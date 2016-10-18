Зубчики вверх на графике продаваемого эксперта. О чем говорят? - страница 2

Новый комментарий
 
Sergey Basov:

Вот пример только что сделал у себя в MT4 с обычным усреднением.

С вкладки "График" терминала:


И то же самое из отчета:


нда уж....
 
Sergey Basov:

Вот пример только что сделал у себя в MT4 с обычным усреднением.

С вкладки "График" терминала:


И то же самое из отчета:


значит мт4 баговая система, она неправильно показывает график эквити)
 
Сергей:
значит мт4 баговая система, она неправильно показывает график эквити)
Просадка средств отображается в момент закрытия позиции ...
 
-Aleks-:
Просадка средств отображается в момент закрытия позиции ...
а должна показываться в момент закрытия бара, если тестируется по барам,
и каждый тик, если тестируется по тикам.

в момент закрытия позиции должна показываться просадка баланса.
 
Сергей:
а должна показываться в момент закрытия бара, если тестируется по барам,
и каждый тик, если тестируется по тикам.

в момент закрытия позиции должна показываться просадка баланса.
Вы такой огромный график себе четко представили? 
 
-Aleks-:
Вы такой огромный график себе четко представили? 
а что там, побарово построить график? разве сложно?)
 
Сергей:
значит мт4 баговая система, она неправильно показывает график эквити)
Несколько лет показывала правильно, а тут пришли Вы и оказывается всё неправильно))
 
Alexandr Saprykin:
Несколько лет показывала правильно, а тут пришли Вы и оказывается всё неправильно))
восприятие правильности субъективное)))
 
Сергей:
восприятие правильности субъективное)))
тогда такое восприятие никакого отношения не имеет к объективной реальности
 
Alexander Bereznyak:
тогда такое восприятие никакого отношения не имеет к объективной реальности
а по теме можно?

тут эквити должно быть таким

тогда почему метатрейдер рисует его таким?

123
Новый комментарий