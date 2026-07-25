Gold Scraper Pro

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Pengikis Emas

Gold Scraper adalah Expert Advisor (EA) yang sepenuhnya otomatis, dirancang dan dioptimalkan secara khusus untuk perdagangan Emas ( XAUUSD ) di MetaTrader 5. Dengan memanfaatkan strategi order tertunda yang cerdas dikombinasikan dengan manajemen risiko dinamis, EA ini dirancang untuk menangkap keuntungan yang konsisten dari volatilitas pasar.

  • Pemberitahuan Harga Khusus:   Harga akan naik menjadi $199 setelah setiap 5 penjualan!   Dapatkan salinan Anda sekarang juga selagi harga perkenalan masih berlaku.

Fitur Utama

  • Dioptimalkan untuk XAUUSD: Parameter yang dikalibrasi secara khusus dirancang untuk menangani volatilitas, spread, dan pergerakan harga emas yang unik.

  • Smart Pending Order Grid: Menempatkan order Buy Stop dan Sell Stop strategis secara dinamis berdasarkan harga pasar saat ini dan jarak yang ditentukan pengguna.

  • Perpanjangan Pesanan Otomatis: Secara otomatis mengelola dan memperpanjang pesanan tertunda yang telah kedaluwarsa untuk memastikan partisipasi pasar yang berkelanjutan.

  • Deteksi Penutupan Posisi: Mendeteksi secara instan ketika posisi aktif ditutup dan secara otomatis mengatur ulang grid untuk siklus perdagangan berikutnya.

  • Trailing Stop Terintegrasi: Melindungi keuntungan terbuka dan mengunci keuntungan secara efektif menggunakan fitur Trailing Start dan Trailing Step yang dapat disesuaikan.

  • Filter Spread & Waktu: Melindungi modal Anda dengan menghindari transaksi selama kondisi spread tinggi dan di luar jam perdagangan yang ditentukan.

  • Dasbor Langsung di Grafik: Menampilkan dasbor bawaan yang bersih dan modern yang menampilkan status waktu nyata, spread, harga aktif, posisi terbuka, dan penghitung waktu mundur.

Parameter Masukan

Pengaturan Pesanan Tertunda

  • PendingDistance: Jarak dari harga saat ini dalam poin (Default: 50)

  • LotSize: Volume perdagangan tetap / ukuran lot (Default: 0,01)

  • PendingTimeout: Batas waktu dalam menit sebelum memperbarui pesanan yang tertunda (Default: 60)

  • MaxPendingRenewals: Jumlah perpanjangan maksimum (Default: 100)

Manajemen Pesanan

  • TakeProfit: Target Take Profit dalam poin (Default: 200)

  • StopLoss: Batas stop loss dalam poin (Default: 200)

  • UseTrailingStop: Mengaktifkan atau menonaktifkan trailing stop (Default: true)

  • TrailingStart: Ambang batas keuntungan untuk memulai trailing dalam poin (Default: 50)

  • TrailingStep: Jarak langkah untuk memperbarui titik berhenti di belakang (Default: 10)

  • MaxSpread: Spread maksimum yang diizinkan dalam poin untuk mengeksekusi perdagangan (Default: 30)

Waktu Perdagangan

  • TradingStart: Waktu mulai perdagangan (Format: "00:00")

  • TradingEnd: Waktu berakhirnya perdagangan (Format: "23:59")

Identifikasi

  • MagicNumber: Pengidentifikasi unik untuk pesanan EA (Default: 20260206)

Rekomendasi & Harga

  • Jangka waktu: M1, M5, atau M15 (Sangat fleksibel, berdasarkan preferensi Anda).

  • Jenis Akun: Akun ECN / Raw Spread dengan latensi rendah dan spread rendah untuk performa optimal.

  • Modal Minimum: Rekomendasi deposit minimum mulai dari $100–$500 (menggunakan ukuran lot 0,01). Selalu uji coba terlebih dahulu di akun demo sebelum melakukan investasi di akun riil.

  • Rekomendasi VPS: Sangat disarankan untuk menjalankan EA ini di Virtual Private Server (VPS) 24/7 untuk memastikan koneksi internet yang stabil, latensi minimal, dan eksekusi order tertunda tanpa gangguan.



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4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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riyasvp123
280
riyasvp123 2026.07.29 09:51 
 

it works only backtest. tested in demo account and its blown my capital. not recommended

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