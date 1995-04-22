GoldPlaybook EA

GoldPlaybook EA 

Открытие

GoldPlaybook EA — полностью автоматический советник для XAUUSD, построенный на трёх price-action сетапах: Breakout (пробой), Break & Retest (пробой с ретестом) и Rejection (отбой от уровня — покупка от поддержки / продажа от сопротивления). Вход подтверждается поведением тени свечи на ключевых уровнях поддержки/сопротивления — не запаздывающими индикаторами. Каждая сделка защищена стоп-лоссом с момента открытия. В комплекте — полное руководство по торговле, объясняющее логику каждого сетапа.

Советник не гадает и не торгует ради активности. Он ждёт формирования одного из трёх конкретных паттернов, подтверждает его, оценивает качество и соответственно определяет размер позиции. Если ничего не подходит под критерии, советник не делает ничего — сессия без сделок не является неудачей, это фильтр работает так, как задумано.

Цена

Стартовая цена: $129. Цена увеличивается на $100 каждые 10 проданных копий. Цена может также вырасти независимо от продаж по мере дальнейшей разработки и обновления GoldPlaybook EA — купите сейчас, чтобы зафиксировать текущую цену.

Ключевые особенности

  • Без сетки, мартингейла или усреднения — размер позиции никогда не увеличивается, чтобы «отыграть» убыток.
  • Вход по price action — сетапы подтверждаются тенями свечей и структурой поддержки/сопротивления, а не EMA, полосами Боллинджера или другими запаздывающими индикаторами.
  • Стоп-лосс на каждой сделке — никогда никаких незащищённых позиций.
  • Одна позиция за раз — без наложения или накопления экспозиции.
  • Фильтры сессий и новостей — опциональное ограничение по сессиям, встроенный фильтр важных новостей.
  • Защита от спреда — блокирует новые входы при аномально широком спреде.
  • Частичное закрытие, безубыток и трейлинг-стоп — автоматически управляет прибыльными сделками по мере их развития, включая опциональный режим непрерывного трейлинга.
  • Живая панель на графике — статус сетапа, обратный отсчёт до закрытия свечи и текущая статистика видны сразу.
  • В комплекте полное руководство GoldPlaybook (PDF) — объясняет логику каждого сетапа, рекомендации по размеру позиции и полный справочник параметров.

Результаты тестирования

Бэктест, XAUUSD, январь 2021 – июль 2026 (5.5 лет), качество исторических данных 98% (реальные тики). Размер лота подобран под указанный ниже размер депозита — не более крупный счёт, масштабированный вниз для более красивого процента.

Показатель Результат
Размер тестового депозита €5,000
Размер лота (A+ / B+ / C+) 0.10 / 0.05 / 0.02
Чистая прибыль (5.5 лет) €21,859.80
Профит-фактор 2.03
Процент прибыльных сделок 79.4%
Просадка баланса (макс.) 6.21%
Коэффициент Шарпа 10.84
Среднее время удержания ≈29 минут
Всего сделок 7,511

Средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной при данном размере лота — система прибыльна за счёт достаточно высокого процента побед, компенсирующего разницу. См. раздел «Риски» ниже.

Тестирование проводилось с прилагаемым set-файлом, XAUUSD, 2021.01.01–2026.07.24, максимально доступное качество моделирования тиков для данных брокера (стремитесь к 95%+ History Quality, как показывает тестер стратегий).

Рекомендации
Торговый инструмент XAUUSD
Минимальный депозит €5,000 для стандартных лотов грейдинга. Для меньших счетов (от $500) можно отключить грейдинг и использовать фиксированный лот 0.01 — точное соотношение см. в руководстве.
Плечо 1:100 или выше
Тип счёта Любой (Netting или Hedging)
Требования к брокеру Узкий, стабильный спред по XAUUSD (примерно $0.20–$0.30 в среднем) — настоятельно рекомендуется счёт ECN / raw-spread
Рекомендуемая настройка VPS или компьютер, постоянно подключённый к сети

Дальнейшее развитие

Текущий режим по умолчанию считывает структуру рынка на быстром таймфрейме M1. Мы активно разрабатываем версию для старших таймфреймов (M15 для Breakout/Break & Retest, H1 для сетапов Rejection) с динамической целью тейк-профита на основе структуры рынка — она будет доставлена в виде будущего обновления. Продвинутые пользователи уже сейчас могут вручную протестировать этот режим — точные настройки указаны в руководстве — на свой риск, так как он ещё не прошёл такую же строгую проверку, как конфигурация по умолчанию выше.

Риски

Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском потери капитала. Результаты прошлого тестирования не гарантируют будущих результатов, рыночные условия со временем меняются. Средняя убыточная сделка этой системы больше средней прибыльной; прибыльность зависит от поддержания высокого процента побед, что делает стабильное, недорогое исполнение сделок (узкий спред, минимальное проскальзывание) более важным здесь, чем для стратегии с более широким стопом. Пожалуйста, полностью прочитайте прилагаемое руководство и протестируйте на демо-счёте перед торговлей на реальном счёте.

Часто задаваемые вопросы

1. Чем GoldPlaybook EA отличается от других золотых роботов? Торгует исключительно на основе price action — тени свечей и структура поддержки/сопротивления, — а не на индикаторах, сетке или мартингейле. Каждый сетап и каждый параметр подробно описаны в прилагаемом руководстве.

2. Нужен ли мне торговый опыт для использования? Нет. Настройки по умолчанию — это именно та конфигурация, на которой получены результаты в таблице выше. Вам нужно лишь установить размер лота, соответствующий вашему депозиту (см. раздел о размере позиции в руководстве).

3. Какой символ и таймфрейм использовать? Только XAUUSD. Советник использует собственный внутренний таймфрейм для анализа структуры независимо от того, на каком графике он запущен.

4. Полностью ли он автоматический? Да, и он может опционально отправлять push-уведомления, чтобы вы могли следить за торговлей или вмешаться вручную.

5. Можно ли использовать его с любым брокером? Да, но настоятельно рекомендуется брокер с узким, стабильным спредом по XAUUSD — см. раздел «Рекомендации» выше. В советнике есть встроенный фильтр спреда как страховка, но он не может исправить брокера с постоянно плохим спредом.

6. Будут ли обновления? Да. Структурный режим M15/H1, описанный в разделе «Дальнейшее развитие», находится в активной разработке.

7. Что я получаю после покупки? Советник — сразу через MQL5. Полное руководство GoldPlaybook (PDF) — с описанием каждого сетапа, модели входа, размера позиции и полного справочника параметров — вы получите, если отправите личное сообщение после покупки.


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3.43 (28)
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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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