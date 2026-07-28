Trade Assistant JJC Academy

JJC Academy Trade Assistant — Калькулятор риска и панель управления позицией

Хватит считать лот вручную. Хватит нарушать просадку из-за ошибки в расчёте.

JJC Academy Trade Assistant — торговая панель, которую я создал и использую сам для управления портфелем зафондированных счетов (funded accounts). Она разработана так, чтобы каждый вход в сделку точно соответствовал заданному риску — независимо от инструмента, брокера или прайм-компании (prop firm), с которой вы работаете.

🎯 Калькулятор риска в реальном времени

  • Задайте Risk % и R:R — размер лота рассчитывается мгновенно, ещё до нажатия кнопки входа.
  • Выберите, от чего считать риск: от баланса (Balance), от средств (Equity), или от начального депозита счёта (Initial Balance) — идеально для challenge-счетов и фондированных аккаунтов, где баланс меняется, а правила просадки считаются от исходной суммы.
  • Корректный расчёт для криптовалют, синтетических индексов и любых инструментов, где стоимость пункта при убытке отличается от стоимости пункта при прибыли — большинство обычных калькуляторов ошибаются именно здесь.

📊 Входите так, как вам удобно

  • Режимы Market, Limit и Stop — всё в одной панели.
  • Перетаскивайте уровни Entry, SL и TP прямо на графике мышью — лот и риск пересчитываются вживую по мере перемещения.
  • В режиме Market линия входа автоматически следует за ценой до момента исполнения.

🛡️ Полное управление позицией

  • Безубыток (Break Even) — вручную или автоматически (по количеству пунктов в прибыли).
  • Частичное закрытие позиции на 25% / 50% / 75% / 100% одним кликом.
  • Настраиваемый трейлинг-стоп.
  • Автоматический перевод в безубыток после частичного закрытия, если нужно.
  • Кнопки быстрого закрытия: все отложенные ордера или все открытые позиции одним нажатием.

⚙️ Адаптируется под вас

  • Работает на любом инструменте и у любого брокера — форекс, металлы, индексы, криптовалюта.
  • Панель сворачивается, чтобы не занимать место на графике, когда не нужна.
  • Линии планирования можно показать или скрыть в любой момент.

🧪 Бесплатная демо-версия

Скачайте бесплатную демо-версию и протестируйте калькулятор и панель полностью. Демо-версия не исполняет реальные ордера — для торговли в реальном времени приобретите полную версию.

Создано трейдером, который каждый день управляет фондированными счетами, а не просто программистом советников. Вопросы или предложения — пишите в Instagram: @jjctradingacademy


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5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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