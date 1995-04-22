GoldPlaybook EA

GoldPlaybook EA 

简介

GoldPlaybook EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的全自动智能交易系统（EA），基于三种价格行为（Price Action）形态构建：突破（Breakout）、突破回踩（Break & Retest）和拒绝形态（Rejection，即支撑位买入/阻力位卖出）。入场信号通过关键支撑/阻力位的K线影线行为确认——而非滞后指标。每笔交易从开仓起即设有止损。附带完整交易指南，解释每个形态背后的逻辑。

它不会靠猜测交易，也不会为了保持活跃而交易。它会等待三种特定形态之一形成，进行确认，评估信号质量，并据此确定仓位大小。当没有符合条件的信号时，它什么都不做——一个没有交易的交易时段并不是失败，而是过滤机制正常运作的结果。

价格

发售价：$129。每售出 10份，价格上涨 $100。随着 GoldPlaybook EA 的持续开发和更新，价格也可能独立上涨——现在购买即可锁定当前价格。

核心特点

  • 无网格、无马丁格尔、无摊平 — 仓位大小绝不会为了"挽回"亏损而增加。
  • 价格行为入场 — 形态由K线影线和支撑/阻力结构确认，而非EMA、布林带或其他滞后指标。
  • 每笔交易均设止损 — 绝无任何无保护仓位。
  • 同一时间仅持有一个仓位 — 不叠加、不累积风险敞口。
  • 交易时段与新闻过滤 — 可选的交易时段限制，内置重要新闻过滤器。
  • 点差保护 — 当实时点差异常扩大时，阻止新的入场。
  • 部分平仓、保本止损与移动止损 — 随着盈利交易的发展自动管理，包含可选的持续移动止损模式。
  • 实时图表面板 — 一目了然地显示形态状态、K线倒计时和实时统计数据。
  • 附带完整 GoldPlaybook 交易指南（PDF） — 解释每个形态背后的逻辑、仓位管理建议以及完整的参数说明。

测试表现

回测数据：XAUUSD，2021年1月至2026年7月（5.5年），98%真实点差历史数据质量。手数与下方账户规模相匹配——并非用大账户缩放后得出的更好看的百分比。

指标 结果
测试账户规模 €5,000
手数设置（A+ / B+ / C+） 0.10 / 0.05 / 0.02
净利润（5.5年） €21,859.80
盈利因子 2.03
胜率 79.4%
最大回撤（余额） 6.21%
夏普比率 10.84
平均持仓时间 约29分钟
总交易次数 7,511

按此手数计算，平均盈利交易小于平均亏损交易——该系统的盈利能力来自足够高的胜率以弥补差异。详见下方"风险提示"。

测试使用附带的set文件，XAUUSD，2021.01.01–2026.07.24，采用经纪商数据所能提供的最高级别Tick建模质量（建议策略测试器显示的History Quality达到95%以上）。

使用建议
交易品种 XAUUSD
最低入金 默认分级手数需要 €5,000。较小账户（$500起）可关闭分级系统并使用固定 0.01 手——具体比例请参见指南。
杠杆 1:100 或更高
账户类型 任意（Netting 或 Hedging）
经纪商要求 XAUUSD 点差需窄且稳定（平均约 $0.20–$0.30）——强烈建议使用 ECN / 原始点差账户
推荐配置 VPS 或全天候保持联网的电脑

未来规划

当前默认模式基于快速的1分钟（M1）周期读取市场结构。我们正在积极开发一个更高时间周期的结构化版本（突破/突破回踩使用M15，拒绝形态使用H1），配合基于市场结构动态调整的止盈目标，将作为未来更新推出。进阶用户现在即可手动尝试该模式——具体设置见附带指南——但风险自负，因为该模式尚未像上述默认配置那样经过同等严格的验证。

风险提示

金融市场交易存在资本损失的风险。过往回测表现不保证未来收益，市场状况会随时间变化。该系统的平均亏损交易大于平均盈利交易；盈利能力依赖于维持较高的胜率，这使得稳定、低成本的交易执行（窄点差、最小滑点）比止损更宽的策略更为重要。请在实盘交易前完整阅读附带指南，并在模拟账户上进行测试。

