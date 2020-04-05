XAUREUS — ЗОЛОТОЙ СТРАЖ

Живой сигнал, проверенный на Myfxbook: "xaureus / 12127390"

Текущая цена: $399. Цена растёт на $50 каждые 10 покупок, вплоть до финальной цены $999.

ЛЕГЕНДА

В Риме aureus был золотой монетой, скреплявшей империю воедино. Четыре столетия он оставался эталоном, по которому мерили всё остальное. Его чеканили не для тех, кто за ним гнался. Его чеканили для тех, кто его понимал.

XAUREUS носит это имя.

Легенда даёт монете стража: часового у императорской сокровищницы, который всю жизнь наблюдал за движением золота. Он усвоил то, что каждый трейдер в конце концов узнаёт на горьком опыте — золото не вознаграждает тех, кто за ним гонится. Оно их наказывает. Оно месяцами дрейфует в сторону, втягивая всех, кому не хватает терпения и кто пытается угадать, а затем заявляет о себе одним решительным пробоем.

И страж перестал угадывать. Он провёл границу шириной в тридцать дней и стал ждать. Когда золото пробило эту границу, он сделал ход — один раз, с полной убеждённостью. И он дал четыре обета, управлявших каждым последующим движением: по мере продвижения позиции он никому не уступит уже завоёванную территорию.

В этом и заключается вся философия этого советника. Он не предсказывает. Он не усредняет убыток. Он не открывает вторую позицию, чтобы спасти убыточную. Он ждёт, пока золото пробьёт границу, которую удерживало месяц, а затем защищает то, что взял.

ЧТО ТАКОЕ XAUREUS

XAUREUS — это полностью автоматизированная пробойная система для XAUUSD на MetaTrader 5.

Каждая позиция открывается со стоп-лоссом и тейк-профитом, заданными при входе. Ни мартингейла, ни сетки, ни усреднения, ни скрытой экспозиции. Одна позиция, один определённый риск, от первого тика до последнего.

Внутренние параметры зафиксированы на протестированной конфигурации. Доступны лишь три настройки, поэтому систему невозможно случайно расстроить. Что вы тестируете — то и запускаете.

НУЛЕВАЯ НАСТРОЙКА — ГОТОВ КАК ЕСТЬ

Это, вероятно, самый важный пункт на этой странице, даже важнее показателей эффективности.

XAUREUS поставляется полностью преднастроенным. Никаких set-файлов для загрузки, запроса или обновления. Никаких пресетов под ваш брокер. Никакой оптимизации в тестере стратегий перед использованием. Конфигурация за приведёнными ниже цифрами — это та самая, что запускается в момент прикрепления к графику. Другой нет.

Что вам действительно нужно сделать, по порядку:

Прикрепите XAUREUS к графику XAUUSD Задайте процент риска на сделку Готово — систему всё остальное берёт на себя

Технические знания об алгоритмической торговле не требуются. Вам никогда не нужно понимать или трогать канал Дончиана, множитель ATR или защитную лестницу, работающие за кулисами — они зафиксированы, протестированы и недоступны, чтобы никто, включая вас по ошибке, не мог их расстроить.

Большинство золотых систем вручают вам папку set-файлов и решение, которое вы не в состоянии принять. Каждый такой выбор — это шанс сломать систему, которая работала.

Эта простота делает XAUREUS доступным для любой категории инвесторов: новичок, открывающий для себя алгоритмическую торговлю, не сталкивается ни с каким техническим барьером, а опытный трейдер мгновенно управляет одним или несколькими счетами — личными или фондированными — с одним и тем же продуктом, без файлов конфигурации, которые нужно перекидывать между ними. Смена брокера не требует никакой перенастройки: система независима как от брокера, так и от таймфрейма графика.

Эта простота — не просто удобство, это ещё и защита: ни вы, ни кто-либо другой не может расстроить XAUREUS.

И это не упрощение. Это то, что осталось после устранения всего, что не выдержало тестирования.

Единственное решение, которое принадлежит вам, — это настройка риска, потому что она единственная законно зависит от вашей личной ситуации, а не от ваших технических навыков.

МЕТОД

1. Граница. XAUREUS отслеживает скользящий ценовой канал, построенный на дневном таймфрейме. Верхняя граница — это максимальная цена золота за недавнее дневное окно; нижняя — минимальная. Пока цена остаётся внутри, ничего не происходит. Система не совершает сделок во флэте — это сделано намеренно, а не по упущению.

2. Пробой. Когда цена пересекает границу внутри дня, позиция открывается немедленно в момент пробоя, в направлении пробоя. Покупка выше верхней границы, продажа ниже нижней. Логика строго симметрична: в коде нет направленного уклона, система торгует в обе стороны рынка.

3. Стоп. Стоп-лосс адаптируется к волатильности, он выводится из измерения ATR на более коротком таймфрейме. Когда золото спокойно, стоп узкий. Когда золото буйствует, он автоматически расширяется. Расстояние от входа до стопа определяет R — единицу риска для этой сделки.

4. Цель. Тейк-профит фиксируется как кратное R и не двигается после установки.

5. Четыре обета — защитная лестница. Именно здесь XAUREUS отличается от стандартного пробойного робота. По мере продвижения сделки в вашу пользу стоп-лосс перемещается вперёд через четыре последовательных этапа, каждый из которых фиксирует всё большую долю прибыли. Раз территория взята — она не возвращается. В тестировании подавляющее большинство прибыльных сделок закрывается по стопу, уже перенесённому в прибыль, а не по тейк-профиту — именно лестница, а не цель, обеспечивает процент выигрышей.

