XAUREUS — 黄金守护者

实时信号，已在 Myfxbook 验证："xaureus / 12127390"

当前价格：$399。每售出 10 份价格上涨 $50，直至最终价格 $999。

传说

在罗马，aureus（奥雷乌斯） 是维系整个帝国的金币。四个世纪以来，它一直是衡量其他一切的标准。它不是为追逐它的人铸造的，而是为理解它的人铸造的。

XAUREUS 承载着这个名字。

传说赋予这枚金币一位守护者：一名驻守帝国金库的哨兵，穷其一生观察黄金的走势。他领悟了每位交易者最终都会付出惨痛代价才明白的道理——黄金不会奖励追逐它的人，而是惩罚他们。它会横盘数月，引诱所有沉不住气去猜测的人，然后以一次决定性的突破宣告自己。

于是他不再猜测。他划出一条三十天宽的边界，然后等待。当黄金突破那条边界时，他出手了——只一次，带着全然的信念。此后他立下四个誓言，主宰之后的每一步行动：随着仓位推进，他绝不向任何人让出已经夺取的阵地。

这就是这款智能交易系统（EA）的全部理念。它不预测。它不逆势加仓。它不会为拯救亏损仓位而开第二单。它等待黄金突破它已守住一个月的边界，然后守护它所夺取的成果。

XAUREUS 是什么

XAUREUS 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD 的全自动突破系统。

每一笔仓位在入场时即设定止损和止盈。没有马丁格尔，没有网格，没有逆势加仓，没有隐藏敞口。一个仓位，一份明确的风险，从第一个跳动点到最后一个。

内部参数已锁定为经过测试的配置。仅开放三项设置，因此系统绝不会被误操作而失调。你测试的，正是你运行的。

零配置——开箱即用

这可能是本页面最重要的一点，甚至比业绩数据更重要。

XAUREUS 出厂即完全预配置。 无需下载、索取或更新任何 set 文件。无需根据你的经纪商选择预设。使用前无需在策略测试器中运行优化。下方数据背后的配置，正是你附加到图表那一刻运行的配置——别无其他。

你实际需要做的，按顺序：

将 XAUREUS 附加到 XAUUSD 图表 设定每笔交易的风险百分比 完成 —— 其余一切由系统自行处理

无需任何算法交易的技术知识。你永远不需要理解或触碰在后台运行的唐奇安通道、ATR 乘数或保护阶梯——它们是固定的、经过测试的、不可触及的，这样任何人（包括你自己误操作）都无法使其失调。

大多数黄金系统交给你一堆 set 文件和一个你无力做出的决定。每一个这样的选择，都是破坏一个原本有效系统的机会。

这种简洁使 XAUREUS 适用于任何类别的投资者：初次接触算法交易的新手不会遇到任何技术障碍，而经验丰富的交易者可以用同一款产品即时管理一个或多个账户——个人账户或受资账户——无需在它们之间来回切换配置文件。更换经纪商完全无需重新配置：系统既独立于经纪商，也独立于图表时间框架。

这种简洁不仅是一种便利，更是一道保障：你或任何其他人都无法使 XAUREUS 失调。

它也不是一条捷径。它是剔除一切经不起测试的东西之后，所剩下的。

唯一属于你的决定是风险设置——因为它是唯一合理地取决于你个人情况、而非你技术水平的设置。

方法

1. 边界。 XAUREUS 追踪一条构建于日线时间框架上的滚动价格通道。上沿是黄金在近期日线窗口内触及的最高价；下沿是最低价。只要价格保持在通道内，什么都不会发生。系统在横盘中不进行交易——这是刻意设计，而非疏漏。

2. 突破。 当价格在盘中越过该边界时，仓位立即在突破的那一刻沿突破方向开启。价格突破上沿则做多，跌破下沿则做空。逻辑严格对称：代码中没有方向性偏好，系统在市场双向交易。

3. 止损。 止损随波动率自适应，源自在较短时间框架上测得的 ATR 数值。黄金平静时，止损较窄。黄金剧烈时，它自动扩大。从入场到止损的距离定义了 R——该笔交易的风险单位。

4. 目标。 止盈固定为 R 的倍数，一经设定便不再移动。

5. 四个誓言——保护阶梯。 这正是 XAUREUS 区别于标准突破机器人之处。随着交易朝有利方向推进，止损通过四个连续阶段向前移动，每一阶段锁定更大份额的利润。阵地一旦夺取，便不再让出。在测试中，绝大多数盈利交易是在已被推进至盈利区的止损上平仓，而非在止盈处——正是这道阶梯，而非目标，造就了胜率。

