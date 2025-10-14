Other Индикаторы Прочее
Техническое задание
Необходимо разработать индикатор Tradingview, который будет определять слом структуры (BOS) на основании 3-свечных или 5-свечных фракталов. И отмечать на графике
следующий сценарий:
1.) Произошел слом структуры, свеча "пробила" и закрепилась телом свечи ниже/выше фрактала.
2.) Ценовой диапазон от фрактала до фрактала (который пробил фрактал и сломал структуру) отмечается еле желтым цветом.
3.) В данном ценовом диапазоне должен произойти свип/снятие ликвидности другого сформировавшегося фрактала.
4.) От того фрактала, который снял ликвидность должен произойти еще один слом структуры.
-4ое условие должно включаться/выключаться в настройках. Чтобы можно было смотреть на график без него.
-Сценарий должен отрабатывать как в лонг , так и в шорт.
следующий сценарий:
1.) Произошел слом структуры, свеча "пробила" и закрепилась телом свечи ниже/выше фрактала.
2.) Ценовой диапазон от фрактала до фрактала (который пробил фрактал и сломал структуру) отмечается еле желтым цветом.
3.) В данном ценовом диапазоне должен произойти свип/снятие ликвидности другого сформировавшегося фрактала.
4.) От того фрактала, который снял ликвидность должен произойти еще один слом структуры.
-4ое условие должно включаться/выключаться в настройках. Чтобы можно было смотреть на график без него.
-Сценарий должен отрабатывать как в лонг , так и в шорт.
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
460
26%
Арбитраж
140
20% / 59%
Просрочено
100
22%
Работает
2
Оценка
Проекты
592
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
3
Оценка
Проекты
4
25%
Арбитраж
0
Просрочено
1
25%
Занят
4
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Опубликовал: 1 пример
5
Оценка
Проекты
469
39%
Арбитраж
100
41% / 23%
Просрочено
77
16%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
6
Оценка
Проекты
7
0%
Арбитраж
8
13% / 75%
Просрочено
3
43%
Свободен
7
Оценка
Проекты
102
23%
Арбитраж
12
25% / 17%
Просрочено
13
13%
Свободен
8
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
9
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Информация о проекте
Бюджет
30+ USD
Сроки выполнения
от 2 до 10 дн.
Заказчик
Размещено заказов5
Количество арбитражей0