Yuriy Asaulenko:
Ваша виртуальная цена - это всего лишь линия регрессии.))
Никак нет, как может линия регрессии принимать значение, например, 1,9 и более при цене 1,1? Р на это способна.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Элементарно, Ватсон. (с)
 
Сергей Криушин:

Или вроде тени - то она сверху, то снизу, то совпадет - смотря как освещают рыночною... может её назвать не виртуальной, а конспиративной ценой кукла... 

Консперативная цена? Принял к сведению. Есть еще вариант - средняя цена рынка. Рынок может неожиданно расширяться или сужаться (от действий кукла?). М.б., это инструмент кукла? или вообще - это и ксть кукл, о существовании которого подозревали многие? Тогда, получается, что, сам рынок порождает кукла!
 
Yuriy Asaulenko:
Элементарно, Ватсон. (с)
Как это себе представляете?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Постройте МАшку на графике (некия эрзац линии регрессии) и посмотрите. Цена м.б. любой относительно МАшки, в разумных пределах.)) Т.е., значение МАшки и будет реальной ценой. Машка не престраивается, так что можно смотреть в прошлое и максимум продаж/покупок всегда будет на МАшке. Центр распределения, однако.
 
Yuriy Asaulenko:
Если принять за истину основное положение ТА - текущая цена учитывает все что происходит на рынке. То никакой виртуальной цены в природе не существует. Есть просто цена, актуальная на текущий момент времени. Никакой другой цены просто не может быть.
Я не защищаю понятие "виртуальная цена", это к автору. Но я бы не стал как-то особо выделять один из трех постулатов ТА. Все они имеют равное право на свое существование. 
Да она учитывает все - это верно. Но между "учитыванием", как процессом, и "учтенностью", как свершившимся фактом, есть некоторый временной разрыв, т.е. новая информация учитывается не мгновенно, а в отдельных (сильно асимметричных случаях) и со значительным запаздыванием. Иначе говоря, не нужно забывать о втором постулате ТА - говорящем о тенденциозности, предвзятости рынка.
А кроме того, не стоит забывать и о том, что сами постулаты ТА не являются его принадлежностью. Они существуют вне и независимо от него, и взяты из реальной практики торговли. А уже на базе этих трех постулатов, как самостоятельных сущностей, возникло такое явление как ТА.
 
Yuriy Asaulenko:
В некотором смысле, правильно, если учесть, что, Р - это средняя цена рынка. Но, меня смущает чрезмерная активность виртуальной Р. МАшка имеет период. К какому периоду связать Р? Хотя, и сама Р также зависит от периода расчета. Не надо забывать, что, Р присутствует и на реальном рынке товаров и услуг.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Да, кстати, распределение относительно МАшки симметрично. Никаких значимых старших моментов не наблюдается. Следовательно, если и есть какая ассиметрирующая деятельность некой высшей силы, то она уже вся ушла в МАшку.))
Какой интервал? Смотря на каком вы хотите смотреть динамику "реальных" цен. За неделю, месяц, год - такой и интервал. Не знаю.
 
Yuriy Asaulenko:
Вы не ответили - чем объяснить чрезмерную активность Р по сравнению с МАшкой? Или Р - это ешё не вошедшая в МАшку оперативная информация? Кстати, сама Р также может иметь свою МАшку. Ещё, Вы все еще не верите в существовании виртуальной рыночной цены Р?

Вот, Р (красная) и МА (голубая) обе периода 150 на ТФ М5 https://www.mql5.com/ru/charts/6038465/eurusd-m5-fxpro-financial-services:

 

Yousufkhodja Sultonov:

У МАшки с таким периодом не может быть большой активности.

Р - это из цикла - лишняя сущность.)  Не привлекай лишних сущностей.(с) - как-то так.

ЗЫ Кстати, анекдот вспомнил. Ассоциация не совсем прямая.

Комиссия перед выпиской из сумасшедшего дома

- Ну, вы теперь знаете, что вы не пшеничное зерно?

- да, знаю.

-Что-ж, вы здоровы, мы вас выписываем.

-доктор, а можно вопрос? Я то знаю, но вот знает ли об этом курица? 