常见问题

1. GoldPlaybook EA 与其他黄金EA有何不同？ 它完全基于价格行为交易——K线影线与支撑/阻力结构——而非指标、网格或马丁格尔。每个形态和每个参数都在附带指南中有详细说明。

2. 使用它需要交易经验吗？ 不需要。默认设置正是上方表现数据所对应的确切配置。您只需根据自己的入金设置合适的手数（详见指南中的仓位管理部分）。

3. 应该使用哪个交易品种和时间周期？ 仅限 XAUUSD。无论您将EA附加到哪个图表周期，它都会使用自己内部的时间周期来分析结构。

4. 它是完全自动化的吗？ 是的，并且可以选择性地发送推送通知，方便您跟踪交易或手动介入。

5. 可以搭配任何经纪商使用吗？ 可以，但强烈建议使用点差窄且稳定的XAUUSD经纪商——详见上方"使用建议"。EA内置了点差过滤器作为安全保障，但无法弥补经纪商长期点差过差的问题。

6. 会提供更新吗？ 会。上方"未来规划"中提到的M15/H1结构化模式正在积极开发中。

7. 购买后我将获得什么？ 您将立即通过MQL5获得该EA。至于完整的GoldPlaybook交易指南（PDF）——涵盖每个形态、入场模型、仓位管理及完整参数说明——请在购买后发送私信，我们会直接发送给您。


