Xaureus

  • 专家
  • Yvans Tetua Li Cheng
    Yvans Tetua Li Cheng

    Yvans Tetua Li Cheng

    MetaTrader 5 自动交易系统开发者。
    我的工作基于一个简单的原则：策略不是被选出来的，而是被淘汰剩下的。在确定当前系统所采用的方法之前，我开发并放弃了多个策略类别——高频剥头皮、机器学习模型、规则化的主观交易方法、多品种系统。每一个都在样本外测试中失败后被舍弃。
    留下来的，是经受住了检验的：一套突破系统，在近十年的真实逐笔数据上、跨越多种市场状态完成验证——包括它表现不佳的时期。
    不可妥协的原则：不用马丁格尔，不用网格，不做逆势加仓。每一笔持仓在开仓时即设定止损。经过测试的参数已固化在代码中——您测试的，就是您运行的。
  • 版本: 1.15
  • 激活: 10

XAUREUS — 黄金守护者

实时信号，已在 Myfxbook 验证："xaureus / 12127390"

当前价格：$399。每售出 10 份价格上涨 $50，直至最终价格 $999

传说

在罗马，aureus（奥雷乌斯） 是维系整个帝国的金币。四个世纪以来，它一直是衡量其他一切的标准。它不是为追逐它的人铸造的，而是为理解它的人铸造的。

XAUREUS 承载着这个名字。

传说赋予这枚金币一位守护者：一名驻守帝国金库的哨兵，穷其一生观察黄金的走势。他领悟了每位交易者最终都会付出惨痛代价才明白的道理——黄金不会奖励追逐它的人，而是惩罚他们。它会横盘数月，引诱所有沉不住气去猜测的人，然后以一次决定性的突破宣告自己。

于是他不再猜测。他划出一条三十天宽的边界，然后等待。当黄金突破那条边界时，他出手了——只一次，带着全然的信念。此后他立下四个誓言，主宰之后的每一步行动：随着仓位推进，他绝不向任何人让出已经夺取的阵地。

这就是这款智能交易系统（EA）的全部理念。它不预测。它不逆势加仓。它不会为拯救亏损仓位而开第二单。它等待黄金突破它已守住一个月的边界，然后守护它所夺取的成果。

XAUREUS 是什么

XAUREUS 是一款用于 MetaTrader 5 XAUUSD 的全自动突破系统。

每一笔仓位在入场时即设定止损和止盈。没有马丁格尔，没有网格，没有逆势加仓，没有隐藏敞口。一个仓位，一份明确的风险，从第一个跳动点到最后一个。

内部参数已锁定为经过测试的配置。仅开放三项设置，因此系统绝不会被误操作而失调。你测试的，正是你运行的。

零配置——开箱即用

这可能是本页面最重要的一点，甚至比业绩数据更重要。

XAUREUS 出厂即完全预配置。 无需下载、索取或更新任何 set 文件。无需根据你的经纪商选择预设。使用前无需在策略测试器中运行优化。下方数据背后的配置，正是你附加到图表那一刻运行的配置——别无其他。

你实际需要做的，按顺序：

  1. XAUREUS 附加到 XAUUSD 图表
  2. 设定每笔交易的风险百分比
  3. 完成——其余一切由系统自行处理

无需任何算法交易的技术知识。你永远不需要理解或触碰在后台运行的唐奇安通道、ATR 乘数或保护阶梯——它们是固定的、经过测试的、不可触及的，这样任何人（包括你自己误操作）都无法使其失调。

大多数黄金系统交给你一堆 set 文件和一个你无力做出的决定。每一个这样的选择，都是破坏一个原本有效系统的机会。

这种简洁使 XAUREUS 适用于任何类别的投资者：初次接触算法交易的新手不会遇到任何技术障碍，而经验丰富的交易者可以用同一款产品即时管理一个或多个账户——个人账户或受资账户——无需在它们之间来回切换配置文件。更换经纪商完全无需重新配置：系统既独立于经纪商，也独立于图表时间框架。

这种简洁不仅是一种便利，更是一道保障：你或任何其他人都无法使 XAUREUS 失调。

它也不是一条捷径。它是剔除一切经不起测试的东西之后，所剩下的。

唯一属于你的决定是风险设置——因为它是唯一合理地取决于你个人情况、而非你技术水平的设置。

方法

1. 边界。 XAUREUS 追踪一条构建于日线时间框架上的滚动价格通道。上沿是黄金在近期日线窗口内触及的最高价；下沿是最低价。只要价格保持在通道内，什么都不会发生。系统在横盘中不进行交易——这是刻意设计，而非疏漏。

2. 突破。 当价格在盘中越过该边界时，仓位立即在突破的那一刻沿突破方向开启。价格突破上沿则做多，跌破下沿则做空。逻辑严格对称：代码中没有方向性偏好，系统在市场双向交易。

3. 止损。 止损随波动率自适应，源自在较短时间框架上测得的 ATR 数值。黄金平静时，止损较窄。黄金剧烈时，它自动扩大。从入场到止损的距离定义了 R——该笔交易的风险单位。

4. 目标。 止盈固定为 R 的倍数，一经设定便不再移动。

5. 四个誓言——保护阶梯。 这正是 XAUREUS 区别于标准突破机器人之处。随着交易朝有利方向推进，止损通过四个连续阶段向前移动，每一阶段锁定更大份额的利润。阵地一旦夺取，便不再让出。在测试中，绝大多数盈利交易是在已被推进至盈利区的止损上平仓，而非在止盈处——正是这道阶梯，而非目标，造就了胜率。

