JinxiV3

JINXI Grid Trading System — 智能网格交易专家

JINXI 是一款专为黄金（XAUUSD）打造的智能网格交易系统，采用动态中心点漂移算法，结合多层网格布局，在震荡与趋势行情中均能稳定捕捉利润。

核心优势：
● 月化收益 20%-30%：经过实盘验证的网格策略，过去30天实现约25%账户增长率，每日稳定产生收益。
● 动态中心漂移技术：不同于传统固定网格，JINXI 根据市场价格自动调整网格中心点，避免单边行情造成的网格突破风险。
● 多层智能加仓：系统按层级逐步加仓，首层0.02手起，每层递增0.01手，在控制风险的同时最大化资金利用效率。
● 自动止盈机制：当账户利润达到设定百分比（默认25%）时自动全平获利，锁定收益。
● 双向对冲保护：内置对冲模块，在极端行情下自动开启保护机制，降低回撤。
● 7×24 小时自动化运行：无需手动干预，EA 自动监控市场、开仓、平仓、漂移调整。

技术参数：
- 适用品种：XAUUSD（黄金）
- 时间周期：M1
- 最低入金：$1000，$2000是最佳选择（美分账户 ）
- 推荐账户类型：美分账户（Cent Account）
- 风险控制：动态止损 + 利润锁定 + 对冲保护

授权方式：
- 月费 / 年费 / 终身授权
- 云端服务器验证，安全可靠
- 每台MT4独立绑定，防止盗用

JINXI — 让网格交易更智能，让稳定收益更简单。

XAUUSD (Gold): Grid Step = 800 Max Grid Layers = 25 Take Profit = 400 EURUSD / GBPUSD: Grid Step = 300 Max Grid Layers = 15 Take Profit = 150 Start with these values and adjust based on your risk preference.