6. 仓位计算。 手数根据你的账户余额、你选择的风险百分比和当前止损距离计算得出。较宽的止损产生较小的手数；较窄的止损产生较大的手数。无论市场波动如何，每笔交易的风险保持恒定。

三种档案，一套系统

XAUREUS 只开放一项风险设置。这一个数字改变整个系统的性格，也是你唯一需要做的决定。

自营公司档案——每笔风险：1%

为符合受资账户计划的规则而设计。一次完整止损耗费余额的 1%，在典型的 5% 每日亏损限额和典型的 10% 最大回撤限额之下留有余量。

回测，XAUUSD，2021年7月 – 2026年7月（5年），100% 真实跳动点：

最大回撤 7.31% 最差单日 -1.89% 盈利因子 2.26 胜率 72.03% $100,000 账户结果 +$112,673

这是用于挑战、受资账户或任何被强加回撤限额场合的配置。即使在 5 年测试中最糟糕的单日，亏损也远在典型 5% 每日限额之内。

注意余量：7.31% 对典型 10% 上限，留有不到三个百分点的空间。运行前请核对你所在公司的确切规则。

个人账户档案——每笔风险：5%

适用于使用自有资金、愿意以显著更大的回撤换取更快复利的交易者。此档案较为激进，不适合受资账户。

回测，XAUUSD，2021年7月 – 2026年7月（5年），100% 真实跳动点：

最大回撤 32.31% 盈利因子 3.30 胜率 72.03% $10,000 账户结果 +$291,367

个人账户档案，极端——每笔风险：15%

区间的最远端，刻意展示而非隐藏。仅限完全理解激进复利对资金曲线意味着什么、并能在收益到来前熬过其所产生回撤的交易者。

回测，XAUUSD，2021年7月 – 2026年7月（5年），100% 真实跳动点：

最大回撤 72.06% 盈利因子 4.44 胜率 72.03% $10,000 账户结果 +$5,389,091

超过此水平，回撤的增长远快于回报。此设置保持开放，以便经验丰富的交易者根据自身情况调整，但更高数值已经过测试且不推荐。

设置

仅有三项参数可用：

启用买单 —— 默认启用

—— 启用卖单 —— 默认启用

—— 每笔交易风险（占余额百分比） —— 自营公司账户填 1 ，个人账户最高填 15

XAUREUS 交易它所附加图表的品种——只需将它附加到 XAUUSD 图表即可。其余一切在内部锁定为经过测试的配置。

风险设置没有硬性上限——数值越高只会增加回撤。请自行在免费演示上回测每一档设置，亲眼看看增加多少。

要求

MetaTrader 5

品种： XAUUSD （黄金）

XAUUSD 任意图表时间框架 —— 系统内部读取自己的时间框架，不受所附加图表的影响

—— 具备有竞争力黄金点差的经纪商， ECN/RAW/ 低点差类型。美国居民：在少数受 CFTC/NFA 监管的经纪商中， FOREX.com 目前提供 MT5 接入。

ECN/RAW/ CFTC/NFA FOREX.com MT5 建议使用 VPS 以保证不间断运行

VPS 建议最低余额： $300

预期须知

购买前请阅读此节。它比上方的数字更重要。

XAUREUS 是一套突破系统。当黄金趋势明确并干净突破时，它表现出色。当黄金数月困于横盘时，它表现不佳——在这种情况下它交易稀少，可能停滞或小幅回撤。黄金不会持续趋势，本系统的任何设置都无法改变这一点。

预期交易稀少。预期平淡期。预期一条阶梯式推进、而非笔直上升的资金曲线。一套交易月度突破的系统无法产生每日利润，任何承诺在黄金上每日盈利的系统，都在做着完全不同的事。

本页面提供的试用版在策略测试器中无限制运行。请自行测试，用你经纪商的数据，在你选择的任意时段，包括黄金横盘的时段。你将确切看到它做什么、不做什么。这正是评估本产品的预期方式。

风险免责声明

外汇、金属和差价合约（CFD）交易带有重大亏损风险，并非适合每位投资者。过往表现，无论是在回测还是实盘交易中，均不保证未来结果。回测结果是历史模拟，无法重现所有真实市场条件，包括滑点、重新报价、点差扩大、周末跳空和执行延迟。

XAUREUS 是一款软件工具。它不构成投资建议、推荐或交易招揽。用户对其运行所在的账户、所应用的风险设置以及运行或停止系统的每一个决定，保留完全且唯一的控制权。用户对所有交易结果负全部责任。

请勿使用你无法承受损失的资金进行交易。在投入真实资金前，请先在演示账户上测试。

重要！购买后，如有任何安装问题，请通过 MQL5 私信与我联系。