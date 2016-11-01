Не могу разобраться с SL

в тестере стратегий спред выставил 0. Открывается ордер по 1,11953, tp ставлю 700 пунктов. TP = 1.11253.  В тестере видно что закрылся ордер с прибылью 68,80. Почему ??? Как сделать что-бы было 70$

 Для Sell выставляю уровни SL, TP так:

 tp


double GetMaxStopLossSell()
{
   return NormalizeDouble(Bid + ToPoint(300), Digits);
}
double GetTakeProfitSell(int p)
{
   return NormalizeDouble(Bid - ToPoint(p), Digits);
}

double ToPoint(int value,string instrument=NULL)
{
   if(Digits == 3 || Digits == 5)
      value = value*10;
   if(instrument==NULL) instrument=_Symbol;
   double dbl=value*SymbolInfoDouble(instrument,SYMBOL_POINT);
   return NormalizeDouble(dbl, (int)SymbolInfoInteger(instrument,SYMBOL_DIGITS));
}

 Для Вuy выставляю уровни SL, TP так:

double GetMaxStopLossBuy()
{  
   return NormalizeDouble(Ask - ToPoint(300), Digits);
}
double OrdersWorker::GetTakeProfitBuy(int p)
{
   return NormalizeDouble(Ask + ToPoint(p), Digits);
}

вызов
GetTakeProfitBuy(700);
 

Тестер учитывает свопы. Так как ордер с тикетом 2 открылся 6-го числа, а закрылся - 7-го, то по нему был начилен своп. Видимо, он составляет 0.2 единицы валюты депозита. Поэтому и вышла прибыль не 70, а 68.8.

Ордер с тикетом 1 открылся и закрылся в пределах одного дня, своп не насчитан. 

 
спасибо огромное.... а я то голову ломал в чем причина )

 
еще увидел пример.... для ордера с тикетом 1 прибыль должна быть 20$ а в тестере 19,69. Открывается ордер 1 по 1.371, tp ставлю 200 пунктов. TP = 1.571. Открыт и закрыт 2016.10.03

 

 

Разобрался . Тема закрыта. Спасибо за помощь )
