Необходимо разработать индикатор Tradingview, который будет определять слом структуры (BOS) на основании 3-свечных или 5-свечных фракталов. И отмечать на графикеследующий сценарий:1.) Произошел слом структуры, свеча "пробила" и закрепилась телом свечи ниже/выше фрактала.2.) Ценовой диапазон от фрактала до фрактала (который пробил фрактал и сломал структуру) отмечается еле желтым цветом.3.) В данном ценовом диапазоне должен произойти свип/снятие ликвидности другого сформировавшегося фрактала.4.) От того фрактала, который снял ликвидность должен произойти еще один слом структуры.-4ое условие должно включаться/выключаться в настройках. Чтобы можно было смотреть на график без него.-Сценарий должен отрабатывать как в лонг , так и в шорт.