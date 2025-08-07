Ошибка #4060
проверьте разрешение для адреса, обращение по адресу должно быть разрешено в терминале
4060
ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED
Функция не разрешена
Alexander Bereznyak:Большое спасибо. Разобрался. Не очень понимаю настройки.
извените меня тоже
а где разрешение выдавать?
А если галочка стоит на WebRequest и прописан адрес верно, но всё равно 4060 кидат
Может, редирект куда-то идёт?
Даниил #:
Попытка с индикатора, или эксперта?
Подскажите? Что хочет от меня советник? (должен подгружать данные для индикатора).