JinxiV3

JINXI Grid Trading System — 智能网格交易专家

JINXI 是一款专为黄金（XAUUSD）打造的智能网格交易系统，采用动态中心点漂移算法，结合多层网格布局，在震荡与趋势行情中均能稳定捕捉利润。

核心优势：
● 月化收益 20%-30%：经过实盘验证的网格策略，过去30天实现约25%账户增长率，每日稳定产生收益。
● 动态中心漂移技术：不同于传统固定网格，JINXI 根据市场价格自动调整网格中心点，避免单边行情造成的网格突破风险。
● 多层智能加仓：系统按层级逐步加仓，首层0.02手起，每层递增0.01手，在控制风险的同时最大化资金利用效率。
● 自动止盈机制：当账户利润达到设定百分比（默认25%）时自动全平获利，锁定收益。
● 双向对冲保护：内置对冲模块，在极端行情下自动开启保护机制，降低回撤。
● 7×24 小时自动化运行：无需手动干预，EA 自动监控市场、开仓、平仓、漂移调整。

技术参数：
- 适用品种：XAUUSD（黄金）
- 时间周期：M1
- 最低入金：$1000，$2000是最佳选择（美分账户 ）
- 推荐账户类型：美分账户（Cent Account）
- 风险控制：动态止损 + 利润锁定 + 对冲保护

授权方式：
- 月费 / 年费 / 终身授权
- 云端服务器验证，安全可靠
- 每台MT4独立绑定，防止盗用

JINXI — 让网格交易更智能，让稳定收益更简单。

XAUUSD (Gold): Grid Step = 800 Max Grid Layers = 25 Take Profit = 400 EURUSD / GBPUSD: Grid Step = 300 Max Grid Layers = 15 Take Profit = 150 Start with these values and adjust based on your risk preference.

使用本策略前先把参数调成上面这样使用效果最佳

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Эксперты
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
Nasdaq100 Trader EA
Seyed Alireza Hashemi Safaei
Эксперты
This is an exceptional EA, which is only designed for NASDAQ100, H4 time frame. The back test confirmed that this trader makes millions of dollars in the last 8 years. Please watch this video to see the performance of this EA.  This is a low risk long term trader which specially designed for NASDAQ100 (USTECH100) as the strongest index in the market. The maximum Leverage of 10 is using by this EA. This EA find the pivot points and takes the position by the equity generated by the opened positio
IndiceFire
Chiedozie Titus Ugwu
Эксперты
IndiceFire — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная и оптимизированная для платформы MT4 и торговли такими индексами, как пара индексов S&P500, US30. . Эта система работает независимо от вашего терминала, вы можете запустить ее на своем компьютере или на VPS, потому что компьютер должен быть включен во время работы робота. Робот анализирует рынок 24 часа в сутки, открывая свои сделки на таймфрейме H4 на S&P500. Благодаря чему он более эффективен, чем человек. Обн
IndicesLion
Chiedozie Titus Ugwu
Эксперты
IndiceLion — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная и оптимизированная для платформы MT4 и торговли такими индексами, как пара индексов S&P500, US30. . Эта система работает независимо от вашего терминала, вы можете запустить ее на своем компьютере или на VPS, потому что компьютер должен быть включен во время работы робота. Робот анализирует рынок 24 часа в сутки, открывая свои сделки на таймфрейме H1 на S&P500. Благодаря чему он более эффективен, чем человек. Обн
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Эксперты
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader Version  8.8. MT4 Real-Time Open Candle AutoTrading FinTech RoboTrader with inbuilt Buy/Sell Signal Alerts. Verified by MyFxBook. ONLY ONE (1) TRADER ACCOUNT USER LICENSE PER RENTAL. Try it on your demo account first & settings optimization.  Works on multiple charts. Niche FinTech Democratization Tool & Human Right to Accumulation of Wealth software.  A People's Right to Wealth software. Specifically designed FinTech RoboTrader Expert Advisor is a
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