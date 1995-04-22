QuantHFT Gold - 高级算法交易系统





QuantHFT Gold 是一款高度先进、全自动的专家顾问 (EA)，专为 XAUUSD (黄金) 独特的波动性和快速价格变动而设计。结合了数学证明的多层定位框架和专有的智能恢复系统 (Smart Recovery)，QuantHFT Gold 旨在从市场中的每一次微小变动和 tick 数据中提取最大利润。





与标准交易机器人不同，QuantHFT Gold 不会盲目建仓。它内置了 ADX (平均定向指数) 和 ATR (真实波动幅度) 过滤器，以衡量市场动量并动态适应极端波动。无论市场处于震荡还是突然飙升，算法都会数学上调整其入场区域。





核心功能





- 高频 Tick 逻辑 (HFT)：核心算法分析原始 tick 数据，以极高的精度执行交易，利用最小的市场波动获利。

- 智能恢复系统：自动计算数学上的盈亏平衡点，并动态调整手数乘数，以安全地从临时回撤中恢复并有效管理活跃头寸。

- 动态市场适应：使用更高时间范围 (H4) 的 ADX 和 ATR 来衡量市场动量，允许机器人在爆炸性价格运动期间智能地拉开动态入场水平的距离。

- 危险雷达 (Danger Radar)：一种自定义安全机制，可检测极端的、不稳定的市场波动，并在市场结构不可预测时防止开启新的交易周期。

- 专业屏幕仪表板：一个时尚、完全互动的霓虹绿矩阵仪表板，可直接在您的图表上显示实时统计数据、目标利润、当前点差和活动过滤器。





建议与设置





- 支持的品种：XAUUSD (黄金)

- 严格的时间范围：M1 (EA 依赖于 tick 数据分析，使 M1 成为唯一需要的时间范围)。

- 最低存款：$500 (建议使用美分账户以降低风险)

- 杠杆：1:100 或更高

- 经纪商执行：强烈建议使用低延迟、低点差的 ECN 经纪商以获得最佳 HFT 执行。

- VPS：任何自动化策略都必须 24/7 运行稳定的 VPS。





如何使用





1. 将 EA 附加到 XAUUSD M1 图表上。

2. 默认设置已针对平衡风险进行了优化。

3. 确保 MetaTrader 终端中的 AutoTrading 已启用。

4. 监控图表左上角的 AetherFlow 仪表板。





风险警告





多层平均和成本平均策略具有高风险。虽然包含了先进的过滤器，但强烈建议一旦您的账户翻倍就提取初始投资。过去的回测表现不能保证未来的结果。请先在模拟账户上进行测试。