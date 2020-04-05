Aurum Vector Nexus

AURUM VECTOR NEXUS — продвинутый торговый механизм для XAUUSD с поддержкой ИИ

Точность • Защита • Производительность

ОБЗОР

AURUM VECTOR NEXUS — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом. Он предназначен для трейдеров, предпочитающих скальпинговую систему с тщательно отобранными входами, дисциплинированным управлением рисками, контролируемой рыночной экспозицией и точным автоматическим исполнением сделок.

AURUM VECTOR NEXUS использует собственную многорежимную систему принятия решений, состоящую из 18 внутренних стратегических моделей и девяти специально разработанных аналитических индикаторов. Прежде чем открыть позицию, необходимые внутренние модели должны достичь согласия в соответствии с правилами консенсуса советника.

Этот многоуровневый процесс подтверждения предназначен для отсеивания слабых сигналов, сокращения количества ненужных сделок и входа в рынок только при наличии необходимых рыночных условий.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

AURUM VECTOR NEXUS — это консервативный скальпинговый советник, ориентированный на точность, а не на чрезмерную частоту торговли. В среднем система совершает около четырёх сделок в неделю.

Система предназначена для того, чтобы:

  • терпеливо ожидать подходящих рыночных условий;

  • отклонять неполные или противоречивые сигналы;

  • ограничивать ненужную рыночную экспозицию;

  • исключать эмоциональные торговые решения;

  • последовательно применять одни и те же правила;

  • защищать счёт при достижении установленных лимитов риска;

  • непрерывно контролировать открытые позиции после входа.

ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ ПРОП-ФИРМ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

AURUM VECTOR NEXUS разработан для дисциплинированной торговли XAUUSD и сочетает структурированные точки входа, контролируемую рыночную экспозицию и системное управление рисками.

Плавные долгосрочные результаты бэктестирования и низкий уровень просадки делают систему подходящей для трейдеров, которые уделяют особое внимание стабильности, защите капитала и строгому исполнению торговых правил.

AURUM VECTOR NEXUS не гарантирует ежедневное открытие сделок. В некоторые дни или рыночные периоды подходящие сигналы могут отсутствовать. Необходимо сохранять терпение.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ AURUM GUARD

Советник включает отдельную систему защиты капитала под названием Aurum Guard.

Aurum Guard работает совместно с основными торговыми механизмами и непрерывно контролирует риск счёта, изменение капитала, условия исполнения сделок и текущую рыночную экспозицию.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Управление рисками встроено в каждый этап работы AURUM VECTOR NEXUS.

Отклонение исполнения

Контролирует максимально допустимое отклонение при исполнении торгового ордера.

Дневной лимит убытка

Ограничивает открытие новых сделок после достижения установленного дневного лимита убытка.

Глобальный стоп по капиталу

Обеспечивает защиту всего счёта при достижении выбранного уровня просадки капитала.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Платформа: MetaTrader 5
Рекомендуемый символ: XAUUSD
Рекомендуемый таймфрейм: M15
Тип счёта: Hedging
Рекомендуемые брокеры: Pepperstone, IC Markets или Exness
Минимальный стартовый капитал: 100 USD
Рекомендуемый стартовый капитал: 500 USD или больше

ХОСТИНГ

Запускайте советник на отдельном ноутбуке или настольном компьютере, который постоянно включён, либо используйте стабильный VPS.

РУКОВОДСТВО ПО БЭКТЕСТИРОВАНИЮ

Установите AURUM VECTOR NEXUS через Маркет MetaTrader 5. Откройте Тестер стратегий, выберите AURUM VECTOR NEXUS, установите символ XAUUSD и таймфрейм M15.

Выберите любой период тестирования. Например, можно начать с 2020 или 2021 года либо использовать другой доступный исторический период. После этого нажмите Start.

После покупки или аренды советника напишите мне в личные сообщения. Я предоставлю понятное пошаговое видео, показывающее, как правильно установить, подключить и запустить AURUM VECTOR NEXUS на реальном или демо-счёте.


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5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
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