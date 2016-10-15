СЕТКА. Кто может кратко и понятно объяснить как торговать по сетке?
Сергей:Как торговать будите - по тренду или против?
-Aleks-:в зависимости от ситуации)
Сергей:
Как ситуацию определять будите?
https://sites.google.com/site/prof7bit/snowball
-Aleks-:а это уже соовсем другая история)
Сергей:
Ну ладно, смысл сетки - закрывать совокупную позицию в плюс - т.е. усредняться по направлению тренда.
Самые тупые сети работают на фиксированном расстоянии - через каждые х пипсов открывают ордер, как правило с увеличенным объемом, а закрывают по фиксированной прибыли либо пунктам.
-Aleks-:больше всего интересуют мартингейловские сетки, которых полно в маркете, с этими такими прямыми графиками вверх.
только там не шпильки вниз, как в классическом мартине.
а возвращающиеся волны.
как такое делать?
это эффект масштаба
Сергей:Такое можно достичь за счет сбалансированного закрытия - закрываем частями плюс и минус по маленькому объему - в тестере не критично, а из-за масштаба не видно...
Сергей:Это такая обширная тема, что кратко и понятно не получится. Надо сначала собаку съесть в тестерах и на демо . Вариантов тысячи, итог практически один, но можно растянуть на годы.
