el precio aún respeta.


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SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
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UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
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