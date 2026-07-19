Algo News

News EAэто профессиональный высокоскоростной советник для торговли на новостях в MetaTrader 5, оптимизированный для скальпинга волатильных рынков, таких как Forex, золото (XAUUSD) и индексы во время публикации важных экономических новостей. Советник автоматически устанавливает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop перед запланированными событиями, позволяя рынку самостоятельно определить правильное направление сделки без ручного вмешательства.

Важно: Данный советник разработан для работы в реальных рыночных условиях во время публикации важных экономических новостей с высоким влиянием. Тестер стратегий MetaTrader 5 не может точно моделировать торговлю на новостях, поскольку он не воспроизводит реальные рыночные условия, такие как расширение спредов, проскальзывание, задержки исполнения, изменения ликвидности и особенности исполнения ордеров конкретного брокера. Поэтому все тестирование должно проводиться на демо-счете у брокера перед использованием советника на реальном счете.

Советник подходит для торговли такими важными экономическими событиями, как:

  • Non-Farm Payrolls (NFP) — данные по занятости в США
  • CPI — индекс потребительских цен
  • FOMC — решения Федеральной резервной системы
  • Решения по процентным ставкам
  • GDP — ВВП
  • Отчеты по занятости
  • Любые запланированные экономические события с высоким влиянием

Возможности

  • Одновременное размещение отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop
  • Настраиваемое время исполнения
  • Поддержка времени сервера брокера или GMT с пользовательским смещением
  • Настраиваемое расстояние входа
  • Фиксированный Stop Loss
  • Опциональный Take Profit
  • Фиксированный размер лота или автоматический расчет лота на основе риска
  • Автоматический Trailing Stop
  • Автоматическая отмена противоположного отложенного ордера после открытия сделки
  • Автоматическая отмена неактивированных отложенных ордеров по тайм-ауту
  • Защита от слишком большого спреда
  • Поддержка Magic Number
  • Пользовательские комментарии к сделкам
Настройки

Часовой пояс

  • Время сервера брокера
  • GMT время с пользовательским смещением

Позволяет советнику корректно работать независимо от часового пояса сервера вашего брокера.

Время торговли

  • Время торговли (ЧЧ:ММ:СС)

Настройки ордеров

  • Расстояние входа (пипсы)
  • Stop Loss (пипсы)
  • Опциональный Take Profit (пипсы)
  • Фиксированный размер лота
Управление рисками
  • Фиксированные лоты
  • Риск в процентах
  • Автоматический расчет размера лота

Автоматически рассчитывает подходящий размер лота в соответствии с выбранным процентом риска от баланса счета.

Trailing Stop
  • Начало трейлинга
  • Шаг трейлинга

Автоматически защищает прибыль, перемещая Stop Loss по мере движения цены в прибыльном направлении.

Защита от тайм-аута
  • Включить тайм-аут
  • Отмена отложенных ордеров через X секунд

Автоматически удаляет отложенные ордера, если ни один из них не был активирован в течение заданного времени.

Защита от спреда
  • Включить фильтр спреда
  • Максимально допустимый спред

Предотвращает размещение ордеров, если спред превышает установленное максимальное значение.

Рекомендуемые рынки
  • Forex
  • Золото (XAUUSD)
  • Индексы
  • CFD

Оптимизирован для запланированных экономических новостей с высоким влиянием.

Рекомендации

Для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется сначала протестировать советник на демо-счете. Это позволит ознакомиться с его поведением, оптимизировать настройки и убедиться, что он корректно работает в условиях вашего брокера перед переходом на реальный счет.

Обратите внимание, что тестер стратегий MetaTrader 5 не подходит для точного тестирования новостных торговых стратегий. Он не может реалистично воспроизвести рыночные условия, возникающие во время важных экономических публикаций, включая:

  • Расширение спреда
  • Проскальзывание
  • Задержки исполнения
  • Изменения ликвидности
  • Исполнение ордеров конкретным брокером

По этой причине результаты бэктестов не должны рассматриваться как показатель реальной торговой эффективности.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать ECN или Raw Spread счета у надежных брокеров, таких как IC Markets, Pepperstone или других брокеров, предоставляющих стабильно низкие спреды и быстрое исполнение.

Так как данный советник работает в периоды чрезвычайно высокой рыночной волатильности, качество исполнения брокера, задержка соединения и размер спреда могут значительно влиять на торговые результаты.

Отказ от ответственности

Этот советник предназначен для автоматизации торговых стратегий на основе новостей, но не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли зависят от множества факторов, включая рыночные условия, исполнение брокера, проскальзывание, расширение спредов, задержки и ликвидность во время выхода экономических новостей.

Всегда выполняйте собственное тестирование и оценку рисков перед использованием советника на реальном счете.


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4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Algo Central
Marek Skrabal
Эксперты
Algo Central – Продвинутый инструмент оптимизации для MT5 Algo Central — это профессиональный инструмент оптимизации для MT5, предназначенный для автоматического поиска лучших торговых сессий с точностью до минуты для любого торгового инструмента. Он подходит для любых валютных пар Forex, драгоценных металлов, таких как Gold и Silver, криптовалют, индексов и других CFD-рынков, доступных в MT5. В отличие от традиционных советников, которые используют фиксированные торговые часы, Algo Central позв
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