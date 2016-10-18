Зубчики вверх на графике продаваемого эксперта. О чем говорят?
В мартингейле зубчики вниз. а тут вверх. что это значит?
это значит ровно то же самое. мартингейл.
только закрываются сначала профитные ордера.
принудительно закрывают сначала прибыльные сделки с максимальным профитом
или вы имеете ввиду мартингейловскую сетку?
Есть вероятность, что используется перекрытие встречным ордером и закрытие залокированных ордеров друг на друга.
нет. я думаю делается так: открывается несколько сделок, они торгуются, потом закрываются все прибыльные сделки - график баланса пошел вверх, потом все убыточные - график балагса опустился вниз.
но при чем тут мартингейл, как сказал o_O...
хотя может быть так, как ты сказал. лок. закрывается сначала прибыльная, потом убыточная.
потому что объемы увеличенные. посмотрите на нижний график объемов. тут же все очевидно.
здесь было усреднение.
тут, наверное, не закрывается убыточная сделка, а локируется, потом идут шаги усреднения до первого прибыльного, все неприбыльные шаги локируются. когда появилась прибыльная сделка - она закрывается, потом закрываются все локи.
но почему нету шпилек вниз на зеленом графике эквити???
так когда усреднение, то зубчики вниз.
А с "зеленым графиком эквити" в тестере давняя история, он такие вещи может не отображать (в MT4 по крайней мере).
