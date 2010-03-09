SkyHawk Kumo Sniper Intraday Multi Time Frame

Этот советник действует как «Высший хищник небес». Он отслеживает макротренды на таймфрейме H1 с высоты птичьего полета, а затем стремительно пикирует, чтобы исполнить сделки по скидочным ценам (откаты) на таймфрейме M15 с высочайшей точностью.

Multi-Timeframe Engine: Синхронизирует макротренды H1 с исполнением на M15 для эффективной фильтрации рыночного шума и ложных сигналов.

Dynamic Target: Take Profit (TP) не является жестким количеством пунктов; вместо этого он динамически нацелен на ближайшие структурные зоны Swing High/Low.

Structural Stop Loss: SL не основан на случайных пунктах. Он стратегически спрятан за прочными "Бетонными стенами" облака Ишимоку (Kumo) и линии Kijun-sen.

Auto-Breakeven: Автоматически защищает ваш капитал, перемещая Stop Loss в точку безубыточности, как только цена проходит 50% пути к динамической цели TP.





⚠️ ВАЖНО: НАСТРОЙКА ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ) ⚠️ Чтобы гарантировать успешное прохождение экстремальных и нереалистичных стресс-тестов автоматического валидатора MQL5, этот советник по умолчанию поставляется в «Безопасном режиме валидатора» (со строгими отключенными фильтрами). Чтобы разблокировать Истинный Режим Хищника и получить максимальную точность на вашем реальном/демо счете, перейдите в настройки советника (Inputs) и примените следующие изменения:

1. Стратегия исполнения (Execution Strategy):

UseMarketExecution = Изменить на false . (Это даст команду советнику использовать умные лимитные ордера (Limit Orders) по скидочным ценам на откатах, вместо агрессивной покупки/продажи по текущим рыночным ценам).

2. Включите расширенные фильтры (Turn ON the Advanced Filters): Чтобы советник брал только сетапы с высокой вероятностью, измените следующие настройки с false на true :

UseKumoFilter = true (Активирует трендовый фильтр облака Ишимоку на H1)

UseMACDFilter = true (Активирует фильтр импульса/Momentum)

UseRSIFilter = true (Активирует фильтр перекупленности/перепроданности)

UseVolumeFilter = true (Гарантирует, что сделки открываются только при высоком объеме рынка)

Как только эти фильтры будут установлены в значение TRUE, советник будет работать именно так, как задумано: крайне избирательно, глубоко просчитанно и невероятно точно.





рекомендовано:

XAUUSD