Вот пример только что сделал у себя в MT4 с обычным усреднением.
С вкладки "График" терминала:
И то же самое из отчета:
значит мт4 баговая система, она неправильно показывает график эквити)
Просадка средств отображается в момент закрытия позиции ...
и каждый тик, если тестируется по тикам.
в момент закрытия позиции должна показываться просадка баланса.
Вы такой огромный график себе четко представили?
значит мт4 баговая система, она неправильно показывает график эквити)
Несколько лет показывала правильно, а тут пришли Вы и оказывается всё неправильно))
восприятие правильности субъективное)))
тогда такое восприятие никакого отношения не имеет к объективной реальности
тут эквити должно быть таким
тогда почему метатрейдер рисует его таким?