推荐产品
Liquidity Sentinel
Cristian-bogdan Buzatu
专家
Institutional Liquidity Trading – Structure, Patience, Risk Control Liquidity Sentinel is a professional, rule-based Expert Advisor designed to trade institutional liquidity events on H1, using a disciplined sequence of liquidity sweep -> reclaim -> confirmation -> controlled execution. This EA is built for traders who understand that markets move because of liquidity , not because of random indicators. Liquidity Sentinel does not chase price. It waits, observes, and executes only when liquidit
Turnaround EA
Ionut-alexandru Margasoiu
专家
Turnaround EA  What Is It? Turnaround EA is a rules-based algorithmic trading Expert Advisor for MetaTrader 5, built around one of the most documented weekly seasonal patterns in the forex market — the early-week mean-reversion tendency. The EA opens a single long position at a configured time on a chosen entry day, holds through the week, and closes automatically at a pre-set exit time. No discretion. No missed signals. Pure automation. The Edge Markets have a statistically observable tendency
QuantFusion
Sadra Mohammadi
专家
I Am QuantFusion – Multi-Strategy EURUSD Trading Engine Overview I am QuantFusion — an advanced algorithmic trading system developed exclusively for the EURUSD pair in ECN trading environments. Instead of relying on a single trading logic, I combine 46 independent swing-trading strategies into one diversified portfolio structure. My architecture is designed to adapt to changing market conditions including trending, ranging, volatile, and low-volatility environments. Rather than depending
XAU Adaptive Titan
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD ADAPTIVE TITAN AI  The Ultimate AI-Driven Adaptive Gold Scalper XAUUSD Adaptive Titan AI is a premium algorithmic trading system engineered exclusively for XAUUSD (Gold). Combining advanced Adaptive Support/Resistance logic, Dual MA Trend Filtering, and our proprietary Aegis Shield technology, this EA does not just trade—it thinks, it adapts, and it strikes with absolute precision. Unlike conventional trading systems that rely on static indicators, Adaptive Titan AI utilizes a multi-l
Tom FX
Bazeermohamad Khanmohamed
专家
TOMMY SCALPER EA — Powered by TOMFX Short Description (MQL5 Market) TOMMY SCALPER EA is a professional XAUUSD (Gold) scalping Expert Advisor for MetaTrader 5, developed to capture fast market movements with disciplined risk management and automated trade execution. Built for traders who prefer simple operation with powerful internal logic, the EA focuses on consistency, precision, and efficient profit management. Simply set your preferred Lot Size and Daily Profit Target, then let the EA manage
Drop Scalper Expert Advisor
Kemal Koksoy
专家
MONEY MACHINE - Drop Scalper Expert Advisor This is an automated trading robot designed to detect sharp price drops from recent peaks in financial markets and execute dynamic buy positions. The algorithm is specifically engineered to capitalize on and profit from mean reversion tendencies after the price enters oversold zones. When no active positions are present, the system continuously tracks the highest price peak. It triggers the initial "Buy" position once the price falls by a predefined am
NexusAlpha
Amitbhai Kanjibhai Vaghani
专家
NexusAlpha is a highly optimized, fully automated Expert Advisor built for MetaTrader 5. Designed for precision and capital protection, it utilizes a rigorous algorithmic approach to identify high-probability setups. By combining a high historical win rate with advanced trade management techniques, NexusAlpha aims to deliver consistent growth while keeping risk strictly contained. Whether you are seeking steady account growth or a reliable tool to pass proprietary trading firm evaluations, Nexu
Demark Gold Cyber
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
DEMARK PSAR CYBER v1.00 Expert Advisor for MetaTrader 5 | XAU/USD (Gold) | H1 Timeframe Developed by Worldinversor 2026 Overview DEMARK PSAR CYBER is a high-precision quantitative Expert Advisor designed exclusively for trading the XAU/USD pair on the H1 timeframe. Its strategic core combines two technically sound indicators—the DeMarker and the Parabolic SAR—with a grid-based order management system, dynamic trailing stops, and automatic closure based on profit targets. All of this is integra
Adaptive Pullback EA
Mettu Sai Vivek Reddy
专家
Adaptive Pullback Strategy 智能交易，耐心等待最佳时机。 这款专家顾问能自动识别强势趋势，并在健康的回调中入场。它不会追逐价格，而是耐心等待暂时的回落，然后在市场显示出继续主方向的信号时加入走势。该系统会不断适应当前市场环境，适用于趋势市场和震荡市场。 为什么交易者喜欢这个策略 清晰且逻辑化的入场 — 仅在确认回调后沿主导趋势方向交易，帮助避免假信号。 内置自适应能力 — EA 会根据近期波动性和市场行为自动调整敏感度，无需频繁修改设置。 注重风险的管理方式 — 每笔交易使用动态止损和止盈水平，根据当前市场调整，有助于在不确定时期保护账户。 不使用危险方法 — 无马丁格尔、无网格、无 averaging。每笔交易独立进行，并有适当的风险管理。 易于使用 — 适用于主要货币对和不同时间框架。既适合想要简单操作的新手，也适合欣赏智能自动化的资深交易者。 该策略注重质量而非数量。它等待高概率的交易机会，通常能带来更干净的资金曲线增长和更少的压力交易。
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
专家
