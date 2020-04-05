Xaureus

XAUREUS — ЗОЛОТОЙ СТРАЖ

Живой сигнал, проверенный на Myfxbook: "xaureus / 12127390"

Текущая цена: $399. Цена растёт на $50 каждые 10 покупок, вплоть до финальной цены $999.

ЛЕГЕНДА

В Риме aureus был золотой монетой, скреплявшей империю воедино. Четыре столетия он оставался эталоном, по которому мерили всё остальное. Его чеканили не для тех, кто за ним гнался. Его чеканили для тех, кто его понимал.

XAUREUS носит это имя.

Легенда даёт монете стража: часового у императорской сокровищницы, который всю жизнь наблюдал за движением золота. Он усвоил то, что каждый трейдер в конце концов узнаёт на горьком опыте — золото не вознаграждает тех, кто за ним гонится. Оно их наказывает. Оно месяцами дрейфует в сторону, втягивая всех, кому не хватает терпения и кто пытается угадать, а затем заявляет о себе одним решительным пробоем.

И страж перестал угадывать. Он провёл границу шириной в тридцать дней и стал ждать. Когда золото пробило эту границу, он сделал ход — один раз, с полной убеждённостью. И он дал четыре обета, управлявших каждым последующим движением: по мере продвижения позиции он никому не уступит уже завоёванную территорию.

В этом и заключается вся философия этого советника. Он не предсказывает. Он не усредняет убыток. Он не открывает вторую позицию, чтобы спасти убыточную. Он ждёт, пока золото пробьёт границу, которую удерживало месяц, а затем защищает то, что взял.

ЧТО ТАКОЕ XAUREUS

XAUREUS — это полностью автоматизированная пробойная система для XAUUSD на MetaTrader 5.

Каждая позиция открывается со стоп-лоссом и тейк-профитом, заданными при входе. Ни мартингейла, ни сетки, ни усреднения, ни скрытой экспозиции. Одна позиция, один определённый риск, от первого тика до последнего.

Внутренние параметры зафиксированы на протестированной конфигурации. Доступны лишь три настройки, поэтому систему невозможно случайно расстроить. Что вы тестируете — то и запускаете.

НУЛЕВАЯ НАСТРОЙКА — ГОТОВ КАК ЕСТЬ

Это, вероятно, самый важный пункт на этой странице, даже важнее показателей эффективности.

XAUREUS поставляется полностью преднастроенным. Никаких set-файлов для загрузки, запроса или обновления. Никаких пресетов под ваш брокер. Никакой оптимизации в тестере стратегий перед использованием. Конфигурация за приведёнными ниже цифрами — это та самая, что запускается в момент прикрепления к графику. Другой нет.

Что вам действительно нужно сделать, по порядку:

  1. Прикрепите XAUREUS к графику XAUUSD
  2. Задайте процент риска на сделку
  3. Готово — систему всё остальное берёт на себя

Технические знания об алгоритмической торговле не требуются. Вам никогда не нужно понимать или трогать канал Дончиана, множитель ATR или защитную лестницу, работающие за кулисами — они зафиксированы, протестированы и недоступны, чтобы никто, включая вас по ошибке, не мог их расстроить.

Большинство золотых систем вручают вам папку set-файлов и решение, которое вы не в состоянии принять. Каждый такой выбор — это шанс сломать систему, которая работала.

Эта простота делает XAUREUS доступным для любой категории инвесторов: новичок, открывающий для себя алгоритмическую торговлю, не сталкивается ни с каким техническим барьером, а опытный трейдер мгновенно управляет одним или несколькими счетами — личными или фондированными — с одним и тем же продуктом, без файлов конфигурации, которые нужно перекидывать между ними. Смена брокера не требует никакой перенастройки: система независима как от брокера, так и от таймфрейма графика.

Эта простота — не просто удобство, это ещё и защита: ни вы, ни кто-либо другой не может расстроить XAUREUS.

И это не упрощение. Это то, что осталось после устранения всего, что не выдержало тестирования.

Единственное решение, которое принадлежит вам, — это настройка риска, потому что она единственная законно зависит от вашей личной ситуации, а не от ваших технических навыков.

МЕТОД

1. Граница. XAUREUS отслеживает скользящий ценовой канал, построенный на дневном таймфрейме. Верхняя граница — это максимальная цена золота за недавнее дневное окно; нижняя — минимальная. Пока цена остаётся внутри, ничего не происходит. Система не совершает сделок во флэте — это сделано намеренно, а не по упущению.

2. Пробой. Когда цена пересекает границу внутри дня, позиция открывается немедленно в момент пробоя, в направлении пробоя. Покупка выше верхней границы, продажа ниже нижней. Логика строго симметрична: в коде нет направленного уклона, система торгует в обе стороны рынка.

3. Стоп. Стоп-лосс адаптируется к волатильности, он выводится из измерения ATR на более коротком таймфрейме. Когда золото спокойно, стоп узкий. Когда золото буйствует, он автоматически расширяется. Расстояние от входа до стопа определяет R — единицу риска для этой сделки.

4. Цель. Тейк-профит фиксируется как кратное R и не двигается после установки.

5. Четыре обета — защитная лестница. Именно здесь XAUREUS отличается от стандартного пробойного робота. По мере продвижения сделки в вашу пользу стоп-лосс перемещается вперёд через четыре последовательных этапа, каждый из которых фиксирует всё большую долю прибыли. Раз территория взята — она не возвращается. В тестировании подавляющее большинство прибыльных сделок закрывается по стопу, уже перенесённому в прибыль, а не по тейк-профиту — именно лестница, а не цель, обеспечивает процент выигрышей.