使用本策略前先把参数调成上面这样使用效果最佳

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Ugochukwu Mobi
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 实时账号信号在这里： https://www.mql5.com/zh/signals/1270367 MT5版本在这里： https://www.mql5.com/zh/market/product/74716 市场推出促销！仅剩下10份中的10份，价格为：5,500美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易
BitcoinWhale
Chiedozie Titus Ugwu
5 (1)
专家
BitcoinWhale是为MT4平台和比特币/美元对设计和优化的专业自动交易系统。 该系统在您的终端上独立运行，您可以在您的计算机或 VPS 上运行它，因为在机器人运行时必须打开计算机。 机器人一天 24 小时分析市场，因此它比人类更有效。 更新和优化是持续进行的，并将提供给买方。 机器人将得到进一步发展，这将有助于在未来实现更好的交易效果。 不要使用危险的策略。只有真正的止损和获利。 即使您的互联网连接或电力中断，您的订单也会受到保护止损。 机器人BitcoinWhale的工作原理。 机器人很少进行交易，但它们的质量很好，所以要有耐心，让机器人启动并检查结果，对机器人要有耐心。有时它会在一天内进入许多交易。它的策略主要取决于市场。 机器人的工作，为了让机器人以最佳方式工作，在您的终端上的 BTCUSD (1M .Daily timeframes) 图表上运行它，最低存款为 100 美元以交易 0.01 手。 购买后记得联系我获取设置文件 推荐杠杆为1:500 EA 交易设置 名称输入 利润 20000  Roverpro 1000000  追踪止损
GoldScalper
Chiedozie Titus Ugwu
专家
GoldScalper 是专为 MT4 平台和 XAU/USD 对设计和优化的专业自动交易系统。 该系统在您的终端上独立运行，您可以在您的计算机或 VPS 上运行它，因为在机器人运行时必须打开计算机。 机器人每天 24 小时分析市场，在 5M 时间范围内进行交易。多亏了它，它比人类更有效。 更新和优化是持续进行的，并将提供给买方。 机器人将得到进一步发展，这将有助于在未来实现更好的交易效果。 不要使用危险的策略。只有真正的止损和获利。 即使您的互联网连接或电力中断，您的订单也会受到保护的止损。 机器人 GoldScalper 的工作原理。 机器人始终执行交易，具有战略性和高质量的结果，请耐心等待，让机器人启动并检查结果，请耐心等待机器人。有时它会在一天内进入许多交易。它的策略主要取决于市场。 机器人的工作，为了让机器人以最佳方式工作，在您的终端上的 XAUUSD 对（5M 时间范围）图表上运行它，最低存款为 100 美元以交易 0.01 手大小。1000 美元以交易 0.1 手大小和 10000 美元交易 1 手大小。 购买后记得联系我获取设置文件 推荐杠杆为1
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
专家
IndexPro是专为MT4平台和Ger30等指数交易而设计和优化的专业自动交易系统。标普 500、US30 指数。 该系统在您的终端上独立运行，您可以在您的计算机或 VPS 上运行它，因为在机器人运行时必须打开计算机。 该机器人每天 24 小时分析市场，在 Ger30 的 H1 时间范围内进行交易。 S&P500 的 H1 或 5M。 & 5M US30 。多亏了它，它比人类更有效。 更新和优化是持续进行的，并将提供给买方。 机器人将得到进一步发展，这将有助于在未来实现更好的交易效果。 不要使用危险的策略。只有真正的止损和获利。 即使您的互联网连接或电力中断，您的订单也会受到保护止损。 机器人 IndexPro 的操作原理。 机器人始终执行交易，具有战略性和高质量的结果，请耐心等待，让机器人启动并检查结果，请耐心等待机器人。有时它会在一天内进入许多交易。它的策略主要取决于市场。 机器人的工作，为了让机器人以最佳方式工作，在您的终端上的 Ger30、S&P500、US30 指数对（Ger30 上的 H1，S&P500 时间帧上的 5M）图表上运行它，最低存款为 10
Icaro
Christian Ricci
专家
PROMO PRICE ONLY FOR LIMITED TIME  6 month at only 30$ (5$/month) RECOMMENDED VALUE: Timeframe: M1 ONLY FOR NAS100  SPREAD RECOMMENDED: 80 Test Broker: Vantage Fx EA SETUP: Lots: 1 for each 100€ (if Balance is 1000€, Lots = 10) TP: 5 SL: 0 min: 10 After buying EA, be sure to write to me in private messages. I am ready to help each buyer install and configure the advisor. If you have never used EAs before, I will show and teach you how to use it.
Happy77 System 3 Robot 2 in 1
Trader Robo Corporation 6 Ltd
专家
http://onlineskoleniakurzywebinareburza.cheapindex.com/happy77-system-3-robot-2-in-1-en/ See new video Nasdaq100 from 25K TO 80K IN 3 MONTH,UK100,Forex reults https://youtu.be/z4A0i-EJDuE System3 use Move average+own indicators,+Our Science Reseach rules +special functions for save+reduce drawdown We trade it success 20 yrs. Contact us on mesenger -Profitable setting set files from us free you need know buy or sell for product from chance for more profits Aviable profitable setting tested ab
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
专家
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
Nasdaq100 Trader EA
Seyed Alireza Hashemi Safaei
专家
This is an exceptional EA, which is only designed for NASDAQ100, H4 time frame. The back test confirmed that this trader makes millions of dollars in the last 8 years. Please watch this video to see the performance of this EA.  This is a low risk long term trader which specially designed for NASDAQ100 (USTECH100) as the strongest index in the market. The maximum Leverage of 10 is using by this EA. This EA find the pivot points and takes the position by the equity generated by the opened positio
IndiceFire
Chiedozie Titus Ugwu
专家
IndiceFire 是一个专业的自动交易系统，专为 MT4 平台和 S&P500、US30 指数对等指数的交易而设计和优化。 . 该系统在您的终端上独立运行，您可以在您的计算机或 VPS 上运行它，因为在机器人运行时必须打开计算机。 机器人每天 24 小时分析市场，在标准普尔 500 指数的 H4 时间框架上开仓。多亏了它，它比人类更有效。 更新和优化将持续进行，并将提供给买方。 机器人将进一步发展，这将有助于在未来取得更好的交易效果。 不要使用危险的策略。只有真正的止损和获利。 即使您失去互联网连接或电力供应，您的订单也会受到止损保护。 机器人 IndiceFire 的工作原理。 机器人总是执行交易，具有战略性和高质量的结果，请耐心等待，让机器人启动并检查结果，请耐心等待机器人。有时它会在几分钟内进入许多交易，一天几小时。它的策略主要取决于市场。 机器人的工作，为了让机器人以最佳方式工作，在您终端上的标准普尔500指数对（标准普尔500时间框架上的H4）图表上运行它，最低存款为200美元交易1手。1000美元交易5手和 10000 美元在 S&P500 上交易
IndicesLion
Chiedozie Titus Ugwu
专家
IndiceLion 是专为 MT4 平台和 S&P500、US30 指数对等指数交易而设计和优化的专业自动交易系统。 . 该系统在您的终端上独立运行，您可以在您的计算机或 VPS 上运行它，因为在机器人运行时必须打开计算机。 该机器人每天 24 小时分析市场，在标准普尔 500 指数的 H1 时间范围内开仓。多亏了它，它比人类更有效。 更新和优化将持续进行，并将提供给买方。 机器人将进一步发展，这将有助于在未来取得更好的交易效果。 不要使用危险的策略。只有真正的止损和获利。 即使您失去互联网连接或电力供应，您的订单也会受到保护止损。 机器人 IndiceLion 的工作原理。 机器人总是执行交易，具有战略性和高质量的结果，请耐心等待，让机器人启动并检查结果，请耐心等待机器人。有时它会在几分钟内进入许多交易，一天几小时。它的战略主要取决于市场。 机器人的工作，为了让机器人以最佳方式工作，在您终端上的标准普尔500指数对（标准普尔500时间框架上的H1）图表上运行它，最低存款为200美元交易1手。1000美元交易5手和 10000 美元在 S&P500 上交易 10
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
专家
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader Version  8.8. MT4 Real-Time Open Candle AutoTrading FinTech RoboTrader with inbuilt Buy/Sell Signal Alerts. Verified by MyFxBook. ONLY ONE (1) TRADER ACCOUNT USER LICENSE PER RENTAL. Try it on your demo account first & settings optimization.  Works on multiple charts. Niche FinTech Democratization Tool & Human Right to Accumulation of Wealth software.  A People's Right to Wealth software. Specifically designed FinTech RoboTrader Expert Advisor is a
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