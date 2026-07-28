Trade Assistant JJC Academy

JJC Academy Trade Assistant — Калькулятор риска и панель управления позицией

Хватит считать лот вручную. Хватит нарушать просадку из-за ошибки в расчёте.

JJC Academy Trade Assistant — торговая панель, которую я создал и использую сам для управления портфелем зафондированных счетов (funded accounts). Она разработана так, чтобы каждый вход в сделку точно соответствовал заданному риску — независимо от инструмента, брокера или прайм-компании (prop firm), с которой вы работаете.

🎯 Калькулятор риска в реальном времени

Задайте Risk % и R:R — размер лота рассчитывается мгновенно, ещё до нажатия кнопки входа.

и — размер лота рассчитывается мгновенно, ещё до нажатия кнопки входа. Выберите, от чего считать риск: от баланса (Balance) , от средств (Equity) , или от начального депозита счёта (Initial Balance) — идеально для challenge-счетов и фондированных аккаунтов, где баланс меняется, а правила просадки считаются от исходной суммы.

, от , или от — идеально для challenge-счетов и фондированных аккаунтов, где баланс меняется, а правила просадки считаются от исходной суммы. Корректный расчёт для криптовалют, синтетических индексов и любых инструментов, где стоимость пункта при убытке отличается от стоимости пункта при прибыли — большинство обычных калькуляторов ошибаются именно здесь.

📊 Входите так, как вам удобно

Режимы Market , Limit и Stop — всё в одной панели.

, и — всё в одной панели. Перетаскивайте уровни Entry, SL и TP прямо на графике мышью — лот и риск пересчитываются вживую по мере перемещения.

прямо на графике мышью — лот и риск пересчитываются вживую по мере перемещения. В режиме Market линия входа автоматически следует за ценой до момента исполнения.

🛡️ Полное управление позицией

Безубыток (Break Even) — вручную или автоматически (по количеству пунктов в прибыли).

— вручную или автоматически (по количеству пунктов в прибыли). Частичное закрытие позиции на 25% / 50% / 75% / 100% одним кликом.

позиции на 25% / 50% / 75% / 100% одним кликом. Настраиваемый трейлинг-стоп .

. Автоматический перевод в безубыток после частичного закрытия, если нужно.

Кнопки быстрого закрытия: все отложенные ордера или все открытые позиции одним нажатием.

⚙️ Адаптируется под вас

Работает на любом инструменте и у любого брокера — форекс, металлы, индексы, криптовалюта.

— форекс, металлы, индексы, криптовалюта. Панель сворачивается, чтобы не занимать место на графике, когда не нужна.

Линии планирования можно показать или скрыть в любой момент.

🧪 Бесплатная демо-версия

Скачайте бесплатную демо-версию и протестируйте калькулятор и панель полностью. Демо-версия не исполняет реальные ордера — для торговли в реальном времени приобретите полную версию.

Создано трейдером, который каждый день управляет фондированными счетами, а не просто программистом советников. Вопросы или предложения — пишите в Instagram: @jjctradingacademy