gstatic.com - что это за хрень ко мне подцепилась ? пыталась сделать платеж... - страница 2

Denis Sartakov:

кто-то сталкивался ?

Поясните, пожалуйста, что произошло. По пунктам, если можно...

Где след от линка остался? На графике? 

 
Alexey Kozitsyn:

открываю новую вкладку в гугл и вижу вот это  - смотрите на картинке обведено красным:

 

А перед этим Вы что сделали?
 
Denis Sartakov:

открываю новую вкладку в гугл и вижу вот это  - смотрите на картинке обведено красным:

 

gstatic центр сертификации гугла вроде. http://foren.germany.ru/arch/webmaster/f/22015428.html 

И вот https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/whitepaper.html 

а перед этим я сходил по ссылке, которую прислал на скайп "недовольный" мной клиент: ("недовольный"  - это фигура речи, не более)

 http://www.baidu.com/link?url=Nl7zShhDjRSyqrlaO2XKcDfld0geKIdA3U9gtGlS-m3#pukjfoc=sart.sart1

похоже это поисковая система....которая привела меня неизвестно куда...

возможно это и есть причина вызова gstatic.com, похоже гугл к ней обратился.... 

но причем тут "недостаточно средств..." - это имя ссылки на gstatic.com, непонятно...

 

 


А, просто я подумал (и, похоже, не я один), что Вы чей-то эксперт запустили и у Вас такая канитель началась.
 
Ето скайп вирус - не открывайте.  http://www.baidu.com/link?url=Nl7zShhDjR.................
После открытия пользователь без своего ведома начинает рассылать вирусные ссылки по скайпу.

На партнерськую компанию месяца 3 назад осуществляли атаку данным способом.
 
я профессиональный кодер, экспертов  мне своих хватает...
При чем тут Ваш профессионализм? Тут зашел вопрос о безопасности ex файлов, а не о мастерстве программирования. Да и запустить можно не только свою программу.
 

Общий совет: когда китайский пользователь присылает ссылку/файл и просит помочь, сразу в бан.

Легенду можно не слушать.

