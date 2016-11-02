Асимметричный рынок - страница 3
Ваша виртуальная цена - это всего лишь линия регрессии.))
Никак нет, как может линия регрессии принимать значение, например, 1,9 и более при цене 1,1? Р на это способна.
Или вроде тени - то она сверху, то снизу, то совпадет - смотря как освещают рыночною... может её назвать не виртуальной, а конспиративной ценой кукла...
Элементарно, Ватсон. (с)
Как это себе представляете?
Если принять за истину основное положение ТА - текущая цена учитывает все что происходит на рынке. То никакой виртуальной цены в природе не существует. Есть просто цена, актуальная на текущий момент времени. Никакой другой цены просто не может быть.
Да она учитывает все - это верно. Но между "учитыванием", как процессом, и "учтенностью", как свершившимся фактом, есть некоторый временной разрыв, т.е. новая информация учитывается не мгновенно, а в отдельных (сильно асимметричных случаях) и со значительным запаздыванием. Иначе говоря, не нужно забывать о втором постулате ТА - говорящем о тенденциозности, предвзятости рынка.
А кроме того, не стоит забывать и о том, что сами постулаты ТА не являются его принадлежностью. Они существуют вне и независимо от него, и взяты из реальной практики торговли. А уже на базе этих трех постулатов, как самостоятельных сущностей, возникло такое явление как ТА.
Постройте МАшку на графике (некия эрзац линии регрессии) и посмотрите. Цена м.б. любой относительно МАшки, в разумных пределах.)) Т.е., значение МАшки и будет реальной ценой. Машка не престраивается, так что можно смотреть в прошлое и максимум продаж/покупок всегда будет на МАшке. Центр распределения, однако.
В некотором смысле, правильно, если учесть, что, Р - это средняя цена рынка. Но, меня смущает чрезмерная активность виртуальной Р. МАшка имеет период. К какому периоду связать Р? Хотя, и сама Р также зависит от периода расчета. Не надо забывать, что, Р присутствует и на реальном рынке товаров и услуг.
Какой интервал? Смотря на каком вы хотите смотреть динамику "реальных" цен. За неделю, месяц, год - такой и интервал. Не знаю.
Да, кстати, распределение относительно МАшки симметрично. Никаких значимых старших моментов не наблюдается. Следовательно, если и есть какая ассиметрирующая деятельность некой высшей силы, то она уже вся ушла в МАшку.))
Какой интервал? Смотря на каком вы хотите смотреть динамику "реальных" цен. За неделю, месяц, год - такой и интервал. Не знаю.
Вы не ответили - чем объяснить чрезмерную активность Р по сравнению с МАшкой? Или Р - это ешё не вошедшая в МАшку оперативная информация? Кстати, сама Р также может иметь свою МАшку. Ещё, Вы все еще не верите в существовании виртуальной рыночной цены Р?
Вот, Р (красная) и МА (голубая) обе периода 150 на ТФ М5 https://www.mql5.com/ru/charts/6038465/eurusd-m5-fxpro-financial-services:
У МАшки с таким периодом не может быть большой активности.
Р - это из цикла - лишняя сущность.) Не привлекай лишних сущностей.(с) - как-то так.
ЗЫ Кстати, анекдот вспомнил. Ассоциация не совсем прямая.
Комиссия перед выпиской из сумасшедшего дома
- Ну, вы теперь знаете, что вы не пшеничное зерно?
- да, знаю.
-Что-ж, вы здоровы, мы вас выписываем.
-доктор, а можно вопрос? Я то знаю, но вот знает ли об этом курица?