Gold Scraper Pro
- Experts
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- Version: 1.3
- Activations: 5
Pengikis Emas
Gold Scraper adalah Expert Advisor (EA) yang sepenuhnya otomatis, dirancang dan dioptimalkan secara khusus untuk perdagangan Emas ( XAUUSD ) di MetaTrader 5. Dengan memanfaatkan strategi order tertunda yang cerdas dikombinasikan dengan manajemen risiko dinamis, EA ini dirancang untuk menangkap keuntungan yang konsisten dari volatilitas pasar.
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Pemberitahuan Harga Khusus: Harga akan naik menjadi $199 setelah setiap 5 penjualan! Dapatkan salinan Anda sekarang juga selagi harga perkenalan masih berlaku.
Fitur Utama
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Dioptimalkan untuk XAUUSD: Parameter yang dikalibrasi secara khusus dirancang untuk menangani volatilitas, spread, dan pergerakan harga emas yang unik.
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Smart Pending Order Grid: Menempatkan order Buy Stop dan Sell Stop strategis secara dinamis berdasarkan harga pasar saat ini dan jarak yang ditentukan pengguna.
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Perpanjangan Pesanan Otomatis: Secara otomatis mengelola dan memperpanjang pesanan tertunda yang telah kedaluwarsa untuk memastikan partisipasi pasar yang berkelanjutan.
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Deteksi Penutupan Posisi: Mendeteksi secara instan ketika posisi aktif ditutup dan secara otomatis mengatur ulang grid untuk siklus perdagangan berikutnya.
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Trailing Stop Terintegrasi: Melindungi keuntungan terbuka dan mengunci keuntungan secara efektif menggunakan fitur Trailing Start dan Trailing Step yang dapat disesuaikan.
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Filter Spread & Waktu: Melindungi modal Anda dengan menghindari transaksi selama kondisi spread tinggi dan di luar jam perdagangan yang ditentukan.
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Dasbor Langsung di Grafik: Menampilkan dasbor bawaan yang bersih dan modern yang menampilkan status waktu nyata, spread, harga aktif, posisi terbuka, dan penghitung waktu mundur.
Parameter Masukan
Pengaturan Pesanan Tertunda
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PendingDistance: Jarak dari harga saat ini dalam poin (Default: 50)
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LotSize: Volume perdagangan tetap / ukuran lot (Default: 0,01)
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PendingTimeout: Batas waktu dalam menit sebelum memperbarui pesanan yang tertunda (Default: 60)
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MaxPendingRenewals: Jumlah perpanjangan maksimum (Default: 100)
Manajemen Pesanan
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TakeProfit: Target Take Profit dalam poin (Default: 200)
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StopLoss: Batas stop loss dalam poin (Default: 200)
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UseTrailingStop: Mengaktifkan atau menonaktifkan trailing stop (Default: true)
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TrailingStart: Ambang batas keuntungan untuk memulai trailing dalam poin (Default: 50)
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TrailingStep: Jarak langkah untuk memperbarui titik berhenti di belakang (Default: 10)
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MaxSpread: Spread maksimum yang diizinkan dalam poin untuk mengeksekusi perdagangan (Default: 30)
Waktu Perdagangan
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TradingStart: Waktu mulai perdagangan (Format: "00:00")
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TradingEnd: Waktu berakhirnya perdagangan (Format: "23:59")
Identifikasi
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MagicNumber: Pengidentifikasi unik untuk pesanan EA (Default: 20260206)
Rekomendasi & Harga
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Jangka waktu: M1, M5, atau M15 (Sangat fleksibel, berdasarkan preferensi Anda).
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Jenis Akun: Akun ECN / Raw Spread dengan latensi rendah dan spread rendah untuk performa optimal.
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Modal Minimum: Rekomendasi deposit minimum mulai dari $100–$500 (menggunakan ukuran lot 0,01). Selalu uji coba terlebih dahulu di akun demo sebelum melakukan investasi di akun riil.
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Rekomendasi VPS: Sangat disarankan untuk menjalankan EA ini di Virtual Private Server (VPS) 24/7 untuk memastikan koneksi internet yang stabil, latensi minimal, dan eksekusi order tertunda tanpa gangguan.
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it works only backtest. tested in demo account and its blown my capital. not recommended