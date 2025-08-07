Ошибка #4060

Подскажите? Что хочет от меня советник? (должен подгружать данные для индикатора). 

 

4060

ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED

Функция не разрешена

проверьте разрешение для адреса, обращение по адресу должно быть разрешено в терминале
 
Большое спасибо. Разобрался. Не очень понимаю настройки. 
 

извените меня тоже 

а где разрешение выдавать?

 
Меню "Сервис" --> "Настройки":

 
А если галочка стоит на WebRequest и прописан адрес верно, но всё равно 4060 кидат
 
Может, редирект куда-то идёт?
 
Даниил #:
А если галочка стоит на WebRequest и прописан адрес верно, но всё равно 4060 кидат

Попытка с индикатора, или эксперта?