6. 仓位计算。 手数根据你的账户余额、你选择的风险百分比和当前止损距离计算得出。较宽的止损产生较小的手数；较窄的止损产生较大的手数。无论市场波动如何，每笔交易的风险保持恒定。

三种档案，一套系统

XAUREUS 只开放一项风险设置。这一个数字改变整个系统的性格，也是你唯一需要做的决定。

 

自营公司档案——每笔风险：1%

为符合受资账户计划的规则而设计。一次完整止损耗费余额的 1%，在典型的 5% 每日亏损限额和典型的 10% 最大回撤限额之下留有余量。

回测，XAUUSD20217 – 20267月（5年），100% 真实跳动点：

 

最大回撤

7.31%

最差单日

-1.89%

盈利因子

2.26

胜率

72.03%

$100,000 账户结果

+$112,673

 

这是用于挑战、受资账户或任何被强加回撤限额场合的配置。即使在 5 年测试中最糟糕的单日，亏损也远在典型 5% 每日限额之内。

注意余量：7.31% 对典型 10% 上限，留有不到三个百分点的空间。运行前请核对你所在公司的确切规则。

 

个人账户档案——每笔风险：5%

适用于使用自有资金、愿意以显著更大的回撤换取更快复利的交易者。此档案较为激进，不适合受资账户。

回测，XAUUSD20217 – 20267月（5年），100% 真实跳动点：

最大回撤

32.31%

盈利因子

3.30

胜率

72.03%

$10,000 账户结果

+$291,367

 

个人账户档案，极端——每笔风险：15%

区间的最远端，刻意展示而非隐藏。仅限完全理解激进复利对资金曲线意味着什么、并能在收益到来前熬过其所产生回撤的交易者。

回测，XAUUSD20217 – 20267月（5年），100% 真实跳动点：

最大回撤

72.06%

盈利因子

4.44

胜率

72.03%

$10,000 账户结果

+$5,389,091

 

超过此水平，回撤的增长远快于回报。此设置保持开放，以便经验丰富的交易者根据自身情况调整，但更高数值已经过测试且不推荐。

设置

仅有三项参数可用：

  • 启用买单——默认启用
  • 启用卖单——默认启用
  • 每笔交易风险（占余额百分比）——自营公司账户填 1，个人账户最高填 15

XAUREUS 交易它所附加图表的品种——只需将它附加到 XAUUSD 图表即可。其余一切在内部锁定为经过测试的配置。

风险设置没有硬性上限——数值越高只会增加回撤。请自行在免费演示上回测每一档设置，亲眼看看增加多少。

要求

  • MetaTrader 5
  • 品种：XAUUSD（黄金）
  • 任意图表时间框架——系统内部读取自己的时间框架，不受所附加图表的影响
  • 具备有竞争力黄金点差的经纪商，ECN/RAW/低点差类型。美国居民：在少数受 CFTC/NFA 监管的经纪商中，FOREX.com 目前提供 MT5 接入。
  • 建议使用 VPS 以保证不间断运行
  • 建议最低余额：$300

预期须知

购买前请阅读此节。它比上方的数字更重要。

XAUREUS 是一套突破系统。当黄金趋势明确并干净突破时，它表现出色。当黄金数月困于横盘时，它表现不佳——在这种情况下它交易稀少，可能停滞或小幅回撤。黄金不会持续趋势，本系统的任何设置都无法改变这一点。

预期交易稀少。预期平淡期。预期一条阶梯式推进、而非笔直上升的资金曲线。一套交易月度突破的系统无法产生每日利润，任何承诺在黄金上每日盈利的系统，都在做着完全不同的事。

本页面提供的试用版在策略测试器中无限制运行。请自行测试，用你经纪商的数据，在你选择的任意时段，包括黄金横盘的时段。你将确切看到它做什么、不做什么。这正是评估本产品的预期方式。

风险免责声明

外汇、金属和差价合约（CFD）交易带有重大亏损风险，并非适合每位投资者。过往表现，无论是在回测还是实盘交易中，均不保证未来结果。回测结果是历史模拟，无法重现所有真实市场条件，包括滑点、重新报价、点差扩大、周末跳空和执行延迟。

XAUREUS 是一款软件工具。它不构成投资建议、推荐或交易招揽。用户对其运行所在的账户、所应用的风险设置以及运行或停止系统的每一个决定，保留完全且唯一的控制权。用户对所有交易结果负全部责任。

请勿使用你无法承受损失的资金进行交易。在投入真实资金前，请先在演示账户上测试。

 

重要！购买后，如有任何安装问题，请通过 MQL5 私信与我联系。

 


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道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
专家
旨在主导黄金市场。 官方信息 卖家简介 官方频道 用户指南 特价促销： 首批购买者仅需 500 美元！每售出 10 份，价格上涨 100 美元。最终价格：2000 美元。名额有限：1000 个。 实时交易信号  Roboforex   https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets   https://www.mql5.com/en/signals/2358523 描述 Aura Gold PRO Edition 是一款精心设计且可靠的黄金市场交易算法。我们打造的系统专注于长期稳定性和资金保护，避免不必要的风险。该EA的实时信号展现出卓越的业绩和稳步增长，证实了其底层逻辑的有效性。该系统的核心优势之一是其高恢复系数，使其能够快速、稳健地克服正常的资金回撤，并持续创造利润。 AURA GOLD PRO EDITION 的核心原则是绝对的风险控制。无论任何情况，每一笔交易都始终受到止损保护。我们坚决反对有害的资金管理方法，因此该算法不使用马丁格尔策略、网格平均法或套利。您始终可以提前了解您的最大风险。交易基于稳健的数学模型，平均风险回
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
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