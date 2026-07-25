QuantHFT Gold

QuantHFT Gold - Премиальная алгоритмическая торговая система


QuantHFT Gold — это высокотехнологичный, полностью автоматизированный советник (Expert Advisor), специально разработанный с учетом уникальной волатильности и быстрых ценовых движений XAUUSD (Золота). Используя математически выверенную систему многоуровневого позиционирования в сочетании с эксклюзивной системой умного восстановления (Smart Recovery), QuantHFT Gold извлекает максимальную прибыль из каждого микродвижения и тиковых данных.

В отличие от стандартных ботов, QuantHFT Gold не открывает сделки вслепую. Он включает встроенные фильтры ADX (индекс среднего направленного движения) и ATR (средний истинный диапазон) для измерения рыночного импульса. Независимо от того, находится ли рынок во флэте или происходят резкие скачки, алгоритм математически корректирует зоны входа, чтобы оставаться на прибыльной стороне.

Ключевые особенности

- Высокочастотная тиковая логика (HFT): Основной алгоритм анализирует необработанные тиковые данные для сверхточного исполнения сделок, зарабатывая на малейших колебаниях рынка.
- Smart Recovery System: Автоматически рассчитывает математические точки безубыточности и динамически корректирует множители лотов для безопасного выхода из просадок и управления активными позициями.
- Динамическая адаптация к рынку: Использует фильтры ADX (таймфрейм H4) и ATR, позволяя боту разумно увеличивать дистанцию между уровнями входа во время взрывных ценовых движений.
- Радар опасности (Danger Radar): Пользовательский механизм безопасности, который обнаруживает экстремальную непредсказуемую волатильность и предотвращает запуск новых циклов торговли в опасные периоды.
- Профессиональная панель управления: Изящная интерактивная неоново-зеленая матричная панель (Dashboard), отображающая статистику в реальном времени, целевую прибыль, текущий спред и активные фильтры прямо на графике.

Рекомендации и настройка

- Торговый инструмент: XAUUSD (Золото)
- Строгий таймфрейм: M1 (Бот полагается на анализ тиковых данных, поэтому M1 — единственный правильный таймфрейм).
- Минимальный депозит: $500 (Рекомендуется центовый счет для снижения риска)
- Кредитное плечо: 1:100 или выше
- Брокер: Настоятельно рекомендуется использовать ECN-брокера с низкими задержками (low latency) и минимальным спредом для оптимальной работы HFT.
- VPS: Стабильный VPS-сервер, работающий 24/7, обязателен.

Как использовать

1. Прикрепите советника к графику XAUUSD M1.
2. Настройки по умолчанию уже оптимизированы для сбалансированного риска.
3. Убедитесь, что кнопка AutoTrading (Авто-торговля) включена в вашем терминале.
4. Следите за стильной панелью AetherFlow Dashboard в левом верхнем углу для получения аналитики в реальном времени.

Предупреждение о рисках

Стратегии многоуровневого усреднения сопряжены с высоким уровнем риска. Настоятельно рекомендуется выводить первоначальные инвестиции, как только вы удвоите свой счет. Прошлые результаты тестирования не гарантируют будущих результатов. Сначала протестируйте советника на демо-счете.
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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