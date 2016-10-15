СЕТКА. Кто может кратко и понятно объяснить как торговать по сетке?

Сергей:
Как торговать будите - по тренду или против?
 
-Aleks-:
в зависимости от ситуации)
 
Сергей:
Как ситуацию определять будите?

 

https://sites.google.com/site/prof7bit/snowball

-Aleks-:

а это уже соовсем другая история)
 
Сергей:
Ну ладно, смысл сетки - закрывать совокупную позицию в плюс - т.е. усредняться по направлению тренда.

Самые тупые сети работают на фиксированном расстоянии - через каждые х пипсов открывают ордер, как правило с увеличенным объемом, а закрывают по фиксированной прибыли либо пунктам. 

 
-Aleks-:

больше всего интересуют мартингейловские сетки, которых полно в маркете, с этими такими прямыми графиками вверх.

только там не шпильки вниз, как в классическом мартине.

а возвращающиеся волны.

как такое делать?
 
Сергей:
Такое можно достичь за счет сбалансированного закрытия - закрываем частями плюс и минус по маленькому объему - в тестере не критично, а из-за масштаба не видно...
 
Сергей:
Это такая обширная тема, что кратко и понятно не получится. Надо сначала собаку съесть в тестерах и на демо . Вариантов тысячи, итог практически один, но можно растянуть на годы.
