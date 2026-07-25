ICT Gold Edge Pro
- Эксперты
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- Версия: 3.100
- Активации: 10
ICT GOLD PRO EA v3.1 — это профессиональный торговый робот, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на основе методологии ICT (Inner Circle Trader) и Smart Money Concepts (SMC).
В отличие от стандартных советников, использующих запаздывающие индикаторы (RSI, MACD, ADX или Bollinger Bands), данный робот анализирует структуру рынка и институциональные движения капитала для поиска высоковероятных торговых возможностей.
Основные возможности
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Анализ структуры рынка (BOS и CHoCH)
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Автоматическое обнаружение Fair Value Gap (FVG)
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Определение институциональных Order Block
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Поиск Liquidity Sweep
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Анализ Premium / Discount зон
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Оптимальная точка входа OTE (61,8–79%)
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Подтверждение Breaker Block
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Анализ дневных и недельных уровней ликвидности
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Подтверждение по нескольким таймфреймам
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Фильтр волатильности ATR
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Фильтр тренда EMA
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Интеллектуальная система оценки качества сигнала
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Автоматическая адаптация под волатильность золота
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Автоматическое управление рисками
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Break Even
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Частичная фиксация прибыли
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Trailing Stop
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Pending Limit ордера
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Профессиональная панель мониторинга
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Автоматический журнал сделок
Фильтр экономических новостей
Советник оснащён интеллектуальным фильтром важных экономических новостей, который особенно полезен для трейдеров, использующих проп-фирмы.
Доступны два режима работы:
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Режим защиты — автоматически запрещает открытие новых сделок до и после важных экономических событий.
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Режим предупреждения — отображает предупреждение без блокировки торговли, что удобно для скальпинга.
Это помогает соблюдать правила большинства проп-компаний, запрещающих торговлю во время выхода важных новостей.
Оптимизирован только для XAUUSD
Все алгоритмы специально настроены для рынка золота:
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Волатильность золота
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Лондонская и Нью-Йоркская торговые сессии
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ICT Kill Zones
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Корреляция с индексом доллара США (DXY)
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Интеллектуальный контроль спреда
Управление рисками
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Автоматический расчёт размера лота
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Фиксированный или процентный риск
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Ограничение дневных убытков
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Ограничение количества сделок
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Контроль общего риска
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Защита от высокого спреда
Профессиональная информационная панель
В режиме реального времени отображаются:
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Направление рынка
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Активная торговая сессия
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Рыночный режим
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Оценка качества сигнала
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Причины открытия или отклонения сделки
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Статистика торговли
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Процент прибыльных сделок
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Текущая прибыль
ICT GOLD PRO EA v3.1 предназначен для профессиональных трейдеров, скальперов, пользователей ICT/SMC и участников программ финансируемого трейдинга (Prop Firms).