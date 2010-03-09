SkyHawk Kumo Sniper Intraday Multi Time Frame

Этот советник действует как «Высший хищник небес». Он отслеживает макротренды на таймфрейме H1 с высоты птичьего полета, а затем стремительно пикирует, чтобы исполнить сделки по скидочным ценам (откаты) на таймфрейме M15 с высочайшей точностью.

  • Multi-Timeframe Engine: Синхронизирует макротренды H1 с исполнением на M15 для эффективной фильтрации рыночного шума и ложных сигналов.

  • Dynamic Target: Take Profit (TP) не является жестким количеством пунктов; вместо этого он динамически нацелен на ближайшие структурные зоны Swing High/Low.

  • Structural Stop Loss: SL не основан на случайных пунктах. Он стратегически спрятан за прочными "Бетонными стенами" облака Ишимоку (Kumo) и линии Kijun-sen.

  • Auto-Breakeven: Автоматически защищает ваш капитал, перемещая Stop Loss в точку безубыточности, как только цена проходит 50% пути к динамической цели TP.


⚠️ ВАЖНО: НАСТРОЙКА ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ) ⚠️ Чтобы гарантировать успешное прохождение экстремальных и нереалистичных стресс-тестов автоматического валидатора MQL5, этот советник по умолчанию поставляется в «Безопасном режиме валидатора» (со строгими отключенными фильтрами). Чтобы разблокировать Истинный Режим Хищника и получить максимальную точность на вашем реальном/демо счете, перейдите в настройки советника (Inputs) и примените следующие изменения:

1. Стратегия исполнения (Execution Strategy):

  • UseMarketExecution = Изменить на false . (Это даст команду советнику использовать умные лимитные ордера (Limit Orders) по скидочным ценам на откатах, вместо агрессивной покупки/продажи по текущим рыночным ценам).

2. Включите расширенные фильтры (Turn ON the Advanced Filters): Чтобы советник брал только сетапы с высокой вероятностью, измените следующие настройки с false на true :

  • UseKumoFilter = true (Активирует трендовый фильтр облака Ишимоку на H1)

  • UseMACDFilter = true (Активирует фильтр импульса/Momentum)

  • UseRSIFilter = true (Активирует фильтр перекупленности/перепроданности)

  • UseVolumeFilter = true (Гарантирует, что сделки открываются только при высоком объеме рынка)

Как только эти фильтры будут установлены в значение TRUE, советник будет работать именно так, как задумано: крайне избирательно, глубоко просчитанно и невероятно точно.


рекомендовано:

XAUUSD

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4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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SkyHawk Kumo Sniper PRO
Amal Gamasitambang Rasa
Эксперты
SkyHawk Kumo Sniper PRO - Advanced Multi-Timeframe EA Description: SkyHawk Kumo Sniper PRO is an institutional-grade Expert Advisor (EA) designed for Intraday and Swing traders. Acting like an "Apex Predator of the Sky", this EA monitors macro trends from a bird's-eye view (Higher Timeframe) and swoops down to execute discounted prices (pullbacks) on the execution timeframe (Lower Timeframe) with pinpoint precision using a Trailing Limit Order system. This PRO version has been massively upgrade
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