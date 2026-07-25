Gold Scraper Pro

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Pengikis Emas

Gold Scraper adalah Expert Advisor (EA) yang sepenuhnya otomatis, dirancang dan dioptimalkan secara khusus untuk perdagangan Emas ( XAUUSD ) di MetaTrader 5. Dengan memanfaatkan strategi order tertunda yang cerdas dikombinasikan dengan manajemen risiko dinamis, EA ini dirancang untuk menangkap keuntungan yang konsisten dari volatilitas pasar.

  • Pemberitahuan Harga Khusus:   Harga akan naik menjadi $199 setelah setiap 5 penjualan!   Dapatkan salinan Anda sekarang juga selagi harga perkenalan masih berlaku.

Fitur Utama

  • Dioptimalkan untuk XAUUSD: Parameter yang dikalibrasi secara khusus dirancang untuk menangani volatilitas, spread, dan pergerakan harga emas yang unik.

  • Smart Pending Order Grid: Menempatkan order Buy Stop dan Sell Stop strategis secara dinamis berdasarkan harga pasar saat ini dan jarak yang ditentukan pengguna.

  • Perpanjangan Pesanan Otomatis: Secara otomatis mengelola dan memperpanjang pesanan tertunda yang telah kedaluwarsa untuk memastikan partisipasi pasar yang berkelanjutan.

  • Deteksi Penutupan Posisi: Mendeteksi secara instan ketika posisi aktif ditutup dan secara otomatis mengatur ulang grid untuk siklus perdagangan berikutnya.

  • Trailing Stop Terintegrasi: Melindungi keuntungan terbuka dan mengunci keuntungan secara efektif menggunakan fitur Trailing Start dan Trailing Step yang dapat disesuaikan.

  • Filter Spread & Waktu: Melindungi modal Anda dengan menghindari transaksi selama kondisi spread tinggi dan di luar jam perdagangan yang ditentukan.

  • Dasbor Langsung di Grafik: Menampilkan dasbor bawaan yang bersih dan modern yang menampilkan status waktu nyata, spread, harga aktif, posisi terbuka, dan penghitung waktu mundur.

Parameter Masukan

Pengaturan Pesanan Tertunda

  • PendingDistance: Jarak dari harga saat ini dalam poin (Default: 50)

  • LotSize: Volume perdagangan tetap / ukuran lot (Default: 0,01)

  • PendingTimeout: Batas waktu dalam menit sebelum memperbarui pesanan yang tertunda (Default: 60)

  • MaxPendingRenewals: Jumlah perpanjangan maksimum (Default: 100)

Manajemen Pesanan

  • TakeProfit: Target Take Profit dalam poin (Default: 200)

  • StopLoss: Batas stop loss dalam poin (Default: 200)

  • UseTrailingStop: Mengaktifkan atau menonaktifkan trailing stop (Default: true)

  • TrailingStart: Ambang batas keuntungan untuk memulai trailing dalam poin (Default: 50)

  • TrailingStep: Jarak langkah untuk memperbarui titik berhenti di belakang (Default: 10)

  • MaxSpread: Spread maksimum yang diizinkan dalam poin untuk mengeksekusi perdagangan (Default: 30)

Waktu Perdagangan

  • TradingStart: Waktu mulai perdagangan (Format: "00:00")

  • TradingEnd: Waktu berakhirnya perdagangan (Format: "23:59")

Identifikasi

  • MagicNumber: Pengidentifikasi unik untuk pesanan EA (Default: 20260206)

Rekomendasi & Harga

  • Jangka waktu: M1, M5, atau M15 (Sangat fleksibel, berdasarkan preferensi Anda).

  • Jenis Akun: Akun ECN / Raw Spread dengan latensi rendah dan spread rendah untuk performa optimal.

  • Modal Minimum: Rekomendasi deposit minimum mulai dari $100–$500 (menggunakan ukuran lot 0,01). Selalu uji coba terlebih dahulu di akun demo sebelum melakukan investasi di akun riil.

  • Rekomendasi VPS: Sangat disarankan untuk menjalankan EA ini di Virtual Private Server (VPS) 24/7 untuk memastikan koneksi internet yang stabil, latensi minimal, dan eksekusi order tertunda tanpa gangguan.



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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Фильтр:
riyasvp123
285
riyasvp123 2026.07.29 09:51 
 

it works only backtest. tested in demo account and its blown my capital. not recommended

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