Открытие

GoldPlaybook EA

GoldPlaybook EA — полностью автоматический советник для XAUUSD, построенный на трёх price-action сетапах: Breakout (пробой), Break & Retest (пробой с ретестом) и Rejection (отбой от уровня — покупка от поддержки / продажа от сопротивления). Вход подтверждается поведением тени свечи на ключевых уровнях поддержки/сопротивления — не запаздывающими индикаторами. Каждая сделка защищена стоп-лоссом с момента открытия. В комплекте — полное руководство по торговле, объясняющее логику каждого сетапа.

Советник не гадает и не торгует ради активности. Он ждёт формирования одного из трёх конкретных паттернов, подтверждает его, оценивает качество и соответственно определяет размер позиции. Если ничего не подходит под критерии, советник не делает ничего — сессия без сделок не является неудачей, это фильтр работает так, как задумано.

Цена

Стартовая цена: $129. Цена увеличивается на $100 каждые 10 проданных копий. Цена может также вырасти независимо от продаж по мере дальнейшей разработки и обновления GoldPlaybook EA — купите сейчас, чтобы зафиксировать текущую цену.

Ключевые особенности

Без сетки, мартингейла или усреднения — размер позиции никогда не увеличивается, чтобы «отыграть» убыток.

— размер позиции никогда не увеличивается, чтобы «отыграть» убыток. Вход по price action — сетапы подтверждаются тенями свечей и структурой поддержки/сопротивления, а не EMA, полосами Боллинджера или другими запаздывающими индикаторами.

— сетапы подтверждаются тенями свечей и структурой поддержки/сопротивления, а не EMA, полосами Боллинджера или другими запаздывающими индикаторами. Стоп-лосс на каждой сделке — никогда никаких незащищённых позиций.

— никогда никаких незащищённых позиций. Одна позиция за раз — без наложения или накопления экспозиции.

— без наложения или накопления экспозиции. Фильтры сессий и новостей — опциональное ограничение по сессиям, встроенный фильтр важных новостей.

— опциональное ограничение по сессиям, встроенный фильтр важных новостей. Защита от спреда — блокирует новые входы при аномально широком спреде.

— блокирует новые входы при аномально широком спреде. Частичное закрытие, безубыток и трейлинг-стоп — автоматически управляет прибыльными сделками по мере их развития, включая опциональный режим непрерывного трейлинга.

— автоматически управляет прибыльными сделками по мере их развития, включая опциональный режим непрерывного трейлинга. Живая панель на графике — статус сетапа, обратный отсчёт до закрытия свечи и текущая статистика видны сразу.

— статус сетапа, обратный отсчёт до закрытия свечи и текущая статистика видны сразу. В комплекте полное руководство GoldPlaybook (PDF) — объясняет логику каждого сетапа, рекомендации по размеру позиции и полный справочник параметров.

Результаты тестирования

Бэктест, XAUUSD, январь 2021 – июль 2026 (5.5 лет), качество исторических данных 98% (реальные тики). Размер лота подобран под указанный ниже размер депозита — не более крупный счёт, масштабированный вниз для более красивого процента.

Показатель Результат Размер тестового депозита €5,000 Размер лота (A+ / B+ / C+) 0.10 / 0.05 / 0.02 Чистая прибыль (5.5 лет) €21,859.80 Профит-фактор 2.03 Процент прибыльных сделок 79.4% Просадка баланса (макс.) 6.21% Коэффициент Шарпа 10.84 Среднее время удержания ≈29 минут Всего сделок 7,511

Средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной при данном размере лота — система прибыльна за счёт достаточно высокого процента побед, компенсирующего разницу. См. раздел «Риски» ниже.

Тестирование проводилось с прилагаемым set-файлом, XAUUSD, 2021.01.01–2026.07.24, максимально доступное качество моделирования тиков для данных брокера (стремитесь к 95%+ History Quality, как показывает тестер стратегий).

Рекомендации

Торговый инструмент XAUUSD Минимальный депозит €5,000 для стандартных лотов грейдинга. Для меньших счетов (от $500) можно отключить грейдинг и использовать фиксированный лот 0.01 — точное соотношение см. в руководстве. Плечо 1:100 или выше Тип счёта Любой (Netting или Hedging) Требования к брокеру Узкий, стабильный спред по XAUUSD (примерно $0.20–$0.30 в среднем) — настоятельно рекомендуется счёт ECN / raw-spread Рекомендуемая настройка VPS или компьютер, постоянно подключённый к сети

Дальнейшее развитие

Текущий режим по умолчанию считывает структуру рынка на быстром таймфрейме M1. Мы активно разрабатываем версию для старших таймфреймов (M15 для Breakout/Break & Retest, H1 для сетапов Rejection) с динамической целью тейк-профита на основе структуры рынка — она будет доставлена в виде будущего обновления. Продвинутые пользователи уже сейчас могут вручную протестировать этот режим — точные настройки указаны в руководстве — на свой риск, так как он ещё не прошёл такую же строгую проверку, как конфигурация по умолчанию выше.

Риски

Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском потери капитала. Результаты прошлого тестирования не гарантируют будущих результатов, рыночные условия со временем меняются. Средняя убыточная сделка этой системы больше средней прибыльной; прибыльность зависит от поддержания высокого процента побед, что делает стабильное, недорогое исполнение сделок (узкий спред, минимальное проскальзывание) более важным здесь, чем для стратегии с более широким стопом. Пожалуйста, полностью прочитайте прилагаемое руководство и протестируйте на демо-счёте перед торговлей на реальном счёте.

Часто задаваемые вопросы

1. Чем GoldPlaybook EA отличается от других золотых роботов? Торгует исключительно на основе price action — тени свечей и структура поддержки/сопротивления, — а не на индикаторах, сетке или мартингейле. Каждый сетап и каждый параметр подробно описаны в прилагаемом руководстве.

2. Нужен ли мне торговый опыт для использования? Нет. Настройки по умолчанию — это именно та конфигурация, на которой получены результаты в таблице выше. Вам нужно лишь установить размер лота, соответствующий вашему депозиту (см. раздел о размере позиции в руководстве).

3. Какой символ и таймфрейм использовать? Только XAUUSD. Советник использует собственный внутренний таймфрейм для анализа структуры независимо от того, на каком графике он запущен.

4. Полностью ли он автоматический? Да, и он может опционально отправлять push-уведомления, чтобы вы могли следить за торговлей или вмешаться вручную.

5. Можно ли использовать его с любым брокером? Да, но настоятельно рекомендуется брокер с узким, стабильным спредом по XAUUSD — см. раздел «Рекомендации» выше. В советнике есть встроенный фильтр спреда как страховка, но он не может исправить брокера с постоянно плохим спредом.

6. Будут ли обновления? Да. Структурный режим M15/H1, описанный в разделе «Дальнейшее развитие», находится в активной разработке.

7. Что я получаю после покупки? Советник — сразу через MQL5. Полное руководство GoldPlaybook (PDF) — с описанием каждого сетапа, модели входа, размера позиции и полного справочника параметров — вы получите, если отправите личное сообщение после покупки.