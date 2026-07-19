News EA — это профессиональный высокоскоростной советник для торговли на новостях в MetaTrader 5, оптимизированный для скальпинга волатильных рынков, таких как Forex, золото (XAUUSD) и индексы во время публикации важных экономических новостей. Советник автоматически устанавливает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop перед запланированными событиями, позволяя рынку самостоятельно определить правильное направление сделки без ручного вмешательства.

Важно: Данный советник разработан для работы в реальных рыночных условиях во время публикации важных экономических новостей с высоким влиянием. Тестер стратегий MetaTrader 5 не может точно моделировать торговлю на новостях, поскольку он не воспроизводит реальные рыночные условия, такие как расширение спредов, проскальзывание, задержки исполнения, изменения ликвидности и особенности исполнения ордеров конкретного брокера. Поэтому все тестирование должно проводиться на демо-счете у брокера перед использованием советника на реальном счете.

Советник подходит для торговли такими важными экономическими событиями, как:

Non-Farm Payrolls (NFP) — данные по занятости в США

CPI — индекс потребительских цен

FOMC — решения Федеральной резервной системы

Решения по процентным ставкам

GDP — ВВП

Отчеты по занятости

Любые запланированные экономические события с высоким влиянием

Возможности

Одновременное размещение отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop

Настраиваемое время исполнения

Поддержка времени сервера брокера или GMT с пользовательским смещением

Настраиваемое расстояние входа

Фиксированный Stop Loss

Опциональный Take Profit

Фиксированный размер лота или автоматический расчет лота на основе риска

Автоматический Trailing Stop

Автоматическая отмена противоположного отложенного ордера после открытия сделки

Автоматическая отмена неактивированных отложенных ордеров по тайм-ауту

Защита от слишком большого спреда

Поддержка Magic Number

Пользовательские комментарии к сделкам

Часовой пояс

Время сервера брокера

GMT время с пользовательским смещением

Настройки

Позволяет советнику корректно работать независимо от часового пояса сервера вашего брокера.

Время торговли

Время торговли (ЧЧ:ММ:СС)

Настройки ордеров

Расстояние входа (пипсы)

Stop Loss (пипсы)

Опциональный Take Profit (пипсы)

Фиксированный размер лота

Фиксированные лоты

Риск в процентах

Автоматический расчет размера лота

Управление рисками

Автоматически рассчитывает подходящий размер лота в соответствии с выбранным процентом риска от баланса счета.

Начало трейлинга

Шаг трейлинга

Trailing Stop

Автоматически защищает прибыль, перемещая Stop Loss по мере движения цены в прибыльном направлении.

Включить тайм-аут

Отмена отложенных ордеров через X секунд

Защита от тайм-аута

Автоматически удаляет отложенные ордера, если ни один из них не был активирован в течение заданного времени.

Включить фильтр спреда

Максимально допустимый спред

Защита от спреда

Предотвращает размещение ордеров, если спред превышает установленное максимальное значение.

Forex

Золото (XAUUSD)

Индексы

CFD

Рекомендуемые рынки

Оптимизирован для запланированных экономических новостей с высоким влиянием.

Рекомендации

Для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется сначала протестировать советник на демо-счете. Это позволит ознакомиться с его поведением, оптимизировать настройки и убедиться, что он корректно работает в условиях вашего брокера перед переходом на реальный счет.

Обратите внимание, что тестер стратегий MetaTrader 5 не подходит для точного тестирования новостных торговых стратегий. Он не может реалистично воспроизвести рыночные условия, возникающие во время важных экономических публикаций, включая:

Расширение спреда

Проскальзывание

Задержки исполнения

Изменения ликвидности

Исполнение ордеров конкретным брокером

По этой причине результаты бэктестов не должны рассматриваться как показатель реальной торговой эффективности.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать ECN или Raw Spread счета у надежных брокеров, таких как IC Markets, Pepperstone или других брокеров, предоставляющих стабильно низкие спреды и быстрое исполнение.

Так как данный советник работает в периоды чрезвычайно высокой рыночной волатильности, качество исполнения брокера, задержка соединения и размер спреда могут значительно влиять на торговые результаты.

Отказ от ответственности

Этот советник предназначен для автоматизации торговых стратегий на основе новостей, но не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли зависят от множества факторов, включая рыночные условия, исполнение брокера, проскальзывание, расширение спредов, задержки и ликвидность во время выхода экономических новостей.

Всегда выполняйте собственное тестирование и оценку рисков перед использованием советника на реальном счете.