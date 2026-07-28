JINXI Grid Trading System — 智能网格交易专家





JINXI 是一款专为黄金（XAUUSD）打造的智能网格交易系统，采用动态中心点漂移算法，结合多层网格布局，在震荡与趋势行情中均能稳定捕捉利润。





核心优势：

● 月化收益 20%-30%：经过实盘验证的网格策略，过去30天实现约25%账户增长率，每日稳定产生收益。

● 动态中心漂移技术：不同于传统固定网格，JINXI 根据市场价格自动调整网格中心点，避免单边行情造成的网格突破风险。

● 多层智能加仓：系统按层级逐步加仓，首层0.02手起，每层递增0.01手，在控制风险的同时最大化资金利用效率。

● 自动止盈机制：当账户利润达到设定百分比（默认25%）时自动全平获利，锁定收益。

● 双向对冲保护：内置对冲模块，在极端行情下自动开启保护机制，降低回撤。

● 7×24 小时自动化运行：无需手动干预，EA 自动监控市场、开仓、平仓、漂移调整。





技术参数：

- 适用品种：XAUUSD（黄金）

- 时间周期：M1

- 最低入金：$1000， $2000是最佳选择 （美分账户 ）

- 推荐账户类型：美分账户（Cent Account）

- 风险控制：动态止损 + 利润锁定 + 对冲保护





授权方式：

- 月费 / 年费 / 终身授权

- 云端服务器验证，安全可靠

- 每台MT4独立绑定，防止盗用