Our automated trading robot is built on the MT5 platform. This is a trend-following system for long-term growth. Key Features & Benefits: Tight Stop-Loss & Strict Capital Management:  The robot prioritizes protecting your capital by utilizing tight stop-loss orders and adhering to strict capital management rules. Only a small, pre-defined percentage of your account is risked on each trade, ensuring longevity and minimizing potential drawdown. Strategic Profit-Taking for Long-Term Growth: Forget
Trading For Eating
Muhammad Fathir Al Farizi
专家
This EA is designed to follow market movement using a smart Buy Stop & Sell Stop system. It does not rely on prediction or indicators. Instead, it adapts to price direction by placing alternating pending orders with increasing lot size. Key Features: - Market-following strategy - No need for retracement - Basket Take Profit system - Strong recovery mechanism - Designed for XAUUSD volatility ️ This EA uses a martingale-based recovery system. High risk, use proper risk management.
The Buster BTC Single Entry
Indra Yugi
5 (2)
专家
[OFFICIAL RELEASE] THE Buster BTC Single Entry EA MT5 – READY FOR BATTLE! Hello Traders! The wait is over... Introducing my latest expert advisor –   The Buster BTC Designed to help you profit more consistently and safely in the market! Limited-Time Promo Price: Only $200 Key Features & Advantages:  One Shoot / Single Entry System  No Martingale, No Layering  Auto Stop Loss and Take Profit  Max 1 Buy & 1 Sell Position at a Time  Optimized for H1   Minimum Balance: $100 (Standard Account
Aethyr Algorithmic Trader MT5
Samuel Price
专家
Welcome to the AETHYR ALGORITHMIC TRADER MT5 Aethyr Algorithmic Trader MT5 is an advanced adaptive momentum trading system developed for MetaTrader 5, engineered to provide intelligent trade execution, dynamic market analysis, and professional-grade risk management across highly volatile instruments. The system has been primarily optimised for BTCUSD trading and has also demonstrated compatibility across additional instruments, including XAUUSD (Gold), under suitable market conditions and bro
Deep Trend Pro
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
DEEP TREND X — Expert Advisor with Artificial Intelligence for XAUUSD Deep Trend X is a 100% automated Expert Advisor, specifically designed for trading Gold (XAUUSD). It combines cutting-edge machine learning algorithms with institutional market analysis to detect highly accurate entries in both trending and ranging markets. ARTIFICIAL INTELLIGENCE CORE The EA's core engine integrates two AI models that self-train on each new candlestick: SVM RBF (Support Vector Machine with Radial Kern
Agarwal Meridian BTC Trend
Mridul Agarwal
专家
Agarwal Meridian BTC Trend A fully automated, rules-based trend-following system for BTCUSD on the 1-hour timeframe. The strategy executes a staged 3-position structure with defined take-profits and a hard stop-loss on every trade. There is no martingale, no grid, no averaging down, and no discretionary override. It is a position-trading system that produces approximately 9–10 signals per year, designed to run unattended, 24 hours a day, without monitoring. How it works The system identifies con
Gold Holy Grail MT5 Scalping EA
Allan Mabele
专家
Holy Grail EA MT5 – Multi-Timeframe Confluence Trading Engine  PRICE NOW DISCONTED FOR FIRST 10 USERS Holy Grail EA MT5 is a sophisticated multi-timeframe trading system designed to trade only when market direction aligns across multiple layers of trend confirmation. The EA combines four interconnected timeframes into a single decision engine: H4 → H1 → M15 → M5 This hierarchical structure allows the EA to identify the dominant market trend, confirm momentum, validate trade bias, and execute pr
Gold Phantom EA
Fernando De Paljla Silva
专家
Gold Phantom is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated confluence of multiple technical indicators, price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, Gold Phantom employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategies. It doesn't promise miracles, but de
Mystery
Rohit Katyal
专家
⸻ Mystery – The Intelligent Trading Robot Mystery is an advanced, fully-automated trading robot designed to deliver consistent performance across dynamic market conditions. Built for precision and reliability, Mystery analyzes market trends, momentum, and volatility using cutting-edge algorithms to identify high-probability trading opportunities. Whether you’re a beginner or an experienced trader, Mystery simplifies your trading experience by automating complex strategies with intelligen
HB Trading Gold Ultra
Manoj Lohar
专家
HB Trading Solution Ultra | MetaTrader 5 专业黄金 EA 专为 XAUUSD（黄金）设计的全自动智能交易系统，运行于 MetaTrader 5。无需手动操作。 [限时优惠价格 每售出 5 份，价格上涨 $50。 最终价格：$299] 核心功能 智能篮子管理 — 多笔交易作为整体统一管理 虚拟追踪止损 — 逐步锁定利润，无硬性止损暴露 动态网格间距 — 利用 ATR 自动适应市场波动性 内置新闻过滤器 — 重大事件前自动暂停交易 交易时段过滤 — 仅在您偏好的时段内交易 风险管理 — 固定美元或百分比亏损上限 对冲组件 — 在关键网格层级减少回撤 适用于任何 MT5 对冲账户 交易品种：XAUUSD, XAUUSD.sc, Gold, XAUUSD.m, 所有类型 | 时间周期：M1 或 M5 购买后 请在 Telegram 或 MQL5 上联系我，我将亲自发送预配置的参数文件。 Telegram: https://t.me/hbtradingsolutionnforex MQL5: https://www.mql5.com/en/
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
专家
