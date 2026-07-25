ICT Gold Edge Pro

ICT Gold Edge Pro — Профессиональный торговый робот Smart Money для XAUUSD

ICT GOLD PRO EA v3.1 — это профессиональный торговый робот, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на основе методологии ICT (Inner Circle Trader) и Smart Money Concepts (SMC).

В отличие от стандартных советников, использующих запаздывающие индикаторы (RSI, MACD, ADX или Bollinger Bands), данный робот анализирует структуру рынка и институциональные движения капитала для поиска высоковероятных торговых возможностей.

Основные возможности

  • Анализ структуры рынка (BOS и CHoCH)

  • Автоматическое обнаружение Fair Value Gap (FVG)

  • Определение институциональных Order Block

  • Поиск Liquidity Sweep

  • Анализ Premium / Discount зон

  • Оптимальная точка входа OTE (61,8–79%)

  • Подтверждение Breaker Block

  • Анализ дневных и недельных уровней ликвидности

  • Подтверждение по нескольким таймфреймам

  • Фильтр волатильности ATR

  • Фильтр тренда EMA

  • Интеллектуальная система оценки качества сигнала

  • Автоматическая адаптация под волатильность золота

  • Автоматическое управление рисками

  • Break Even

  • Частичная фиксация прибыли

  • Trailing Stop

  • Pending Limit ордера

  • Профессиональная панель мониторинга

  • Автоматический журнал сделок

Фильтр экономических новостей

Советник оснащён интеллектуальным фильтром важных экономических новостей, который особенно полезен для трейдеров, использующих проп-фирмы.

Доступны два режима работы:

  • Режим защиты — автоматически запрещает открытие новых сделок до и после важных экономических событий.

  • Режим предупреждения — отображает предупреждение без блокировки торговли, что удобно для скальпинга.

Это помогает соблюдать правила большинства проп-компаний, запрещающих торговлю во время выхода важных новостей.

Оптимизирован только для XAUUSD

Все алгоритмы специально настроены для рынка золота:

  • Волатильность золота

  • Лондонская и Нью-Йоркская торговые сессии

  • ICT Kill Zones

  • Корреляция с индексом доллара США (DXY)

  • Интеллектуальный контроль спреда

Управление рисками

  • Автоматический расчёт размера лота

  • Фиксированный или процентный риск

  • Ограничение дневных убытков

  • Ограничение количества сделок

  • Контроль общего риска

  • Защита от высокого спреда

Профессиональная информационная панель

В режиме реального времени отображаются:

  • Направление рынка

  • Активная торговая сессия

  • Рыночный режим

  • Оценка качества сигнала

  • Причины открытия или отклонения сделки

  • Статистика торговли

  • Процент прибыльных сделок

  • Текущая прибыль

ICT GOLD PRO EA v3.1 предназначен для профессиональных трейдеров, скальперов, пользователей ICT/SMC и участников программ финансируемого трейдинга (Prop Firms).


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SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
X Gold Nexus
Tingting Yu
Эксперты
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
Эксперты
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Эксперты
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
Эксперты
SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
PivotStorm
Li Yin Fang
Эксперты
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
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