简介

GoldPlaybook EA

GoldPlaybook EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的全自动智能交易系统（EA），基于三种价格行为（Price Action）形态构建：突破（Breakout）、突破回踩（Break & Retest）和拒绝形态（Rejection，即支撑位买入/阻力位卖出）。入场信号通过关键支撑/阻力位的K线影线行为确认——而非滞后指标。每笔交易从开仓起即设有止损。附带完整交易指南，解释每个形态背后的逻辑。

它不会靠猜测交易，也不会为了保持活跃而交易。它会等待三种特定形态之一形成，进行确认，评估信号质量，并据此确定仓位大小。当没有符合条件的信号时，它什么都不做——一个没有交易的交易时段并不是失败，而是过滤机制正常运作的结果。

价格

发售价：$129。每售出 10份，价格上涨 $100。随着 GoldPlaybook EA 的持续开发和更新，价格也可能独立上涨——现在购买即可锁定当前价格。

核心特点

无网格、无马丁格尔、无摊平 — 仓位大小绝不会为了"挽回"亏损而增加。

— 仓位大小绝不会为了"挽回"亏损而增加。 价格行为入场 — 形态由K线影线和支撑/阻力结构确认，而非EMA、布林带或其他滞后指标。

— 形态由K线影线和支撑/阻力结构确认，而非EMA、布林带或其他滞后指标。 每笔交易均设止损 — 绝无任何无保护仓位。

— 绝无任何无保护仓位。 同一时间仅持有一个仓位 — 不叠加、不累积风险敞口。

— 不叠加、不累积风险敞口。 交易时段与新闻过滤 — 可选的交易时段限制，内置重要新闻过滤器。

— 可选的交易时段限制，内置重要新闻过滤器。 点差保护 — 当实时点差异常扩大时，阻止新的入场。

— 当实时点差异常扩大时，阻止新的入场。 部分平仓、保本止损与移动止损 — 随着盈利交易的发展自动管理，包含可选的持续移动止损模式。

— 随着盈利交易的发展自动管理，包含可选的持续移动止损模式。 实时图表面板 — 一目了然地显示形态状态、K线倒计时和实时统计数据。

— 一目了然地显示形态状态、K线倒计时和实时统计数据。 附带完整 GoldPlaybook 交易指南（PDF） — 解释每个形态背后的逻辑、仓位管理建议以及完整的参数说明。

测试表现

回测数据：XAUUSD，2021年1月至2026年7月（5.5年），98%真实点差历史数据质量。手数与下方账户规模相匹配——并非用大账户缩放后得出的更好看的百分比。

指标 结果 测试账户规模 €5,000 手数设置（A+ / B+ / C+） 0.10 / 0.05 / 0.02 净利润（5.5年） €21,859.80 盈利因子 2.03 胜率 79.4% 最大回撤（余额） 6.21% 夏普比率 10.84 平均持仓时间 约29分钟 总交易次数 7,511

按此手数计算，平均盈利交易小于平均亏损交易——该系统的盈利能力来自足够高的胜率以弥补差异。详见下方"风险提示"。

测试使用附带的set文件，XAUUSD，2021.01.01–2026.07.24，采用经纪商数据所能提供的最高级别Tick建模质量（建议策略测试器显示的History Quality达到95%以上）。

使用建议

交易品种 XAUUSD 最低入金 默认分级手数需要 €5,000。较小账户（$500起）可关闭分级系统并使用固定 0.01 手——具体比例请参见指南。 杠杆 1:100 或更高 账户类型 任意（Netting 或 Hedging） 经纪商要求 XAUUSD 点差需窄且稳定（平均约 $0.20–$0.30）——强烈建议使用 ECN / 原始点差账户 推荐配置 VPS 或全天候保持联网的电脑

未来规划

当前默认模式基于快速的1分钟（M1）周期读取市场结构。我们正在积极开发一个更高时间周期的结构化版本（突破/突破回踩使用M15，拒绝形态使用H1），配合基于市场结构动态调整的止盈目标，将作为未来更新推出。进阶用户现在即可手动尝试该模式——具体设置见附带指南——但风险自负，因为该模式尚未像上述默认配置那样经过同等严格的验证。

风险提示

金融市场交易存在资本损失的风险。过往回测表现不保证未来收益，市场状况会随时间变化。该系统的平均亏损交易大于平均盈利交易；盈利能力依赖于维持较高的胜率，这使得稳定、低成本的交易执行（窄点差、最小滑点）比止损更宽的策略更为重要。请在实盘交易前完整阅读附带指南，并在模拟账户上进行测试。

常见问题

1. GoldPlaybook EA 与其他黄金EA有何不同？ 它完全基于价格行为交易——K线影线与支撑/阻力结构——而非指标、网格或马丁格尔。每个形态和每个参数都在附带指南中有详细说明。

2. 使用它需要交易经验吗？ 不需要。默认设置正是上方表现数据所对应的确切配置。您只需根据自己的入金设置合适的手数（详见指南中的仓位管理部分）。

3. 应该使用哪个交易品种和时间周期？ 仅限 XAUUSD。无论您将EA附加到哪个图表周期，它都会使用自己内部的时间周期来分析结构。

4. 它是完全自动化的吗？ 是的，并且可以选择性地发送推送通知，方便您跟踪交易或手动介入。

5. 可以搭配任何经纪商使用吗？ 可以，但强烈建议使用点差窄且稳定的XAUUSD经纪商——详见上方"使用建议"。EA内置了点差过滤器作为安全保障，但无法弥补经纪商长期点差过差的问题。

6. 会提供更新吗？ 会。上方"未来规划"中提到的M15/H1结构化模式正在积极开发中。

7. 购买后我将获得什么？ 您将立即通过MQL5获得该EA。至于完整的GoldPlaybook交易指南（PDF）——涵盖每个形态、入场模型、仓位管理及完整参数说明——请在购买后发送私信，我们会直接发送给您。