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
Nexus Scalper
Thang Chu
专家
Nexus Scalper Live Signal:  Signal  ( 2.5% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out Nexus Portfolio for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
专家
BTC AURA – 智能 MT5 機器人 BTC AURA 是一款先進的交易系統，專為自動化 BTCUSD 操作而設計，採用 反向馬丁格爾策略 並具備智能調整。 該機器人利用市場突破與反轉，戰略性地管理進場與手數大小，並搭配時間過濾器、星期控制以及可視化面板。 透過它，您可以自動參與比特幣的波動，無需人工干預，並保持完整的保護： 止損 (Stop Loss)、止盈 (Take Profit) 與最大回撤 (MaxDD%) 。 價格與授權 無限使用： 598 USD 租用 1 個月： 79 USD 租用 3 個月： 199 USD 租用 6 個月： 319 USD 租用 1 年： 449 USD 系統需求 最低入金：每 0.01 手需 2000 USD 平台： MetaTrader 5 建議交易對： BTCUSD 週期： H1 建議槓桿： 1:100 ~ 1:500 相容帳戶類型： Raw、Standard、Premium、ECN、Cent、Micro 建議於 VPS 24/7 運行 主要功能 智能 反向馬丁格爾策略 狙擊手 (Sniper) 過濾器 ：可設定特定 K
DeepNero MT5
Paranchai Tensit
专家
DeepNero MT5 is an advanced Expert Advisor operating on a native Deep Neural Network (DNN) architecture.  It completely bypasses traditional lagging indicator crossovers by utilizing a mathematical Multi-Layer Perceptron (MLP). This engine processes price action and the morphology of completed candles to classify the market's next directional probability (Buy, Sell, or Hold) in real-time. A core advantage of DeepNero MT5 is its built-in "One-Click Neural Optimization" system. Users can train
Forex Pulse Detector MT5
Gyunay Sali
专家
>>> MEGA SALE: -40% OFF!  - Promo price: $99 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Pulse Detector – The 3-in-1 Trading Powerhouse Forex Pulse Detector is a one-of-a-kind expert advisor (EA) that combines three powerful trading functionalities in a single system: 1. Fully Automated Trading 2. Manual Trading Capability 3. AI-Driven Signal Execution That’s why we proudly call it a “3-in-1 Trading System.” Developed to capitalize on market impulses, Forex Pulse Detecto
Titan Strength Pro
Marco De Donno
专家
Titan Strength Pro    -  Where Currency Power Meets Smart Trading ===> Attention, the EA is not Plug and Play, it requires assistance, once purchased contact me <=== 2  Multi-Timeframe Analysis | 28 Currency Pairs | Smart Grid System |  Built-in Drawdown Protection User guide    |    Set File Medium/low Risk   |    Update Guide  Wha t Makes This EA Different? Unlike single-pair EAs that rely on one strategy, Titan Strength Pro  EA analyzes the entire Forex market simultaneously across 28 maj
Arithmetica
Oliver John Vella
专家
PRICE WILL BE INCREASED TO £3999 SOON! Introducing Arithmetica, a cutting-edge trading algorithm meticulously crafted with advanced mathematical principles at its core. Leveraging hedging as a sophisticated risk management technique, Arithmetica offers an adaptable range of inputs tailored to fit diverse trading profiles. From conservative traders focused on minimizing risk to those pursuing higher returns, Arithmetica is designed to accommodate and enhance your trading strategy.
Aurics Gold
Muhamad Rizal Fahlepi
专家
Auric Gold EA- An Intelligent Grid System with a Proprietary Core Logic Auric Gold EA is an advanced algorithmic trading system developed exclusively for the XAUUSD (Gold) market. It is engineered not just to trade, but to intelligently navigate the unique volatility of gold. Our core philosophy is to build sustainable, long-term growth by applying a disciplined and systematic approach to the market, turning its inherent fluctuations into consistent opportunities. The system's "brain" operate
RF Price Action Breakout EA
Rama Febrianto
专家
RF Price Action Breakout EA RF Price Action Breakout EA is an automated trading system designed to trade based on price action and breakout of key market levels , with a strong focus on risk control and consistency . This Expert Advisor does not use martingale, grid, or averaging techniques . Trades are executed only when predefined market conditions are met, aiming to avoid overtrading and unnecessary exposure. Trading Concept Identification of key support and resistance levels Market structure
GoldStar MT5
Marek Kvarda
专家
GoldStar EA is a fully automated trading program (Expert Advisor) designed exclusively for trading gold (XAU/USD). It analyzes multiple timeframes to detect high-probability trading opportunities and integrates advanced trade management tools — all while remaining easy to set up and operate . Key Advantages of GoldStar EA Advanced algorithm scanning multiple timeframes for optimal entry signals. Built-in money management and capital protection to minimize risk. Stable and consistent results ba
Chronos Apex Pulse
Napat Puangjunkum
专家
Chronos Apex Pulse - The Time-God Engine The world's first indicator-free EA that trades like an institution. Powered by seasonal time patterns and session breakout algorithms — no lagging indicators, no guesswork.  Why Chronos Apex Pulse is Different Most EAs are slaves to indicators.- RSI, MACD, Bollinger Bands — they all lag behind price. By the time they give you a signal, the institutional money has already moved. Chronos Apex Pulse doesn't use ANY indicators.- Instead, it uses what he
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
筛选:
无评论
回复评论