6. Расчёт объёма. Размер лота рассчитывается из баланса вашего счёта, выбранного процента риска и текущего расстояния до стопа. Более широкий стоп даёт меньший лот; более узкий — больший. Риск на сделку остаётся постоянным независимо от волатильности рынка.

ТРИ ПРОФИЛЯ, ОДНА СИСТЕМА

XAUREUS открывает единственную настройку риска. Это одно число меняет весь характер системы, и это единственное решение, которое вам нужно принять.

Профиль проп-фирмы — Риск на сделку: 1%

Создан, чтобы оставаться в рамках правил программ фондированных счетов. Один полный стоп-лосс стоит 1% баланса, оставляя запас под типичный дневной лимит убытка в 5% и типичный лимит максимальной просадки в 10%.

Бэктест, XAUUSD, июль 2021 – июль 2026 (5 лет), 100% реальные тики:

Максимальная просадка 7.31% Худший день -1.89% Профит-фактор 2.26 Процент выигрышей 72.03% Результат на счёте $100 000 +$112 673

Это конфигурация для челленджа, фондированного счёта или любого случая, где вам навязан лимит просадки. Даже в худший день за 5 лет теста убыток остался значительно внутри типичного дневного лимита в 5%.

Обратите внимание на запас: 7,31% против типичного потолка в 10% оставляют менее трёх пунктов зазора. Проверьте точные правила вашей фирмы перед запуском.

Профиль личного счёта — Риск на сделку: 5%

Для трейдеров, использующих собственный капитал, которые принимают существенно большую просадку в обмен на более быстрое сложное наращивание. Этот профиль агрессивен. Он не подходит для фондированного счёта.

Бэктест, XAUUSD, июль 2021 – июль 2026 (5 лет), 100% реальные тики:

Максимальная просадка 32.31% Профит-фактор 3.30 Процент выигрышей 72.03% Результат на счёте $10 000 +$291 367

Профиль личного счёта, экстремальный — Риск на сделку: 15%

Крайняя точка диапазона, показанная намеренно, а не скрытая. Предназначена для трейдеров, полностью понимающих, что агрессивное сложное наращивание делает с кривой капитала, и способных пересидеть порождаемую им просадку до наступления прибыли.

Бэктест, XAUUSD, июль 2021 – июль 2026 (5 лет), 100% реальные тики:

Максимальная просадка 72.06% Профит-фактор 4.44 Процент выигрышей 72.03% Результат на счёте $10 000 +$5 389 091

За пределами этого уровня просадка растёт намного быстрее дохода. Настройка оставлена открытой, чтобы опытные трейдеры могли адаптировать её под свою ситуацию, но более высокие значения были протестированы и не рекомендуются.

НАСТРОЙКИ

Доступны лишь три параметра:

Разрешить покупки — включено по умолчанию

— включено по умолчанию Разрешить продажи — включено по умолчанию

— включено по умолчанию Риск на сделку (% от баланса) — 1 для счёта проп-фирмы, до 15 для личного счёта

XAUREUS торгует символ графика, к которому прикреплён, — просто прикрепите его к графику XAUUSD. Всё остальное зафиксировано внутри на протестированной конфигурации.

Жёсткого ограничения на настройку риска нет — более высокие значения просто увеличивают просадку. Протестируйте каждую настройку сами на бесплатном демо, чтобы увидеть, насколько.

ТРЕБОВАНИЯ

MetaTrader 5

Символ: XAUUSD (золото)

Любой таймфрейм графика — система считывает свои таймфреймы внутренне и не зависит от графика, к которому прикреплена

Брокер с конкурентными спредами на золото, типа ECN/RAW/низкоспредовый. Резидентам США: среди немногих брокеров, регулируемых CFTC/NFA, доступ к MT5 в настоящее время предлагает FOREX.com.

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Минимальный рекомендуемый баланс: $300

ЧЕГО ОЖИДАТЬ

Прочтите это перед покупкой. Это важнее приведённых выше цифр.

XAUREUS — пробойная система. Она работает, когда золото трендит и чисто пробивает уровни. Она не работает, когда золото месяцами сидит во флэте — в таких условиях она совершает мало сделок и может стагнировать или слегка откатываться. Золото не трендит непрерывно, и никакая настройка этой системы этого не меняет.

Ожидайте мало сделок. Ожидайте плоские периоды. Ожидайте кривую капитала, которая продвигается ступенями, а не по прямой. Система, торгующая месячный пробой, не может давать ежедневную прибыль, и любая система, обещающая ежедневную прибыль на золоте, делает нечто совершенно иное.

Пробная версия, доступная на этой странице, работает в тестере стратегий без ограничений. Протестируйте её сами, на данных вашего брокера, за любой выбранный период, включая периоды флэта золота. Вы увидите точно, что она делает и чего не делает. Это и есть предусмотренный способ оценки этого продукта.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКАМ

Торговля валютой, металлами и CFD сопряжена со значительным риском убытков и подходит не каждому инвестору. Прошлые результаты, будь то в бэктесте или в живой торговле, не гарантируют будущих результатов. Результаты бэктеста — это исторические симуляции, которые не воспроизводят все реальные рыночные условия, включая проскальзывание, реквоты, расширение спреда, выходные гэпы и задержку исполнения.

XAUREUS — это программный инструмент. Он не является инвестиционным советом, рекомендацией или призывом к торговле. Пользователь сохраняет полный и единоличный контроль над счётом, на котором он работает, применяемой настройкой риска и каждым решением о запуске или остановке системы. Пользователь несёт единоличную ответственность за все торговые результаты.

Не торгуйте капиталом, потерю которого вы не можете себе позволить. Тестируйте на демо-счёте перед вложением реальных средств.

ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение (через систему сообщений MQL5) по любому вопросу об установке.