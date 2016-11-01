Не могу разобраться с SL
Тестер учитывает свопы. Так как ордер с тикетом 2 открылся 6-го числа, а закрылся - 7-го, то по нему был начилен своп. Видимо, он составляет 0.2 единицы валюты депозита. Поэтому и вышла прибыль не 70, а 68.8.
Ордер с тикетом 1 открылся и закрылся в пределах одного дня, своп не насчитан.
спасибо огромное.... а я то голову ломал в чем причина )
еще увидел пример.... для ордера с тикетом 1 прибыль должна быть 20$ а в тестере 19,69. Открывается ордер 1 по 1.371, tp ставлю 200 пунктов. TP = 1.571. Открыт и закрыт 2016.10.03
в тестере стратегий спред выставил 0. Открывается ордер по 1,11953, tp ставлю 700 пунктов. TP = 1.11253. В тестере видно что закрылся ордер с прибылью 68,80. Почему ??? Как сделать что-бы было 70$
Для Sell выставляю уровни SL, TP так:
Для Вuy выставляю уровни SL, TP так: