gstatic.com - что это за хрень ко мне подцепилась ? пыталась сделать платеж... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кто-то сталкивался ?
Поясните, пожалуйста, что произошло. По пунктам, если можно...
Где след от линка остался? На графике?
Поясните, пожалуйста, что произошло. По пунктам, если можно...
Где след от линка остался? На графике?
открываю новую вкладку в гугл и вижу вот это - смотрите на картинке обведено красным:
открываю новую вкладку в гугл и вижу вот это - смотрите на картинке обведено красным:
открываю новую вкладку в гугл и вижу вот это - смотрите на картинке обведено красным:
gstatic центр сертификации гугла вроде. http://foren.germany.ru/arch/webmaster/f/22015428.html
И вот https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/whitepaper.html
А перед этим Вы что сделали?
а перед этим я сходил по ссылке, которую прислал на скайп "недовольный" мной клиент: ("недовольный" - это фигура речи, не более)
http://www.baidu.com/link?url=Nl7zShhDjRSyqrlaO2XKcDfld0geKIdA3U9gtGlS-m3#pukjfoc=sart.sart1
похоже это поисковая система....которая привела меня неизвестно куда...
возможно это и есть причина вызова gstatic.com, похоже гугл к ней обратился....
но причем тут "недостаточно средств..." - это имя ссылки на gstatic.com, непонятно...
а перед этим я сходил по ссылке, которую прислал на скайп "недовольный" мной клиент: ("недовольный" - это фигура речи, не более)
http://www.baidu.com/link?url=Nl7zShhDjRSyqrlaO2XKcDfld0geKIdA3U9gtGlS-m3#pukjfoc=sart.sart1
похоже это поисковая система....которая привела меня неизвестно куда...
возможно это и есть причина вызова gstatic.com, похоже гугл к ней обратился....
После открытия пользователь без своего ведома начинает рассылать вирусные ссылки по скайпу.
На партнерськую компанию месяца 3 назад осуществляли атаку данным способом.
А, просто я подумал (и, похоже, не я один), что Вы чей-то эксперт запустили и у Вас такая канитель началась.
я профессиональный кодер, экспертов мне своих хватает...
Общий совет: когда китайский пользователь присылает ссылку/файл и просит помочь, сразу в бан.
Легенду можно не слушать.