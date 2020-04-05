AURUM VECTOR NEXUS — продвинутый торговый механизм для XAUUSD с поддержкой ИИ

Точность • Защита • Производительность

ОБЗОР

AURUM VECTOR NEXUS — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом. Он предназначен для трейдеров, предпочитающих скальпинговую систему с тщательно отобранными входами, дисциплинированным управлением рисками, контролируемой рыночной экспозицией и точным автоматическим исполнением сделок.

AURUM VECTOR NEXUS использует собственную многорежимную систему принятия решений, состоящую из 18 внутренних стратегических моделей и девяти специально разработанных аналитических индикаторов. Прежде чем открыть позицию, необходимые внутренние модели должны достичь согласия в соответствии с правилами консенсуса советника.

Этот многоуровневый процесс подтверждения предназначен для отсеивания слабых сигналов, сокращения количества ненужных сделок и входа в рынок только при наличии необходимых рыночных условий.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

AURUM VECTOR NEXUS — это консервативный скальпинговый советник, ориентированный на точность, а не на чрезмерную частоту торговли. В среднем система совершает около четырёх сделок в неделю.

Система предназначена для того, чтобы:

терпеливо ожидать подходящих рыночных условий;

отклонять неполные или противоречивые сигналы;

ограничивать ненужную рыночную экспозицию;

исключать эмоциональные торговые решения;

последовательно применять одни и те же правила;

защищать счёт при достижении установленных лимитов риска;

непрерывно контролировать открытые позиции после входа.

ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ ПРОП-ФИРМ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

AURUM VECTOR NEXUS разработан для дисциплинированной торговли XAUUSD и сочетает структурированные точки входа, контролируемую рыночную экспозицию и системное управление рисками.

Плавные долгосрочные результаты бэктестирования и низкий уровень просадки делают систему подходящей для трейдеров, которые уделяют особое внимание стабильности, защите капитала и строгому исполнению торговых правил.

AURUM VECTOR NEXUS не гарантирует ежедневное открытие сделок. В некоторые дни или рыночные периоды подходящие сигналы могут отсутствовать. Необходимо сохранять терпение.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ AURUM GUARD

Советник включает отдельную систему защиты капитала под названием Aurum Guard.

Aurum Guard работает совместно с основными торговыми механизмами и непрерывно контролирует риск счёта, изменение капитала, условия исполнения сделок и текущую рыночную экспозицию.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Управление рисками встроено в каждый этап работы AURUM VECTOR NEXUS.

Отклонение исполнения

Контролирует максимально допустимое отклонение при исполнении торгового ордера.

Дневной лимит убытка

Ограничивает открытие новых сделок после достижения установленного дневного лимита убытка.

Глобальный стоп по капиталу

Обеспечивает защиту всего счёта при достижении выбранного уровня просадки капитала.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Платформа: MetaTrader 5

Рекомендуемый символ: XAUUSD

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Тип счёта: Hedging

Рекомендуемые брокеры: Pepperstone, IC Markets или Exness

Минимальный стартовый капитал: 100 USD

Рекомендуемый стартовый капитал: 500 USD или больше

ХОСТИНГ

Запускайте советник на отдельном ноутбуке или настольном компьютере, который постоянно включён, либо используйте стабильный VPS.

РУКОВОДСТВО ПО БЭКТЕСТИРОВАНИЮ

Установите AURUM VECTOR NEXUS через Маркет MetaTrader 5. Откройте Тестер стратегий, выберите AURUM VECTOR NEXUS, установите символ XAUUSD и таймфрейм M15.

Выберите любой период тестирования. Например, можно начать с 2020 или 2021 года либо использовать другой доступный исторический период. После этого нажмите Start.

После покупки или аренды советника напишите мне в личные сообщения. Я предоставлю понятное пошаговое видео, показывающее, как правильно установить, подключить и запустить AURUM VECTOR NEXUS на реальном или демо-счёте.