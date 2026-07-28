Trade Assistant JJC Academy
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- Версия: 1.0
JJC Academy Trade Assistant — Калькулятор риска и панель управления позицией
Хватит считать лот вручную. Хватит нарушать просадку из-за ошибки в расчёте.
JJC Academy Trade Assistant — торговая панель, которую я создал и использую сам для управления портфелем зафондированных счетов (funded accounts). Она разработана так, чтобы каждый вход в сделку точно соответствовал заданному риску — независимо от инструмента, брокера или прайм-компании (prop firm), с которой вы работаете.
🎯 Калькулятор риска в реальном времени
- Задайте Risk % и R:R — размер лота рассчитывается мгновенно, ещё до нажатия кнопки входа.
- Выберите, от чего считать риск: от баланса (Balance), от средств (Equity), или от начального депозита счёта (Initial Balance) — идеально для challenge-счетов и фондированных аккаунтов, где баланс меняется, а правила просадки считаются от исходной суммы.
- Корректный расчёт для криптовалют, синтетических индексов и любых инструментов, где стоимость пункта при убытке отличается от стоимости пункта при прибыли — большинство обычных калькуляторов ошибаются именно здесь.
📊 Входите так, как вам удобно
- Режимы Market, Limit и Stop — всё в одной панели.
- Перетаскивайте уровни Entry, SL и TP прямо на графике мышью — лот и риск пересчитываются вживую по мере перемещения.
- В режиме Market линия входа автоматически следует за ценой до момента исполнения.
🛡️ Полное управление позицией
- Безубыток (Break Even) — вручную или автоматически (по количеству пунктов в прибыли).
- Частичное закрытие позиции на 25% / 50% / 75% / 100% одним кликом.
- Настраиваемый трейлинг-стоп.
- Автоматический перевод в безубыток после частичного закрытия, если нужно.
- Кнопки быстрого закрытия: все отложенные ордера или все открытые позиции одним нажатием.
⚙️ Адаптируется под вас
- Работает на любом инструменте и у любого брокера — форекс, металлы, индексы, криптовалюта.
- Панель сворачивается, чтобы не занимать место на графике, когда не нужна.
- Линии планирования можно показать или скрыть в любой момент.
🧪 Бесплатная демо-версия
Скачайте бесплатную демо-версию и протестируйте калькулятор и панель полностью. Демо-версия не исполняет реальные ордера — для торговли в реальном времени приобретите полную версию.
Создано трейдером, который каждый день управляет фондированными счетами, а не просто программистом советников. Вопросы или предложения — пишите в Instagram: @jjctradingacademy