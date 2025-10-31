В: Как лучше всего интерпретировать торговые сигналы?





А: Хотя на панели инструментов отображаются отдельные таймфреймы, наиболее сильные сетапы обычно возникают при «совпадении таймфреймов». Например, если вы торгуете внутри дня, ищите символы, где столбцы M15, H1 и H4 имеют одинаковый цвет (например, все зеленые стрелки вверх). Это указывает на то, что краткосрочный импульс соответствует долгосрочному тренду.





В: Почему некоторые строки с символами пусты или отображают неправильные пары?





A: Обычно это происходит, если для параметра «Источник символов» установлено значение «Вручную», но имена символов не совсем соответствуют требованиям вашего брокера. Например, если ваш брокер использует суффиксы типа EURUSD.pro или GBPUSDm, вам необходимо ввести полное имя в поле ввода «Символы, введенные вручную». Если вы используете режим «Обзор рынка», убедитесь, что окно «Обзор рынка» в MetaTrader открыто и в него добавлены символы.





В: Можно ли регулировать чувствительность сигналов тренда?





А: Нет. Панель управления использует предварительно откалиброванную «специальную формулу тренда», предназначенную для автоматической фильтрации рыночного шума и ложных сигналов. Для логики тренда нет внешних входных данных, поскольку она оптимизирована для работы с различными валютными парами и рыночными условиями без необходимости ручной настройки.