6. Расчёт объёма. Размер лота рассчитывается из баланса вашего счёта, выбранного процента риска и текущего расстояния до стопа. Более широкий стоп даёт меньший лот; более узкий — больший. Риск на сделку остаётся постоянным независимо от волатильности рынка.

ТРИ ПРОФИЛЯ, ОДНА СИСТЕМА

XAUREUS открывает единственную настройку риска. Это одно число меняет весь характер системы, и это единственное решение, которое вам нужно принять.

 

Профиль проп-фирмы — Риск на сделку: 1%

Создан, чтобы оставаться в рамках правил программ фондированных счетов. Один полный стоп-лосс стоит 1% баланса, оставляя запас под типичный дневной лимит убытка в 5% и типичный лимит максимальной просадки в 10%.

Бэктест, XAUUSD, июль 2021 – июль 2026 (5 лет), 100% реальные тики:

 

Максимальная просадка

7.31%

Худший день

-1.89%

Профит-фактор

2.26

Процент выигрышей

72.03%

Результат на счёте $100 000

+$112 673

 

Это конфигурация для челленджа, фондированного счёта или любого случая, где вам навязан лимит просадки. Даже в худший день за 5 лет теста убыток остался значительно внутри типичного дневного лимита в 5%.

Обратите внимание на запас: 7,31% против типичного потолка в 10% оставляют менее трёх пунктов зазора. Проверьте точные правила вашей фирмы перед запуском.

 

Профиль личного счёта — Риск на сделку: 5%

Для трейдеров, использующих собственный капитал, которые принимают существенно большую просадку в обмен на более быстрое сложное наращивание. Этот профиль агрессивен. Он не подходит для фондированного счёта.

Бэктест, XAUUSD, июль 2021 – июль 2026 (5 лет), 100% реальные тики:

Максимальная просадка

32.31%

Профит-фактор

3.30

Процент выигрышей

72.03%

Результат на счёте $10 000

+$291 367

 

Профиль личного счёта, экстремальный — Риск на сделку: 15%

Крайняя точка диапазона, показанная намеренно, а не скрытая. Предназначена для трейдеров, полностью понимающих, что агрессивное сложное наращивание делает с кривой капитала, и способных пересидеть порождаемую им просадку до наступления прибыли.

Бэктест, XAUUSD, июль 2021 – июль 2026 (5 лет), 100% реальные тики:

Максимальная просадка

72.06%

Профит-фактор

4.44

Процент выигрышей

72.03%

Результат на счёте $10 000

+$5 389 091

 

За пределами этого уровня просадка растёт намного быстрее дохода. Настройка оставлена открытой, чтобы опытные трейдеры могли адаптировать её под свою ситуацию, но более высокие значения были протестированы и не рекомендуются.

НАСТРОЙКИ

Доступны лишь три параметра:

  • Разрешить покупки — включено по умолчанию
  • Разрешить продажи — включено по умолчанию
  • Риск на сделку (% от баланса) — 1 для счёта проп-фирмы, до 15 для личного счёта

XAUREUS торгует символ графика, к которому прикреплён, — просто прикрепите его к графику XAUUSD. Всё остальное зафиксировано внутри на протестированной конфигурации.

Жёсткого ограничения на настройку риска нет — более высокие значения просто увеличивают просадку. Протестируйте каждую настройку сами на бесплатном демо, чтобы увидеть, насколько.

ТРЕБОВАНИЯ

  • MetaTrader 5
  • Символ: XAUUSD (золото)
  • Любой таймфрейм графика — система считывает свои таймфреймы внутренне и не зависит от графика, к которому прикреплена
  • Брокер с конкурентными спредами на золото, типа ECN/RAW/низкоспредовый. Резидентам США: среди немногих брокеров, регулируемых CFTC/NFA, доступ к MT5 в настоящее время предлагает FOREX.com.
  • Рекомендуется VPS для бесперебойной работы
  • Минимальный рекомендуемый баланс: $300

ЧЕГО ОЖИДАТЬ

Прочтите это перед покупкой. Это важнее приведённых выше цифр.

XAUREUS — пробойная система. Она работает, когда золото трендит и чисто пробивает уровни. Она не работает, когда золото месяцами сидит во флэте — в таких условиях она совершает мало сделок и может стагнировать или слегка откатываться. Золото не трендит непрерывно, и никакая настройка этой системы этого не меняет.

Ожидайте мало сделок. Ожидайте плоские периоды. Ожидайте кривую капитала, которая продвигается ступенями, а не по прямой. Система, торгующая месячный пробой, не может давать ежедневную прибыль, и любая система, обещающая ежедневную прибыль на золоте, делает нечто совершенно иное.

Пробная версия, доступная на этой странице, работает в тестере стратегий без ограничений. Протестируйте её сами, на данных вашего брокера, за любой выбранный период, включая периоды флэта золота. Вы увидите точно, что она делает и чего не делает. Это и есть предусмотренный способ оценки этого продукта.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКАМ

Торговля валютой, металлами и CFD сопряжена со значительным риском убытков и подходит не каждому инвестору. Прошлые результаты, будь то в бэктесте или в живой торговле, не гарантируют будущих результатов. Результаты бэктеста — это исторические симуляции, которые не воспроизводят все реальные рыночные условия, включая проскальзывание, реквоты, расширение спреда, выходные гэпы и задержку исполнения.

XAUREUS — это программный инструмент. Он не является инвестиционным советом, рекомендацией или призывом к торговле. Пользователь сохраняет полный и единоличный контроль над счётом, на котором он работает, применяемой настройкой риска и каждым решением о запуске или остановке системы. Пользователь несёт единоличную ответственность за все торговые результаты.

Не торгуйте капиталом, потерю которого вы не можете себе позволить. Тестируйте на демо-счёте перед вложением реальных средств.

 

ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение (через систему сообщений MQL5) по любому вопросу об установке.

 


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Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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